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28.01.2021 - 10:19 | | DHA

Çocuklar pandemide 7 saat ekrana maruz kalıyor!

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Evin İlter Bahadur, gençlerin ve çocukların 3 saat olan ekran maruziyetinin pandemi döneminde 7 saate çıktığını belirterek, ailelere uyarılarda bulundu. Dr. Bahadur, "Çocuklar artık telefon, tablet, televizyon gibi teknolojik ürünlerle zaman geçiriyorlar, biz buna ekran maruziyeti diyoruz. Bu ciddi bir sağlık sorunu" dedi.

Çocuklar pandemide 7 saat ekrana maruz kalıyor!
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Pandemi döneminde çocukların ve gençlerin en çok zaman geçirdikleri aktiviteler tablet, telefon, televizyon ve video oyunları gibi 'ekranlı' aktiviteler oldu. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Evin İlter Bahadur, uzun süre ekrana maruz kalan çocuklarda konuşmada gecikme, dikkat eksikliği, obezite ve ciddi göz problemlerinin ortaya çıktığını söyledi. Dr. Bahadur, gençlerin ve çocukların 3 saat olan ekran maruziyetinin pandemi döneminde 7 saate çıktığını söyleyerek, ailelere uyarılarda bulundu.

'Çocuklar bütün zamanını ekran karşısında geçiriyor' 

Çocukların artık dijital ortamda büyüyüp, dijital ortamda yaşamlarını devam ettirdiğini dile getiren Dr. Bahadur, "Çocuklar artık telefon, tablet, televizyon gibi teknolojik ürünlerle zaman geçiriyorlar, biz buna ekran maruziyeti diyoruz. Bu ciddi bir sağlık sorunu. Pandemiden önce de vardı ancak pandemiden sonra bu arttı. Daha önce 3 saat olan ekran maruziyeti pandemiden sonra 6- 7 saate yükseldi. Mart ayında okulların kapanması, nisan ayında sokağa çıkma kısıtlamasının olması çocuklarımızın evde yaşamlarını sürdürmesine neden oldu. Online eğitimin olması, sosyal yaşamlarını sürdürmeleri ve eğlenceli zaman geçirmek için ekranlara bağlandılar" dedi.

'Birçok rahatsızlığa neden oluyor' 

Uzun süre ekrana maruz kalmasının ciddi rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Dr. Bahadur, şöyle konuştu:

"Bunun birçok olumsuz sonucu var. Bunun fiziksel, bilişsel, davranışlar ve birçok olumsuz etkisi var. Bunun dünyadaki en büyük örneği obezite. Maalesef ülkemizde de çocuklarımızda obezite artmakta. Erken yaşta kalp ve damar rahatsızlığı görülmekte. Göz problemlerinde ciddi artış gözlemleniyor. Kas, iskelet problemlerine, uyku sorunlarına yol açabiliyor. Yine bir diğer önemli sağlık sorunu olan dikkat eksikliği, hiperaktivite problemleri için bir risk ekran maruziyeti. Yine okul öncesi dönemde ciddi konuşma ve algılama gecikmesi, iletişim kısıtlılığını artırmakta. Okul çağında ise çocuklarımızda akademik başarısızlığa yol açıyor. Pandemi döneminde bu tür şikayetlerle bize gelen aileleri sorguladığımızda ciddi bir ekran maruziyeti tarif ediyorlar. Çocukların gün boyu ekran maruziyetine maruz kaldıklarından şikayet ediyorlar."

'Aileler, çocuklarını bilgilendirmeli' 

Çocukların ve gençlerin en fazla 1 saat ekrana maruz kalmaları gerektiğini belirten Dr. Bahadur, ailelerin güvenli ekran kullanımı konusunda bilgilendirmesi konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Gelişim pediatrisiler olarak önerimiz çocukların 1,5 yaşına kadar ekrana maruz kalmamaları. 1,5 yaş arasında maksimum bir saat ekrana maruz kalmalarını öneriyoruz. Onda da yanında bir ebeveyniyle yaşına uygun, kaliteli programlar izletilmesini öneriyoruz. Çocuklarımızı sağlıklı ekran kullanmaları konusunda bilgilendirmeliyiz. Çocuklarımızın her an yanında olamıyoruz ama bu tarz tehlikelerin karşılarına çıkabileceğini düşünmeliyiz. Ekranlarla ilgili sınırları olmalı. Eğer bir evde rol model alınan ebeveynler ekranla daha az ilgili olunca çocuklarda da ekran maruziyeti daha az oluyor."

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