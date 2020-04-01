Cilt tipiniz ve yaşadığınız sorunlara göre sizin için en iyi göz kremini seçin

Göz çevrenizdeki cilt çok ince ve hassastır. Ayrıca kuruluğa karşı da oldukça duyarlı bir yapıdadır. Göz hareket ve mimikleriniz çizgilerin ve kırışıklıkların daha hızlı oluşmasına neden olur.

Ne tür göz kremleri kullanmalısınız?

Kuru cilt

Kuru cildiniz varsa, gözlerinizin etrafındaki alanın pul pul dökülmesi ve şiddetli kuruluktan muzdarip olması daha olasıdır. Cildinizi nemlendirmek için normal nemlendiricinizden daha kalın bir krem ​​kullanın.

Koyu gözaltı ve şişlik problemi yaşayanlar

Şiş gözaltılarından kurtulmak için elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz. Bir de bu sorunlu bölgeleriniz için retinol içeren nemlendirici bir ürün kullanmayı deneyin. C Vitamini, nane ve kafein içeren ürünler, bu bölgelerde koyu halka ve şişlik görüntüsünü azaltılır.

Göz çevrenizdeki ince çizgiler ve kırışıklıklar

Antioksidanlar yüzünüzde gösterdiği cildin daha genç ve parlak görünme etkilerini, göz çevreniz için de gerçekleştirebilir. Retinol, C vitamini ve peptitler ince çizgilerin görünümünü azaltabilir.

Tüm cilt tipleri

Güneşe maruz kalma, göz altı bölgenizin bir numaralı hasar kaynağıdır. Her gün en az SPF 15 içeren bir göz çevresi kremi ve genel bir nemlendirici kullanmanızı öneririz. Ayrıca, UVA ve UVB ışınlarından koruyan güneş gözlükleri de göz sağlığınız ve göz çevresi cildiniz için oldukça önemlidir.