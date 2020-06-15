Cilt toniği ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Basitçe söylemek gerekirse, tonik, cildinizi nemlendirici ürünlerinizi emmeye hazırlamanın bir yoludur.



Toniklerin genellikle sadece yüzde kullanılması amaçlanmıştır ve pamuklu ped ile uygulanabilir. Sprey, jel ve krem ​​formüllerinde de olabilir.



Cildinizi temizlendikten sonra cildinizin yüzeyinde biriken kir, fazla yağı tamamen temizlemek ve diğer kirleri çıkarmak için kullanıldığı bilinen tonikler, cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmez bir adımı ve üyesidir.



Bazı tonik formülleri cildi nemlendirir; diğerleri de cildi yenileyebilir, aydınlatabilir ve cildin yumuşak ve pürüzsüz hissetmesini sağlayabilir. Bazıları ayrıca gözeneklerin görünümünü sıkılaştırmaya ve küçültmeye ve cilt tonunun eşit olmasına yardımcı olduğunu iddia eder.



Yukarıda belirttiğimiz gibi, yüz tonikleri cildinizden kir ve bakterilerin temizlenmesini sağlar ve bu da cilt problemlerinin oluşmasını önler. Ancak unutmayın, tonikleri etkili bir şekilde kullanmanın anahtarı sizin için en iyi formülü bulmaktır.



Bazı cilt bakım ürünleri haftada sadece birkaç kez kullanılsa da, tonikler genellikle her gün kullanılmalıdır.



Temizleme adımından sonra kalan kir, kalıntı ve bakterileri temizlemek için temizleyiciniz ve nemlendiricinizle el ele çalışacak şekilde formüle edilmiştir.



Cilt toniği, cilt bakım rutininizdeki diğer ürünlerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.



Uzmanlara göre, alkol bazlı ürünlerin cildinizin nemini azaltabileceğini gösteren çalışmalar var. Bu nedenle genellikle alkolle formüle edilmiş toniklerin kullanılmaması önerilir.