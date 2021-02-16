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16.02.2021 - 17:27 |

Çocuk Gastroenteroloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme tıbbi bilim dalı, çocuklarda sindirim sistemi, safra yolları ve karaciğer ile ilgili tüm hastalıklara ek olarak çocukların beslenmesi ve beslenme bozukluklarının tanı ve tedavisi için geliştirilmiştir. Bu sayede çocukluk döneminde görülen çok sayıda hastalık çok daha kısa bir süre içinde tanı ve tedavi edilebiliyor. Çocuk gastroenteroloji nedir? İşte, tüm detaylar.

Çocuk Gastroenteroloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?
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 Çocuk gastroenteroloji, 0-18 yaş arası çocukların bağırsak, mide ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılmasında oldukça etkilidir. Aynı zamanda bu bölümde çocuk hastalara, endoskopi ve gastroskopi işlemleri de yapılır. Bu işlemler sırasında gerekli görüldüğü durumlarda biyopsi yapılması da istenebilir.

 Çocuk Gastroenteroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

 Çocuk gastroskopi, çocuklarda görülen karaciğer, bağırsak, safra yolları ve sindirim sistemi ile ilgili hastalıkların incelenmesini sağlar. Farklı hastalıklardan dolayı oluşabilecek gastroenteroloji hastalıklarının en çok gözlemlenen belirtileri arasında, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı, sarılık ve iştahsızlıktır.

 Çocuk doğduktan sonra bu şekilde herhangi bir sorun ile karşılaşıldığı zaman anne ve babaların vakit kaybetmeden çocuklarını bu bölüme getirmeleri gerekir. Her hastalıkta olduğu g,b, bu hastalıklarda da erken teşhis, oldukça önemlidir. Erken teşhis ile ilerde yaşanabilecek çok ciddi hastalıkların önüne geçilmesi sağlanabilir. Çocuk gastroenterolojisi şu hastalıklara bakar;

Kabızlık

Reflü

İshal

Çölyak hastalığı

Sarılık

Laktoz İntoleransı

Pankreas hastalıkları

Karaciğer yağlanması

Siroz ve portal hipertansiyon

Akut ve kronik karaciğer hastalıkları

Sindirim sistemi kanamaları

Kronik karın ağrısı

Bebek ve Çocuk Beslenmesi

 Bebeklik ve çocukluk döneminde büyüme ve gelişmenin dengeli olarak sağlanabilmesi için düzenli ve dengeli beslenmenin önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle de bebeklerde ve çocuklarda sağlıklı ve dengeli beslenmenin planlamasının yapılmasının yanında hastalık döneminde de büyüme ve gelişmesinin olumsuz etkilenmesini önlemek için parenteral ve enteral beslenme biçimi önerilir. Bu sayede bebeğin ya da çocuğun büyüme ya da gelişme geriliği yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanır.

 İştahsız Çocuk

 Bebeklik ve çocukluk döneminde en sık karşılaşılan sorunlardan birisi de iştahsızlıktır. Çok az yeme, yemeklerde seçici davranma, kendi kendine beslenmekte zorlanma, beslenmeye sürekli itiraz etme, olağan dışı beslenme alışkanlıkları gibi pek çok nedene bağlı olarak gelişen iştahsızlık problemi ve buna bağlı olarak gelişim geriliğine neden olabilir. Bu gibi durumlarda alanında uzmanlaşmış hekim, diyetisyen ve diğer sağlık personellerinden oluşan ekipler tarafından iştahsızlığa yol açan fizyolojik sorunlar belirlenir ve bunların tedavisi yapılarak iştahsızlık problemi ortadan kısa bir süre içinde kaldırılabilir.

 

 

 

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