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06.02.2021 - 04:21 |

Cilt Maskesi Tarifleri: Kuru Ve Yağlı Ciltler İçin Maske Nasıl Yapılır?

Sağlıklı bir cilt bakım rutini oldukça önemlidir. En değerli varlığımız olan cildimize iyi bakmamız gerekiyor. Bunun için, pek çok cilt türüne göre bakım maskeleri üretilmektedir. Ayrıca evlerimizde bulunan, doğal birtakım malzemeler kullanılarak cilt bakımı yapabilmekte mümkündür. İşte, tüm detaylar.

Cilt Maskesi Tarifleri: Kuru Ve Yağlı Ciltler İçin Maske Nasıl Yapılır?
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Cilt maskeleri, cildin beslenmesini, canlanmasını, arınmasını sağlayan, kısa sürede uygulanan ve sonrasında kolayca temizlenen ürünlerdir.

Cilt Bakım Maskeleri

Cilt maskeleri ile kısa sürede daha etkin bir bakım yapılması amaçlanmaktadır. Bu maskeler bozulan cildi onarır ve cildin gerekli gördüğü ihtiyaçları karşılar. Cilt maskeler sayesinde eksikliklerini tamamlayarak güç kazanır. Böylece arzu edilen pürüzsüzlük, parlaklık ve yumuşaklık sağlanır.

Piyasada oldukça çok miktarda cilt maskesi ürünü mevcuttur. Bu ürünler genellikle kremli maskeler, yağlı maske, tonikler ve peelingler olarak dört gruba ayrılır. Farklı ciltlere göre farklı maskeler uygulanmaktadır. Kendi cildinizin ihtiyaçlarını belirleyerek, en uygun maske seçimi yapabilirsiniz.

Diğer yandan doğal ürünlere yönelmek en doğru seçim olacaktır. Cilt tipinize göre, evde bildiğiniz malzemelerden yapılan cilt maskeleri oldukça etkilidir. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan, tamamen doğal maskeler yaparak hem daim cilt bakımınızı yapabilirsiniz.

Kuru Ciltler için Cilt Bakım Maskesi

Gün içerisinde cildimiz birçok olumsuz etkiye maruz kalmaktadır. Bu etkiler cildinizin yapısını bozar ve deforme eder. En çok karşılaşılan durum ise cildin kuruması ve pul halinde dökülmesidir. Kuru ciltlere yalnızca nemlendirici kremler yetmez. Daha etkili bir çözüm istiyorsanız, mutlaka kuru ciltler için doğal maskeler tercih etmelisiniz.

Kuru ciltlerin nemlenmesi ve kendisini toparlaması için en etkili madde zeytinyağıdır. Bu tür ciltlerde kullanılan maskelerin neredeyse tamamında zeytinyağı bulunur. Cildinizin kurumasını engelleyecek, bakımı üslenecek, temizleyip arındıracak, ihtiyacı olan besinleri verecek maske tarifi ise;

Bir adet havucu yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra bir kapın içerisine havuç, avokado, bal, yumurtanın sarısı ve zeytinyağını koyup ezin. Macun kıvamına geldiğinde ise cildinize sürüp 15 dakika bekletin. Ilık suyla yıkadığınızda, evde yapacağınız bu maskenin kuru ciltler için en etkili yöntem olduğunu direkt olarak göreceksiniz.

Yağlı Ciltler için Cilt Bakım Maskesi

Aşırı yağlı ciltlerde bazı kimselerin en büyük sorunlarından biridir. Cildin yağ oranı arttığında beraberinde; sivilceler, akneler ve siyah noktalarda artar. Bu tip problemlerle uğraşmakta ayrı bir derttir. Fakat cildiniz için gerekli olan cilt maskesi tarifini uyguladığınızda, bu tip sorunların tamamından kurtulabilirsiniz. En etkili yağlı cilt maske tarifi ise salatalıktan geçmektedir.

Bir adet salatalığın kabuklarını soyarak rendeleyin. Fakat kabuklarını atmayın. Rendelenmiş salatalığı bir kabın içerisine koyun ve yumurtanın akı, birkaç damla limon suyu ve eğer varsa bir çay kaşığı kil ekleyin. Karışımızı yağlı olan bölgelere ya da direkt olarak cildinize sürün. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Ardından salatalık kabuklarını bir süre cildinizde gezdirerek kendinizi ferahlatabilirsiniz.

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