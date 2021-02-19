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19.02.2021 - 16:22 |

Çocuklarda 5 Yaş Sendromu Nasıl Olur? 5 Yaş Sendromunda Aileler Nelere Dikkat Etmeli?

Çocuklarda 5 yaş sendromu insanları şaşırtan bir kavram olabilir. Henüz 5 yaşında çocukta ne sendromu olabilir ki sorusu akıllara gelebilir. Halbuki çocuk yetiştiren ebeveynlerin çocuklarda görülen her yaş dönemindeki farklı durumları çok iyi bilmeleri gerekir. Bunun için kritik 5 yaş sendromu nedir, aileler nelere dikkat etmelidir gibi konularda bilgili olmak çocuk sahibi anne ve babalar bakımından zorunluluktur. İşte, merak edilen tüm detaylar...

Çocuklarda 5 Yaş Sendromu Nasıl Olur? 5 Yaş Sendromunda Aileler Nelere Dikkat Etmeli?
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Çocuklarda 5 yaş sendromu; aslında çocuğun aile ortamından çıktığı ve akranları ile yetişkinlerle aynı ortamlarda buluştuğu kesite denk gelen süreçteki dönemdir. Çocuk artık bu sendrom döneminde bir okul çocuğudur. Bu evreye geçiş ise çocuk bakımından kolay bir dönem değildir. 

Çocuklarda 5 Yaş Sendromu Nasıl Olur?

-Her çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi değişkenlik gösterse de, bu dönemde yani 5 yaş sendromu olarak adlandırılan dönemde yaşananlar ortak bir seyir göstermektedir. Burada önemli olan ebeveynlerin ve yetişkinlerin çocuktaki bu kritik değişimlerin farkında olmaları ve doğru bir biçimde yaklaşım gösterip yardımcı olmalarıdır. 5 yaş sendromu şu şekillerde görülür:

-Çocuklar bu dönemde dış çevreye açılırlar. Ana okulu ya da okul dönemi başlar. Sosyal çevre ile iletişimleri artar.

-Fazlaca sosyalleştikleri için 5 yaş çocuklarında kaygı artabilir.

-5 yaş çocuğu bu dönemde yoğun etkileşim altındadır ve yetişkinlerle iletişim kurar. Yetişkinleri taklit ve takip etmeye başlar.

-Çocuk 5 yaş döneminde kendi akranlarıyla da iletişim kurmaya çalışır. Bu yaştaki çocuklar açısından kendi aralarında iletişim kurmak hiç de kolay bir süreç değildir.

-Öte yandan 5 yaş çocuğunun zihinsel ve fiziksel gelişim süreci de hız kazanmıştır. Çok fazla etken bir araya geldiği için küçük çocuğun bu dönemi sağlıklı bir biçimde atlatabilmesi için ebeveyn desteğine yoğun ihtiyacı olacaktır.

-Çocuk bu yaşta okuma ve yazmayı öğrenmeye çalışacaktır. Problem çözmek ve yaratıcılığını ortaya çıkaracak faaliyetler hep bu dönemde başlar ve sürer.

-Çocuk bu yaşta kendisi de doğal olarak çok meraklıdır. Öğrenmekten, yeni şeyler denemekten pek keyif alır.

5 Yaş Sendromunda Aileler Nelere Dikkat Etmelidir?

Çocuk güvenli ve daha az iletişim altında olduğu yuvasından dış dünyaya açılmıştır. Çevresel etkileri yoğun biçimde yaşamaktadır. Öte yandan kendi bilişsel, fiziksel gelişimi de hız kazanmaktadır. İşte çocukta bu 5 yaş sendromunun anne ve babanın ve diğer aile fertlerinin desteği ile atlatılması gerekir. 

Başta anne ve baba olmak üzere tüm ailenin çocuğa karşı daha anlayışlı ve şefkatli olması gerekir. Çocuğun duygularını anlamaya çalışmak, çocuğun kişiliğinin sağlıklı biçimde oturmasına yardımcı olacaktır. Anne ve babanın çocuğa güven duygusunu daha fazla hissettirmesi gerekir. Çocuğa karşı daha ılımlı ve sakin bir biçimde yaklaşım göstermek çok önemlidir.

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