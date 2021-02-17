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17.02.2021 - 19:02 |

Çiya (Chia) Tohumu Ne İşe Yarar? Çiya Tohumu Gerçekten Zayıflatır Mı?

Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda bazı gıdalar incelenerek beslenme programına dâhil edilmelidir. Çiya tohumu da sağlıklı beslenme programında yer alması gereken besinler arasındadır. Çiya tohumu eski uygarlıklardan beri kullanılan bir besindir. Maya ve Aztek uygarlıkları döneminden beri sağlıklı beslenme için kullanılmaktadır. Mucize tohum olarak nitelendirilen bu tohumla ilgili bilgileri sizler için derledik.

Çiya (Chia) Tohumu Ne İşe Yarar? Çiya Tohumu Gerçekten Zayıflatır Mı?
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Doğanın insana sunduğu, çok değerli gıdalar vardır. Çiya tohumu da bu gıdalardan bir tanesidir. İçerik olarak çok zengindir ve pek çok hastalığın iyileşmesine destek verir.

Çiya Tohumu Nedir?

Çiya tohumu yapısal olarak zengin bir besin maddesidir. İçeriğinde bulunan maddeler ise şöyle sıralanır;

-Omega 3 ve 6 yağ asidi

-Lif

-Protein

-Mineral

-Antioksidan

-Kalsiyum

-Demir

Çiya tohumu yağlı bir yapıya sahiptir. Ama bu yağ oranı vücuda zarar verecek yapıda değildir. Güney Amerika’da insanlar yaklaşık 5500 yıldır bu gıdayı tüketmektedir.

Çiya (chia) tohumu ne işe yarar?

Çiya tohumunun faydaları saymakla bitmez. Tüketildiğinde doygunluk hissini arttırır. Aynı zamanda kan şekerini düzenleme özelliği vardır. Kalp ve damar sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Sinir sistemi üzerinde olumlu etkisi vardır. Sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini korumak, doğru beslenmek ile mümkün olur.

İçeriği bakımında zengin bir gıda olan çiya tohumu, spor yapanların vücut enerjisini arttıracaktır. Antioksidan bakımından zengin bir üründür. Hücrelerde serbest radikaller vardır. Bu serbest radikallerde vücutta hasar oluşturabilir. Antioksidanlar, hücre hasarının önüne geçebilmektedir. Bu sayede vücut daha sağlıklı olur.

Çiya tohumun içeriğini bakıldığı zaman yüksek besin değeri olduğu görülür. Çiya tohumu yapı olarak siyah ve beyaz renklerdedir. Bu ürün tüm diğer yararları yanı sıra doğal müshil olarak tüketilir. 100 gram çiya tohumu içerisinde; 480 kalori, 10 gram lif ve 42 gram karbonhidrat bulunur. Ayrıca 4 gram protein ve 17 mg kalsiyum ihtiva eder. 

Çiya tohumunun Faydaları

Çiya tohumu içindeki yapı sayesinde psikolojik olarak dengelenmek kolaylaştırır. İçeriğinde omega 3 yağının böyle bir etkisi vardır. Ağız ve diş sağlığının korunması çok önemlidir. Çiya tohumu doğal yollardan ağız ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. İçeriğindeki fosfor, kalsiyum ve A vitamini bu konularda destek sağlar.

Çiya tohumları omega 3 yönünden zengin olduğu için, vücutta iltihap oluşumu ile mücadele eder. Kas ve kemik yapısı içinde oldukça faydalıdır. Kas kütlesini arttırmak isteyenler çiya tohumu tüketebilirler. İçerdiği protein oranı oldukça fazladır. Yaşla birlikte kemik yoğunluğu azalmaktadır. Yapısındaki kalsiyum sayesinde kemik yoğunluğu üzerinde olumlu etki yaratır.

Çiya tohumu gerçekten zayıflatır mı?

Çiya tohumlarının yapısında yüksek oranda lif bulunur. Lif yapısal olarak sindirimi yavaşlatabilmektedir. Aynı zamanda lifli gıdalar tüketildiğinde kişi tokluk hissi yaşar. Bu da daha az gıda tüketmek ve kilo vermek anlamına gelir. Rejim listelerine eklenmesi gereken bir besindir. Lif yapısal olarak sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkilidir. Ayrıca doğal müshil olması nedeniyle, kabızlığın önüne geçecektir.

Bağırsakların düzenli çalışması, kilo vermeye destek bir durumdur. Kilo almanın bir nedeni de metabolizmanın yavaş çalışmasıdır. Çiya tohumu tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır. Yapılan bir araştırma sonucunda çiya tohumunun performansı yükselttiği ortaya konmuştur. Beslenme programına çiya tohumu eklendikten sonra karın yağlarının daha hızlı eridiği görülür.

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