Çim Adam Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Basit Çim Adam Nasıl Yapılır?

Dışarıdan hazır olarak satın alabileceğiniz gibi evde kendi çim adamınızı yapabilirsiniz. Çim adam yapmak eğlenceli bir aktiviteyken aynı zamanda atık malzemelerin de kullanılmasıyla geri dönüşüme bir katkı sağlar. Çim adam bakımını ise çocuklara devrettiğinizde sorumluluk ve bilinçlerinin gelişmesini sağlamış olacaktır.

Evde Çim Adam Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

1 tane ince naylon çorap

2 su bardağı kadar elenmiş talaş

1 yemek kaşığı çim tohumu

Süslemek için kumaş, keçe, düğme vb.

Evde Basit Çim Adam Nasıl Yapılır?

Evde çim adam yapımı için öncelikle 1 yemek kaşığı çim tohumu ince naylon çorabın burun kısmına eşit bir şekilde yayılır.

Elenmiş talaş, tohumların üzerine ilave edilir.

Kulak ve burun yapmak için çorap içindeki talaş istenilen büyüklüğe göre bir ip yardımıyla sıkıca bağlanır.

Ağız, göz, kıyafet, şapka, vb. kısımları yapmak için düğmeler, eski kumaşlar ve keçeler kullanılabilir.

Uygun büyüklükteki bir kabın içerisine hazırlanan çim adam sabitlenir.

Sabah ve akşam günde 2 defa sulanır.

Çim Adam Nasıl Sulanır?

Hazırlanan çim adamı günde bir kez sulamak yeterli olacaktır. Ancak mevsimine göre toprağı çok çabuk kuruyorsa günde iki kez de sulanabilir. Çim adamın toprağının güneş alması ve sürekli nemli olması gerekir. Düzenli olarak sulandığında ve yeterli güneş ışığı aldığında çim adam yaklaşık bir hafta içerisinde yeşerecek, çimlerin uzamaya başlayacaktır.

Çim Adam Bakımı Nasıl Olur?

Yapımı eğlenceli olan çim adamın bakımı da bir o kadar kolaydır. Yapılması ve dikkat edilmesi gereken tek şey çim adamınızı düzenli olarak sulamak ve güneş ışığı alan bir yerde tutmaktır. Güneş ışığı çimlerin hem parlak hem de yeşil kalmasını sağlarken aynı zamanda düzenli bir şekilde büyümesine yardımcı olacaktır. Çimler fazla uzadığında ise uçlarından kırpabilir ya da lastik vb. bir araçla toplayarak saç şeklini verebilirsiniz.