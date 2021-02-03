Ciltteki kırışıklıklara karşı 'kolajen mezoterapisi'

Vücutta cildin güçlenmesini, nemli kalmasını ve elastik olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri kolajendir. Yaş aldıkça vücudun kolajen üretimi her yıl düzenli olarak azalır ve bu nedenle ciltte sarkmalar, kuruluk ve kırışıklıklar oluşur. Son dönemde vücuttaki kolajenin cilt sağlığındaki önemi geniş kitlelerce de farkedilmiş ve buna bağlı destek ve tedavi yöntemleri olukça fazlalaşmıştır.

Kolajen mezoterapisi cilt elastikiyetini geri kazandırıyor...

Kolajen mezoterapisi, tetrapeptid yapısı ile kolajen liflerinin yeniden yapımını uyarırken, mevcut kolajenin yıkılmasını da engelliyor. Ayrıca hücre dışı matriksi oluşturan yapısal proteinlerin sentezini arttırıyor. Kolajen mezoterapisi yüzde ve boyunda oluşan kırışıklıkların, sarkmaların azalmasını ve cilt elastikiyetinin tekrar kazanılmasını sağlıyor. Sarkma, kırışıklık yakınması olan herkese güvenli bir şekilde yapılabiliyor.

Kolajen mezoterapisi sıklıkta yapılıyor?

Kolajen mezoterapisi 15 gün aralıklarla 3 seans şeklinde uygulanıyor. Ortalama 3. seans sonrası kırışıklarda ve sarkmalarda %100 e varan düzelme görülüyor. Uygulama sonrası içeriğe bağlı bir yan etki gözlenmiyor, hasta günlük yaşamına hemen dönebiliyor. Sizin de yaşa bağlı sarkma, deri hacminde azalma, kırışıklık gibi yakınmalarınız varsa kolajen mezoterapisi uygulamasından yararlanabilirsiniz.