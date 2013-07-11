Çocuk sahibi olmanın ideal yaşı kaç?

Evlilikmerkezi.com’un gerçekleştirdiği çocuk sahibi olmak için ideal yaş anketine göre, erkekler çocuk sahibi olmak için acele etmiyor, kadınlar hem kariyer hem de çocuk yapmak istiyor. İlişki Danışmanı Psikolog Ayşegül Denizci, sosyal refah arttıkça evlenme ve çocuk yapma yaşının arttığını ve çocuk sayısının azaldığını belirtiyor. Türkiye’nin kişilik analiziyle eşleştiren ilk ve tek bilimsel evlilik sitesi olan Evlilikmerkezi.com, çocuk sahibi olmak için ideal yaş anketi gerçekleştirdi. 2 bin 846 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, erkekler erken yaşta baba olmak istemezken; kadınlar çocuk sahibi olmak için 25-30 yaş aralığının ideal olduğuna inanıyor. Yapılan ankette, çocuk sahibi olmak için 31-35 yaş aralığında erkeklerin yüzde 47’si baba olmak isterken; kadınlarınsa yüzde 23’ü anne olmaya hazır görünüyor.

Aynı fikir ayrılığı, 25-30 yaş aralığı için de geçerli. Kadınların yüzde 52’si çocuk sahibi olmaya ‘evet’ derken; erkeklerin sadece yüzde 25’i bu yaş aralığında çocuk sahibi olmak istiyor. İlişki Danışmanı Psikolog Ayşegül Denizci, ‘İş yaşamını planlamış kişiler için evliliğin, artık cinselliği yaşamak için bir baskı olmaktan çıktığını söyleyebiliriz. Ancak çocuk gelinlerde, dünya sıralamasının ilk sıralarında yer aldığımızı da göz önünde bulundurursak, bunu genellememiz mümkün değil. Dolayısıyla aslında kızların üzerindeki evlenmeden cinsel ilişkiye girme yasağı, hala çok yüksek oranda bulunuyor.Büyük şehir kültüründe yetişen ve burada okuyan, okumuş, meslek sahibi erkek ve kızlara göre değerlendirirsek; erkekler çocuk sahibi olmak istediklerinde evlenmek istiyorlar ve bu konuda da acele etmiyorlar. Ancak kızlar biraz da biyolojik yaşın sınırları açısından, kariyer yükselişlerine odaklanmaları gereken yaşlarda yani 25-30 yaşlarında, çocuk sahibi olma kararı alıyorlar. Buna göre diyebiliriz ki, sosyal refah arttıkça evlenme yaşı ve çocuk yapma yaşı artıyor ve çocuk sayısı azalıyor’ şeklinde anketi değerlendirdi.