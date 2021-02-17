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17.02.2021 - 13:53 |

Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar? Çocuk Psikiyatristi Kimdir, Nasıl Tedavi Eder?

Çocuk psikiyatrisi olmak için öncelikli olarak 7 yıllık tıp fakültesinden mezun olmak gerekiyor. Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) yüksek puan alıp stajlarını tamamlayan hekimler çocuk ve ergenlik psikiyatri alanında uzmanlaşabilirler. Çocuk psikiyatristi kimdir, uyguladığı tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar? Çocuk Psikiyatristi Kimdir, Nasıl Tedavi Eder?
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Çocuk psikiyatri uzmanlık gerektiren alanlardan biridir. Birçok psikolojik rahatsızlık sadece çocukluk ve ergenlik döneminde görülür. Bu hastalıkların doğru teşhis edilmesi ve uygulanacak tedavi yöntemlerinin bu doğrultuda seçilmesi kritik bir öneme sahiptir. Çocuk psikiyatri alanında uygulanan tedavilerin başında sanat terapisi, dışsallaştırma ve oyun terapisi yer alır. 

Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar?

Çocuk ve ergen psikiyatri alanında uzman olan hekimler, çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri ortaya çıkarır. Çocuklar baş başa terapiler düzenleyerek kendisini doğru bir şekilde ifade etmesini sağlar. Odaklanma problemi ve dikkat dağınıklığı olan çocuklar için özel terapiler düzenler. 

Çocuk psikiyatristleri gerekli gördüğü durumlarda aileyle birlikte de seanslar düzenler. Bu seanslarda regresyona (davranışsal gerileme), öfke nöbetlerine ve saldırganlığa yol açan nedenleri tespit ve analiz eder. 

Bu alanda uzmanlaşmış hekimler, gerekli gördükleri durumlarda ilaç tedavisine başlayabilir. Sadece ruhsal ve davranışsal değil bilişsel terapiler düzenlemek de çocuk psikiyatristlerinin görevleri arasında yer alır. 

Çocuk Psikiyatristi Kimdir?

Çocuk psikiyatristi çocuklarda görülen çeşitli ruhsal hastalıklar için terapiler düzenleyen ve tedavi yöntemleri uygulayan uzman hekimdir. 

Uygulanan tedavi yöntemleri ve terapilerden bazıları şunlardır: Bilişsel terapi yöntemi, bireysel terapi ve aile terapisi. 

Çocuk Psikiyatristi Nasıl Tedavi Eder?

Çocuk psikiyatristlerinin uyguladığı tedavi yöntemleri psikolojik rahatsızlığın türüne, belirtilere ve çocuğun davranışlarına göre belirlenir. Örneğin çekingen kişilik bozukluğu olan çocuklar için konuşma terapisi uygulanır. Sanat terapisi de çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde etkilidir. 

Sınav stresine bağlı olarak ortaya çıkan depresyon ve anksiyete bozukluğunun tedavisi için bilişsel terapi uygulanır. Son yıllarda hem Türkiye'de hem de diğer Avrupa ülkelerinde sıklıkla uygulanan yöntemlerden bir diğeri dışsallaştırmadır. Narrative Terapi adıyla da bilinen bu tedavi yönteminde hastalar değil hastalıklar sınıflandırılır. Bu sayede çocuk ve ergenlerin kendilerini çok daha rahat ifade etmeleri amaçlanır. 

Psikolojik nedenlerden ötürü görülen yeme ve uyku bozukluklarının tedavisinde ise oyun terapisi uygulanır. Oyun terapileri ergenlerde kaygı semptomlarının azalmasını ve çocukların da sosyalleşmesini sağlar. 

Günümüzde online terapi de sıklıkla uygulanan terapiler arasında yer alır. Bir bilgisayar ya da akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilen online terapiler de birebir ya da aile ile birlikte gerçekleştiriliyor. 

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