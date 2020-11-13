Çınar Yaprağının Faydaları Nelerdir? Çınar Yaprağı Çayı Ve Yağı Neye İyi Gelir?

Çınar yaprağı toz tutmayan bir bitkidir. Dolayısıyla toplanması, işlenmesi ve tüketilmesi de oldukça kolaydır.

Çınar Yaprağının Faydaları Nelerdir?

- Kemiklerin gelişmesini sağlayarak, aynı zamanda kemik yapısının güçlü kalmasını da sağlar. Kemik ve eklemler için oldukça sağlıklıdır.

- Eğer spor yapıyorsanız ve spordan sonra kemiklerinizde ağrı hissediyorsanız, çınar yaprağı çayı ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olur.

- Tıpkı aloe vera bitkisinde olduğu gibi, çınar yaprakları da yanıklar konusunda çok etkilenir. Çınar yaprakları hücrelerin yenilenmesini hızlandırarak yanıkların kısa sürede geçmesini sağlar.

- Sağlıksız ya da ağır beslendikten sonra çınar yaprağı tüketebilirsiniz. Bu, vücudunuzdaki biriken ödemin atılmasını sağlayacaktır.

- Eğer saçlarınızda kepeklenme varsa, çınar yaprağı bunu giderir. Aynı zamanda çınar yaprağı saç köklerini de güçlendirmektedir.

- Çınar yaprağı saç derisindeki kaşıntıyı giderir. Bunun için çınar yaprağı suyu ile saçlarınızı yıkamanız gerekmektedir.

- Çınar yaprağı kadınlarda kişisel temizlik için kullanılabilir. Örneğin vajinal akıntıların giderilmesi konusunda etkilidir.

- Çınar yaprağı güneşte kurutularak tüketilirse, kireçlenme ve romatizma gibi eklem problemlerini çözer.

- Masa başı işi olan ve çok fazla hareket etmeyen insanlarda, çınar yaprağı boyun fıtığı riskini önler.

- Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşmuş olan iltihap ve şişkinliklerin tedavi edilmesini sağlar.

- Çınar yaprağı kaynatılıp gargara yapılırsa ağız içi sağlığına katkı sağlar. Ağızdaki mikropları öldürür ve daha sağlıklı dişlere sahip olmanıza yardımcı olur.

- Çınar yaprağı sedef hastalığının etkilerini hafifletmek için kullanılabilir. Bunun için sedef hastalığının bulaştığı bölgeler çınar yaprağı suyu ile temizlenmelidir.

- Çınar yaprağı yağı yüze uygulandığınızda cildinizi pisliklerden arındırır. Daha yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

- Çınar yaprağı ağız kokusunu gidermek konusunda etkilidir.

- Şeker hastalığı şiddetlendiği vakit baş ağrılarına sebep olabilir. İşte çınar yaprağı da bu ağrıların dindirilmesi konusunda etkilidir.

- Çınar yaprağı kan dolaşımını hızlandırarak bölgesel ağrıların da dinmesine yardımcı olur.

- Çınar yapraklarının çayı yapılabilir, suyu ya da yağı çıkarılabilir. Bunların her biri bedeninizdeki herhangi bir noktada oluşan ağrıları dindirmektedir.

- Vücuttaki nem dengesini korur. Bunu da hücreleri yenileyerek yapar.

- Ağızda oluşmuş olan tüm bakteriler, ağız çınar yaprağı suyuyla çalkalandığında yok olur.

- Çınar yaprağı bağırsakları rahatlatarak, sindirim sistemini güçlendirir.

- Kanda oluşan iltihapları yok ederek kan akışını rahatlatır.

- Çınar yaprağı mide ile ilgili her türlü sorunun giderilmesinde yardımcı olur. Örneğin mide asidi dengesini düzenleyerek midenin yanmasının önüne geçer.

- Özellliklerle kış aylarında tüketildiğinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçer. Çınar yaprağının doğal antibiyotik olma özelliği vardır.

- Çınar yaprağı aşırı olarak tüketilmediği takdirde, vücutta baş gösteren her türlü ağrının düşmanıdır.

- Baş ağrılarında çınar yağını başa sürerek, çayını içerek ağrıyı dindirebilirsiniz.

- Çınar yaprağı boğaz ağrılarının oluştuğu ya da boğazların şiştiği durumlarda, bu durumun önüne geçmek için de kullanılmaktadır.

- Çınar yaprağı ameliyat sonrası ağrılardan kurtulmak için de kullanılmaktadır.