Cilt kuruluğuna ne iyi gelir, nasıl geçer? Hangi vitamin eksikliği sebep olur?

Cilt kuruluğu pek çok cilt sorununu da beraberinde giderir. Yeterince nemlendirilmeyen bir cilt, çok daha çabuk kırışır ve yaşlı bir görünüm ortaya çıkar. Bu nedenle düzenli olarak cilt bakımı yapılması ve gerekli vitamin takviyeleri alınması çok önemlidir.



Cilt Kuruluğuna Ne İyi Gelir?



Cilt kuruluğu, mevsim geçişleri, stres, soğuk hava, rüzgar, beslenme alışkanlıkları nedeni ile oluşur. Kuruyan cilt ise, sağlıksız ve mat bir görünüme neden olur. Kuruluk şikayeti yaşayan kişiler gerilme ve çatlama gibi pek çok problemle karşılaşabilir. Dışarıdan cilde uygulanan bakımlar, serum ve nemlendiricilerle cilt kuruluğu tedavisi kolayca yapılamayabilir. Kadınlar, genellikle A vitaminini yeteri kadar alamadığı zaman kuruluk şikayeti artar. A vitamini içeren besinler ise, omega 3 Yağ asidi, çinko ve E vitamini takviyesi cildin kuruluk şikayetinin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Sigara içen kişilerde cilt kuruluğu daha sık görülür. Bu nedenle ciddi boyutta cilt kuruluğu yaşayan kişilerin sigarayı bırakmaları önerilir.



Cilt Kuruluğu Nasıl Geçer?



Cilt kuruluğu, A vitamini eksikliğinden kaynaklanıyorsa A vitamini takviyesi alarak cildinizin ihtiyacı olan vitamini karşılama imkanı bulabilirsiniz. Sağlıklı ve canlı bir cilt görünümüne sahip olmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Az su içmek, çok sayıda hastalığa davetiye çıkarırken cilt kuruluğuna da neden olur ve cildin matlaşmasına neden olur. Bu nedenle cildinizin mat ve sağlıksız göründüğünü düşünüyorsanız bu sorun cildinizin kurumasından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle A vitamini takviyesi almanız gerekir.



Cilt Kuruluğuna Hangi Vitamin Eksikliği Sebep Olur?



Cilt kuruluğu, çevresel nedenlerden kaynaklanabileceği gibi A vitamini eksikliğinden dolayı da ortaya çıkabilir. Cildin kuruması, pul pul dökülmesi ve cildin mat bir görünüm alması, yeteri kadar A vitamini almadığınızı gösterir. Bu nedenle sağlıklı beslenmeye, A vitamini içeren besinleri bolca tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Vücudunuza ihtiyacı olan A vitamini aldığınız zaman cildinizin canlandığını, nemini geri kazandığını görebilirsiniz. Cilt kuruluğu, cildin yaşlanmasını hızlandırır ve kırışıklıklara da neden olur. Bu nedenle cildin nem dengesinin sağlanması çok önemlidir.



Hangi Besinlerde A Vitamini Bulunur?



Cilt kuruluğu, çok sayıda kişinin rahatsız olduğu bir durumdur. Cilt kuruluğuna neden olan A vitamini ihtiyacınızı doğal sebzelerden, yağlardan ve bitkisel gıdalardan karşılama imkanı bulabilirsiniz. A vitamini içeren besinleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ispanak

Tatlı patates

Tereyağ

Kuru kayısı

Havuç

Lahana

Domates

Bal Kabağı

Bezelye

Yumurta Sarısı

Balık