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13.11.2020 - 16:41 |

Çınar Yaprağının Faydaları Nelerdir? Çınar Yaprağı Çayı Ve Yağı Neye İyi Gelir?

Bilindiği üzere çınar, uzun yıllar yaşayabilen, heybetli bir ağaçtır. Bugüne kadar çınar ağaçları ile ilgili pek çok hikaye ve efsane anlatılmıştır. Çınar ağacının kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda çınar ağacı yaprağının faydaları da saymakla bitmez. Peki, çınar yaprağının faydaları nelerdir? İşte bu konu hakkındaki tüm merak edilenler...

Çınar Yaprağının Faydaları Nelerdir? Çınar Yaprağı Çayı Ve Yağı Neye İyi Gelir?
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 Çınar yaprağı toz tutmayan bir bitkidir. Dolayısıyla toplanması, işlenmesi ve tüketilmesi de oldukça kolaydır.

 Çınar Yaprağının Faydaları Nelerdir?

 - Kemiklerin gelişmesini sağlayarak, aynı zamanda kemik yapısının güçlü kalmasını da sağlar. Kemik ve eklemler için oldukça sağlıklıdır. 

 - Eğer spor yapıyorsanız ve spordan sonra kemiklerinizde ağrı hissediyorsanız, çınar yaprağı çayı ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olur.

 - Tıpkı aloe vera bitkisinde olduğu gibi, çınar yaprakları da yanıklar konusunda çok etkilenir. Çınar yaprakları hücrelerin yenilenmesini hızlandırarak yanıkların kısa sürede geçmesini sağlar.

 - Sağlıksız ya da ağır beslendikten sonra çınar yaprağı tüketebilirsiniz. Bu, vücudunuzdaki biriken ödemin atılmasını sağlayacaktır.

 - Eğer saçlarınızda kepeklenme varsa, çınar yaprağı bunu giderir. Aynı zamanda çınar yaprağı saç köklerini de güçlendirmektedir.

 - Çınar yaprağı saç derisindeki kaşıntıyı giderir. Bunun için çınar yaprağı suyu ile saçlarınızı yıkamanız gerekmektedir.

 - Çınar yaprağı kadınlarda kişisel temizlik için kullanılabilir. Örneğin vajinal akıntıların giderilmesi konusunda etkilidir.

 - Çınar yaprağı güneşte kurutularak tüketilirse, kireçlenme ve romatizma gibi eklem problemlerini çözer.

 - Masa başı işi olan ve çok fazla hareket etmeyen insanlarda, çınar yaprağı boyun fıtığı riskini önler.

 - Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşmuş olan iltihap ve şişkinliklerin tedavi edilmesini sağlar.

 - Çınar yaprağı kaynatılıp gargara yapılırsa ağız içi sağlığına katkı sağlar. Ağızdaki mikropları öldürür ve daha sağlıklı dişlere sahip olmanıza yardımcı olur.

 - Çınar yaprağı sedef hastalığının etkilerini hafifletmek için kullanılabilir. Bunun için sedef hastalığının bulaştığı bölgeler çınar yaprağı suyu ile temizlenmelidir.

 - Çınar yaprağı yağı yüze uygulandığınızda cildinizi pisliklerden arındırır. Daha yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

 - Çınar yaprağı ağız kokusunu gidermek konusunda etkilidir.

 - Şeker hastalığı şiddetlendiği vakit baş ağrılarına sebep olabilir. İşte çınar yaprağı da bu ağrıların dindirilmesi konusunda etkilidir. 

 - Çınar yaprağı kan dolaşımını hızlandırarak bölgesel ağrıların da dinmesine yardımcı olur. 

 - Çınar yapraklarının çayı yapılabilir, suyu ya da yağı çıkarılabilir. Bunların her biri bedeninizdeki herhangi bir noktada oluşan ağrıları dindirmektedir.

 - Vücuttaki nem dengesini korur. Bunu da hücreleri yenileyerek yapar.

 - Ağızda oluşmuş olan tüm bakteriler, ağız çınar yaprağı suyuyla çalkalandığında yok olur.

 - Çınar yaprağı bağırsakları rahatlatarak, sindirim sistemini güçlendirir.

 - Kanda oluşan iltihapları yok ederek kan akışını rahatlatır.

 - Çınar yaprağı mide ile ilgili her türlü sorunun giderilmesinde yardımcı olur. Örneğin mide asidi dengesini düzenleyerek midenin yanmasının önüne geçer.

 - Özellliklerle kış aylarında tüketildiğinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçer. Çınar yaprağının doğal antibiyotik olma özelliği vardır.

 - Çınar yaprağı aşırı olarak tüketilmediği takdirde, vücutta baş gösteren her türlü ağrının düşmanıdır.

 - Baş ağrılarında çınar yağını başa sürerek, çayını içerek ağrıyı dindirebilirsiniz.

 - Çınar yaprağı boğaz ağrılarının oluştuğu ya da boğazların şiştiği durumlarda, bu durumun önüne geçmek için de kullanılmaktadır. 

 - Çınar yaprağı ameliyat sonrası ağrılardan kurtulmak için de kullanılmaktadır.

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