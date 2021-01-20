Cilt ve deri alerji çeşitleri nelerdir? Deri alerjisinin belirtileri nelerdir?

Dünya genelinde her üç kişiden biri atopiktir. Alerji türlerinin birçoğu tamamen iyileştirilemese bile kontrol alına alınabilir. Cilt ve deri alerjisi dışında en sık görülen çeşitleri alerjik astım, göz nezlesi ve alerjik rinittir.

Cilt ve deri alerji çeşitleri nelerdir?

Kurdeşen:

Ürtiker adıyla da bilinen kurdeşen, en sık görülen cilt ve deri alerjilerin başında gelir.

Kronik ürtiker:

Kronik ürtikerde deri pul pul olur ve dökülür. Genelde süte ve yumurtaya alerjisi olan kişilerde kurdeşen görülür. Bazı atopiklerin bağışıklık sistemleri balık, ceviz ve fıstığa da reaksiyon gösterebilir.

Akut ürtiker:

Kronik ürtikere göre daha kısa sürelidir ve tekrarlamaz. İlaç tedavisi ile birlikte yaklaşık bir ay içerisinde tamamen geçer.

Deri alerjisinin belirtileri nelerdir?

1- Kaşıntı

Bağışıklık sistemi deterjan başta olmak üzere başkaları için risk oluşturmak birçok maddeyi tehdit olarak algılar. Bunun sonucunda savunma mekanizması devreye girer. Savunma mekanizması aynı zamanda bir tepkimedir. Beyne gönderilen sinyaller ile birlikte vücut bir anlamda alarm verir. Verilen alarm ile birlikte kişiden kişiye değişen birçok semptom ortaya çıkar.

Bu semptomların başında kaşıntı gelir. Genellikle kol ve boyun bölgesinde kaşıntı hissi oluşur.

2- Kızarıklık

Hem kaşıntı hem de vücudun gösterdiği reaksiyon sonucunda vücudun birçok yerinde kızarıklıklar oluşur. Bu kızarıklıklar en erken 12 saat en geç 1 hafta içinde geçer. Kaşıntı ve kızarıklık giderici kremler, alerjik reaksiyonların çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.

3- Lezyon

Alerjinin türüne göre birçok farklı yerde lezyon çıkabilir. Cilt yüzeyinde meydana gelen doku bozuklukları geçicidir. Alerjiye neden olan maddeler ile temas kesilince yavaş yavaş geçer.

4- Uykusuzluk ve asabiyet

Sürekli kaşınma isteği kişilerin uyku düzenini alt üst eder. Bu da dolaylı olarak asabiyete neden olur. Doktorların tavsiye ettiği krem ve losyonlar günde 3 defa kullanılmalıdır. Lezyonları kaşımak, cildin çok daha zarar görmesine ve kanamaya neden olabilir.

Cilt ve deri alerjileri nasıl tedavi edilir?

Cilt alerjilerinin tedavisinde genellikle krem ve losyon kullanılır. İlaç tedavisi de bir diğer seçenektir. Bunun dışında son yıllarda geliştirilen fototerapi, özellikle kronik vakalarda uygulanmaktadır.