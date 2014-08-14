Çin'den kısırlık tedavisi için yeni yöntem

- Çinli araştırmacılar, erkeklerde kısırlık tedavisinde etkili olabilecek yeni bir yöntem bulunduğunu açıkladı.



Şinhua ajansının haberine göre, Çinli araştırmacılar, düşük sperm hareketliliği ve genital bölge enfeksiyonu ile ilişkili olarak kısırlık tedavisinde etkili olabilecek yeni bir yöntem buldu.



Hong Kong Üniversitesi ve Şıncın Halk Hastanesi'nde görevli araştırmacıların, ABD Science Translational Medicine dergisindeki araştırmasında, "human beta-defension" (DEFB1) olarak bilinen proteinin seviyesini yükselterek sperm kalitesinin artırılabileceği ifade edildi.



DEFB1'in insan vücudunun birçok kısmında bulunduğu ancak DEFB1'in erkek doğurganlığın düzenlemesindeki rolünün araştırılmadığını belirten Profesör Çın, Asthenospermia olarak bilinen düşük sperm hareketliliğinin erkek kısırlığı vakalarında yüzde 18 payı olduğunu ve Leukocytospermia olarak bilinen seminal trakt enfeksiyonunun ise bu vakaların yüzde 11'ni oluşturduğunu kaydetti.



Çın ayrıca, daha önce fare üzerinde yaptıkları çalışmalarda sperm hareketliliğini etkileyen bir tür ''defensin'' protein bulduklarını ve insan üzerinde nasıl etkili olacağını öğrenmek istediklerini belirtti.



Bu amaçla sağlıklı 190 kişiyle asthenospermia ile leukocytospermia sorunu olan 325 kısır hastayı incelediklerini ifade eden Çın, DEFB1'in üreme bölgesindeki spermlere tehlike oluşturabilecek virüs ve bakterilere karşı koruyucu kalkan oluşturabildiğini bulduklarını vurguladı.



DEFB1'in sperm hareketliliğini de arttırdığı söyleyen Çın, DEFB1'in, asthenospermia ile leukocytospermia rahatsızlığı olanlarda sağlıklı bireye göre daha az bulunduğunun altını çizdi.



Çın, çalışmalarının erkek kısırlığı tedavisi üzerine bir tedavi yöntemi yaklaşımı olduğunu ve araştırmalarının insan sağlığı açısından daha fazla incelenmesi gerektiğini ifade etti.