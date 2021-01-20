Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Cilt ve deri alerji çeşitleri nelerdir? Deri alerjisinin belirtileri nelerdir?
20.01.2021 - 14:34 |

Cilt ve deri alerji çeşitleri nelerdir? Deri alerjisinin belirtileri nelerdir?

Alerjisi olan kişilere atopik adı verilir. Atopiklerin bağışıklık sistemi, belli başlı maddeleri tehdit olarak algılar. Alerjik reaksiyonların ve semptomların ortaya çıkmasının temel nedeni irsi olmasına rağmen çevresel etkenler de tetikleyici olabilir. Cilt ve deri alerji çeşitleri ve belirtileri nelerdir? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

Cilt ve deri alerji çeşitleri nelerdir? Deri alerjisinin belirtileri nelerdir?
ABONE OL

Dünya genelinde her üç kişiden biri atopiktir. Alerji türlerinin birçoğu tamamen iyileştirilemese bile kontrol alına alınabilir. Cilt ve deri alerjisi dışında en sık görülen çeşitleri alerjik astım, göz nezlesi ve alerjik rinittir. 

Cilt ve deri alerji çeşitleri nelerdir?

Kurdeşen: 

Ürtiker adıyla da bilinen kurdeşen, en sık görülen cilt ve deri alerjilerin başında gelir.

Kronik ürtiker: 

Kronik ürtikerde deri pul pul olur ve dökülür. Genelde süte ve yumurtaya alerjisi olan kişilerde kurdeşen görülür. Bazı atopiklerin bağışıklık sistemleri balık, ceviz ve fıstığa da reaksiyon gösterebilir. 

Akut ürtiker: 

Kronik ürtikere göre daha kısa sürelidir ve tekrarlamaz. İlaç tedavisi ile birlikte yaklaşık bir ay içerisinde tamamen geçer. 

Deri alerjisinin belirtileri nelerdir? 

1- Kaşıntı

Bağışıklık sistemi deterjan başta olmak üzere başkaları için risk oluşturmak birçok maddeyi tehdit olarak algılar. Bunun sonucunda savunma mekanizması devreye girer. Savunma mekanizması aynı zamanda bir tepkimedir. Beyne gönderilen sinyaller ile birlikte vücut bir anlamda alarm verir. Verilen alarm ile birlikte kişiden kişiye değişen birçok semptom ortaya çıkar. 

Bu semptomların başında kaşıntı gelir. Genellikle kol ve boyun bölgesinde kaşıntı hissi oluşur. 

2- Kızarıklık

Hem kaşıntı hem de vücudun gösterdiği reaksiyon sonucunda vücudun birçok yerinde kızarıklıklar oluşur. Bu kızarıklıklar en erken 12 saat en geç 1 hafta içinde geçer. Kaşıntı ve kızarıklık giderici kremler, alerjik reaksiyonların çok daha kısa sürede geçmesini sağlar. 

3- Lezyon

Alerjinin türüne göre birçok farklı yerde lezyon çıkabilir. Cilt yüzeyinde meydana gelen doku bozuklukları geçicidir. Alerjiye neden olan maddeler ile temas kesilince yavaş yavaş geçer. 

4- Uykusuzluk ve asabiyet

Sürekli kaşınma isteği kişilerin uyku düzenini alt üst eder. Bu da dolaylı olarak asabiyete neden olur. Doktorların tavsiye ettiği krem ve losyonlar günde 3 defa kullanılmalıdır. Lezyonları kaşımak, cildin çok daha zarar görmesine ve kanamaya neden olabilir. 

Cilt ve deri alerjileri nasıl tedavi edilir? 

Cilt alerjilerinin tedavisinde genellikle krem ve losyon kullanılır. İlaç tedavisi de bir diğer seçenektir. Bunun dışında son yıllarda geliştirilen fototerapi, özellikle kronik vakalarda uygulanmaktadır. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için atılımlarda bulunabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hassasiyetler oluşabilir. Hayal gücünüze dayalı işlerde daha başarılı olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir. Eksiklikleri tamamlamak için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Öğlen saatlerinde hayatınızda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklerinizi tamamlamak için zaman ayıracaksınız. İletişimden kaynaklı sıkıntılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Karşıt fikirlerde olduğunuz insanlara karşı empati kurmanız gerekebilir. Farklı konularda yeni işlere girişmek isteyebilirsiniz. Mevcut işlerdeki eksikleri tamamlamanız gerekebilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için fırsatlar kovalayabilirsiniz. Kendiniz için yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. Özgürlük hissi içinde olacağınız zamanlar var. Beklenmedik konuşmaların içinde kalabilirsiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle buluşma planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz kalabalık olabilir. İkili ilişkileriniz önem kazanacaktır. Fazla ateşli davranabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özellikle dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar ilginizi çekebilir. Akışta kalmaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinizle ilgili konularda eşinizle farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bazı konulara karar vermekte zorlanacağınız zamanlar var. Özgürlük konusunda fazla baskıcı davranabilirsiniz. Sakin kalmanız gereken durumlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için fırsatlarınız olacak. Akşam saatlerinde sanatla ilgili programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda fedakâr davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceksiniz. Bazı konuları düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Özgürlüğünüz bugün daha önemli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılık gereken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar keyfinizi yerine getirecektir. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Evinizi düzenlemek için fırsat yaratabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Bazı konularda daha kolay risk alabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular önem kazanabilir. Babanızla ilgili olan konulara biraz daha dikkat etmelisiniz. Keyfinizi kaçırmamaya özen gösterin. Özgürlüğünüz için savaşmanız gerekebilir. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize daha fazla eğilmeniz gereken bir gündesiniz. Eksiklerinizi tamamlamak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi farklı işlere yönelmiş durumda bulabilirsiniz. Öğle saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları farklı tarafından alıp, ortamı sakinleştirebilirsiniz. Gün içinde ticari görüşmeler önem kazanabilir. Detaylara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konularda daha fazla mesai harcayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve kendiniz için yeni yatırım paketleri hazırlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak ve işlerinizi daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat ElmalıRobot yardımıyla diz ve kalça ameliyatı daha güvenli
Lale Kaya
Lale KayaGüzellik ve estetik anlayışında Y kuşağı
Senem Aydın
Senem AydınAslı Melisa Uzun: Hayalim uluslararası çalışmaya devam etmek
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözYeni nesil fitness ve SEI JUNG
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun estetiği en çok sorulan sorular?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirTanışma
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekYöneticilik tuzağına düşmeden yönetmek
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluKovid-19'un yol açtığı psikolojik problemler
İç Mimar Nilay Eker
İç Mimar Nilay Eker2021 dekorasyon trendleri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKorkutuculuğa son ver!
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Felç belirtileri nelerdir? Felç çeşitleri, önleme ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Felç belirtileri nelerdir? Felç çeşitleri, önleme ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Down sendromu belirtileri nelerdir? Bebeklerde down sendromu nasıl anlaşılır?

Down sendromu belirtileri nelerdir? Bebeklerde down sendromu nasıl anlaşılır?

Doğum sancısı belirtileri nelerdir? Doğum ne zaman başlar, başladığı nasıl anlaşılır?

Doğum sancısı belirtileri nelerdir? Doğum ne zaman başlar, başladığı nasıl anlaşılır?

Cilt ve deri alerji çeşitleri nelerdir? Deri alerjisinin belirtileri nelerdir?

Cilt ve deri alerji çeşitleri nelerdir? Deri alerjisinin belirtileri nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet