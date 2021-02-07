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07.02.2021 - 03:37 |

Çin Takvimi Hesaplama Nasıl Yapılır? Çin Takvimi İle Cinsiyet Nasıl Hesaplanır?

Her ebeveyn, çocuk sahibi olmayı düşünürken bebeğin cinsiyetini merak eder. Öncesinde bebeğin cinsiyetini tahmin etmek isterler. Ya da çiftin bebek cinsiyeti üzerinde bir isteği olabilir. Çin takvimi, bu konuda çiftlere yardımcı olan bir uygulamadır. Nasıl hesaplanır, nasıl yapılır merak edenler için tüm detayları sizler için derledik.

Çin Takvimi Hesaplama Nasıl Yapılır? Çin Takvimi İle Cinsiyet Nasıl Hesaplanır?
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Çin takvimi, yüzyıllardır var olan, hamile kalmadan önce cinsiyet hesaplamak için kullanılan bir uygulamadır. Hamilelik döneminde de tabi ki bu hesaplama türü kullanılabilir.

Çin Takvimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Çin takvimi, doğacak olan bebeğin öncesinde cinsiyetini tahmin etmek için kullanılan bir uygulamadır. Çin takviminde hamile kalınan ay ve annenin yaşı esas alınır. Çin takvimi sistemini kullanabilmek için mutlaka hamile kalınan ay bilinmelidir. Eğer hamilelik öncesi bir hesaplama yapılarak, hamile kalınacak ise istenilen cinsiyet ayında hamile kalınmalıdır.

Çin Takvimi ile Cinsiyet Nasıl Hesaplanır?

Çin takvimi ile cinsiyet hesaplamak aslında çok kolay bir işlemdir. Bunun için annenin yaşını ve hamile kalınan ayı doğru bilmek yeterlidir. Aksi takdirde hesaplama yanlış çıkacaktır. Hesaplama yapılırken bir püf noktası bulunmaktadır. Anne yaşı 1 ile toplanır. Yani 24 yaşındaki bir anne adayı 25 yaş sütununa bakmalıdır.

Çin takvimine göre yaş hep bir fazlasıdır. Bu şekilde hesaplama yapılırsa doğru sonuç elde edilmektedir. Tablo üzerinde hesaplama yapılırken sol tarafta yaş sütunu yukarıdan aşağıya doğru bulunurken en üst kısımda aylar ocaktan aralığa kadar soldan sağa yer alır.

İç kısımda ise cinsiyetler belirtilir. Bu durumda önce yaş kısmında doğru olan kareye bakılırken üst kısımda da hamile kalınan ayın kesiştiği noktada çıkan cinsiyete bakılır. Ya da yaş hizasında istenilen cinsiyet kutularına denk gelen aylar bulunarak bir hesaplama yapılır.

 

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