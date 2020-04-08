Cilt tipinize uygun bakım ürünlerini kullanıyor musunuz?

Yağlı cilt



Ergenlik yıllarınızı geride bıraktıktan sonra yağlı cildin üstesinden geleceğinizi varsaymış olabilirsiniz, ancak 20'li, 30'lu ve sonraki birçok kadın hala yağlı bir cilde sahip olabiliyor.

Yağlı ciltler, sivilce oluşumuna meyilli olabiliyor. Ancak bunun çözümü oldukça kolay. Sivilce önleme oyununun adı: Denge. Cildinizi kuruluk noktasına kadar getirmeden fazla yağı cildinizden kurtaracak ürünler kullanmalısınız. Her sabah ve akşam yüzünüzü nazik bir temizleyici ile yıkayın.









Yağlı bir cildinizin olması, nemlendirmeye ihtiyaç duymadığınız anlamına gelmiyor. Hafif ve yağsız, en az SPF 15 içeren nemlendirici bir ürün seçin. Ürün içeriğinin yağlı ciltler için olduğundan emin olun.



Kuru cilt



Olgun ciltlerde kuruluk daha çok görülen bir kategoridir. Kuru ciltler için işin püf noktası, gözeneklerinizi tıkamadan cildinize nem katmaktır.

Kuru ciltler için belirtilen bir nemlendirici seçin. Makyaj yapmadan önce ve gece yüzünüzü yıkadıktan sonra bunu uygulayın. Kapatıcı ve allık söz konusu olduğunda, tozlardan daha az kuruyan krem bazlı ürünler tercih edin.



Karma cilt



Karma bir cildiniz varsa, yağlı bir burnunuz ve alnınız olabilir, ancak yanaklarınızda veya çenenizde kuruluk yaşayabilirsiniz.

Karma ciltler için en iyi cilt ürününü bulmak tamamen deneme yanılma yöntemine dayanır. Cildiniz için neyin en iyi olduğunu anlamak için ürünlerin örneklerini veya seyahat boyutlarını arayın. Çeşitli ürünlerle denemekten korkmayın.

Cilt tipinizi bilmek, cildinizin en iyi şekilde görünmesini ve hissetmesini sağlayacak güzellik ürünlerini bulmak için harika bir ilk adımdır.





