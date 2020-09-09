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09.09.2020 - 12:43 |

Çin Aslanı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Çov-Çov (Chow Chow) Cinsi Hakkında Bilgiler

Çin Aslanı köpekleri, çov-çov ve aslan köpeği isimleriyle de biliniyor. Tıpkı Pug köpekleri gibi kökeni Çin'dir ve en eski köpek ırklarından biridir. M.Ö hüküm sürmüş Çin Hanedanlıklarında Foo köpekleri ile birlikte çeşitli heykellerde ve sütunlarda tasvir edilmiştir. Çin aslanı köpeklerinin karakter ve fiziksel özellikleri nelerdir? Merak edenler için tüm detaylarıyla araştırdık.

Çin Aslanı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Çov-Çov (Chow Chow) Cinsi Hakkında Bilgiler
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Çov çov köpekleri Çin'den sonra en çok Büyük Britanya'da (İngiltere) yetiştiriliyor. Bunun en büyük nedeni 19. yüzyılın başlarında Kraliçe Victoria'nın bir Çin Aslanı köpeğini sahiplenmesidir. 1850'li yıllardan sonra bu köpeklerin ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Sevimli bir görünüme ve küçük bir yapıya sahip olan çov - çov köpekleri, bakımı en kolay köpek türlerinin başında geliyor.

Çin Aslanı Köpek Özellikleri Nelerdir?

Küçük bir köpek olmasına rağmen son derece güçlü ve dayanıklıdır. Çift katmanlı olan tüyleri sayesinde soğuğa karşı dirençlidir. Kolay kolay hasta olmayan çov-çov köpekleri yaz aylarından ve sıcak havalardan hoşlanmaz. İnatçı bir yapıya sahip olduğu için, sıcak havalarda onları dışarı çıkarmak bir hayli zor olabilir. Çocuklarla arası oldukça iyidir. Bazı ülkelerde - tıpkı Golden cinsi köpeklerde olduğu gibi, çocuk bakımında yardımcı olarak kullanılırlar. Çok iyi bir aile köpeği olan Çin aslanı köpekleri, Çin'in bazı bölgelerinde bekçi köpeği olarak da eğitiliyor.

Genelde sadece şüpheli bir durum sezdiklerinde ya da aç olduklarında havlarlar. Sessiz bir köpek olması nedeniyle apartmanda bile rahatlıkla bakılabilir. Dünya çapında 200'den fazla köpek türü üzerinde karşılaştırma yapılmış ve Çin Aslanı köpekleri en zeki 10 köpekten biri seçilmiştir. Sahiplerinin sadece söylediklerini değil hissettiklerini de algılayabilirler.

Çin Aslanı Köpeklerinin Karakter Özellikleri

Diğer tüm köpek türleri gibi, sadık olması, en belirgin özelliklerinden biridir. Ancak aile üyeleri arasından birisine daha fazla bağlanır. Onunla daha çok oynamak ister ve bağlı olduğu kişinin sözlerine itaat eder. Sahipleri tatile çıkar ya da uzun bir süre eve dönmezse, depresyona girebilirler. Duygusal açıdan oldukça hassas olan Çin aslanı köpekleri bulundukları her ortama rahatlıkla uyum sağlar. Genelde sakin bir tabiata sahip olsalar da özellikle diğer tür köpeklerle karşılaştıklarında hırçın davranışlar sergileyebilirler.

Özgürlüğüne düşkün olan çov-çov köpekleri kucağa alınmaktan pek hoşlanmazlar. Ne kadar sadık olsalar da birçoğu boynuna tasma taktırmaktan hoşlanmaz. Tasmaya alışması için zaman tanımak gerekebilir.

Çin Aslanı Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri

Çin aslanı köpeklerinin rengi genelde Golden köpeklerindeki gibi açık sarı ve krem karışımıdır. Bununla birlikte nadir de olsa siyah, kızıl ve mavi renkli olan çov - çov köpekleri de vardır. Ortalama ağırlıkları erkek ve dişiye göre farklılık gösterir. Yetişkin erkekler maksimum 32 - 33 kiloya kadar çıkabilir. Dişi yetişkinlerin ortalama ağırlıkları ise 20 - 27 kilo aralığındadır. Dişilerin boyu 50 cm'e kadar çıkarken, erkeklerde 55- 56 cm'dir.

Çov - çov köpeklerini diğer köpeklerden ayıran en farklı özelliklerinden bir diğeri dillerinin mavi olmasıdır. Bazı türlerin dili ise koyu mavi ve siyahtır. Bu alanda araştırma yapan bilim adamlarına göre bunun nedeni genetik mutasyondur. Bu mutasyon nedeniyle mavi dil, nesilden nesle aktarılmaya devam etmektedir.

Günün 8 - 10 saatini uyuyarak geçiren Çin Aslanı köpekleri, sahiplerinden ilgi bekleseler de oyun oynamaya çok düşkün değildirler.

Çin Aslanı Köpeklerinin Bakımı

Bahar aylarında ve mevsim geçişlerinde çok fazla tüy dökebilirler. Haftada bir ya da iki kez yıkanmalı ve tüyleri taranmalıdır. Haftalık bakım onların hem rahatlamasını sağlar hem de parazit oluşumunu engeller.

 

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