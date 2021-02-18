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18.02.2021 - 19:50 |

Çocuk Felci (Poliomyelit) Hastalığı Nedir? Çocuk Felci Belirtileri Nelerdir?

Çocuk felci (poliomyelit) hastalığı nedir? Çocuk felci belirtileri nelerdir? Çocuk felci nasıl ve ne zaman anlaşılır? Çocuk felcinden çocukları korumak mümkün mü? Sizin için çocuk felci nedir ve belirtileri nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Çocuk Felci (Poliomyelit) Hastalığı Nedir? Çocuk Felci Belirtileri Nelerdir?
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Çocuk felci, özellikle beş yaşın altındaki çocukları etkileyen viral bir hastalıktır. Çocuk felci veya çocuk felci neden olduğu poliovirüs dışkılar (yıkanmamış eller) ya da kirlenmiş su ile temas ile iletilir.

 Çocuk Felci (Poliomyelit) Hastalığı Nedir?

 Poliovirüs, kişiden kişiye, genellikle kirli su yoluyla yayılır. Sinir sistemine saldırıp felce neden olabilir. Tedavisi olmamasına rağmen aşı ucuz ve etkilidir. Çoğu insan bu enfeksiyonu bilmeden kapar. Enfekte olanların yaklaşık% 1'inde hastalık ağrılı ve genellikle geri dönüşü olmayan felce neden olur. Bu felçler kolları veya bacakları etkiler. Aşı ortaya çıkmadan önce, sağlıklı bir çocuğu geceleri yatağa yatırmak ve ertesi gün onu ömür boyu felçli bulmak yaygındı.

 Çocuk Felci Belirtileri Nelerdir?

 Hastalığın ilk belirtileri ateş, yorgunluk, baş ağrısı, kusma, boyun tutulması ve uzuvlarda ağrıdır.

 Bazı durumlarda, yaklaşık 200'de 1 çocuk felci genellikle geri döndürülemez olan felce neden olur. Felçli hastaların % 5-10'unda kaslar çalışmayı bıraktığında ölür.

 Çocuk felci virüsü beyne, solunum yollarının kontrol merkezine ve kan dolaşımına saldırırsa, hastalık 10 vakada 2 ila 6'sında ölüme dönüşür.

 Çocuk Felci Tedavi Edilir mi?

 Çocuk felcini tedavi edecek ilaç yoktur. Sistematik aşılama sayesinde, İsviçre'de 1982'den beri hiçbir çocuk felci vakası kaydedilmemiştir. Ne yazık ki, virüs hala dünyanın farklı bölgelerinde dolaşıyor. Çocuk felci aşısı, 3 çocuk felci virüsü türünün hepsinden öldürülmüş virüsleri içerir. 

 Çocuk felci aşısı, bebeklerde başlandığında minimum 3 doz (yetişkinler) ve toplam 5 doz gerektirir. Destekleyicilere yalnızca çocuk felcinin devam ettiği ülkelerde maruz kalma riski taşıyan kişiler için ihtiyaç vardır.

 Temel aşılamadan sonra (toplamda 5 doz), yüksek riskli bir bölgeye seyahat etmediğiniz sürece, düzenli güçlendiriciler gerekli değildir.

 Çocuk Felci Aşısının Yan Etkileri Var mı?

 Tek başına veya tetanoz-difteri ile kombinasyon halinde çocuk felci aşısı çok iyi tolere edilir. Yan etkiler çok nadir ve hafiftir. Özellikle bebekler için difteri-tetanoz-boğmaca-Hib polio-menenjite karşı (hepatit B ile veya B olmadan) karma aşılar geliştirilmiştir.

 Aşılama, vakaların% 5 ila 15'inde lokal bir reaksiyona (enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, ağrı) veya daha genel bir reaksiyona neden olabilir. Bu reaksiyonlar genellikle aşılamadan 24 ila 48 saat sonra ortaya çıkar ve çok hızlı bir şekilde kaybolur. Yüksek ateş durumunda ateşli nöbetler meydana gelebilir. Bu nedenle aşılamadan sonra çocuğun vücut sıcaklığının izlenmesi önemlidir.

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