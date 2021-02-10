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10.02.2021 - 13:33 |

Çocuklarda Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir? Ne Zaman Doktora Götürülmeli?

Çocuklarda burun kanaması, ebeveynlerde mutsuzluk ve endişeye neden oluyor. Çocukların başına burun kanamasına bağlı olarak herhangi bir hastalığın gelebilecek olması ailelerde endişeye yol açıyor. Ama genellikle burun kanamaları, hafif seyreder ve burun girişine yakın yerlerden kaynaklanır. Hayatı tehlikeye atacak şiddetli kanamalarda ise hemen müdahale edilmesi gerekir. Çocuklarda burun kanaması nedenleri nelerdir? Tüm detayları sizin için derledik.

Çocuklarda Burun Kanaması Nedenleri Nelerdir? Ne Zaman Doktora Götürülmeli?
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 Vücudumuzun en çok kanlanan bölgesi burundur. Sıcak ve soğuk havalar, enfeksiyonlar, burun karıştırma gibi sorunlar, mukoza dokusunu zedeler ve burundaki kılcal damarlara zarar vererek burun kanamasına neden olur.

 Çocuklarda Ne Zaman Doktora Götürülmeli?

 Burundan alınan havanın ısıtılması, temizlenmesi ve nemlenmesinde gibi işlevlerin mukoza ve konkalar önemli rol oynar. Halk dilinde konkalar, burun eti olarak da bilinir. Ciddi boyutlara ulaşan, hayatı tehlikeye atan ve sürekli tekrarlayan kanamalarda doktora başvurmak gerekir. Bunun yanında mutlaka doktora başvurmanız gereken durumlar;

Tekrarlayan ve durmayan burun kanamaları

Burun dışında idrar ya da dışkı gibi başka bir yerde de kanamanın olması,

Vücutta hafif darbelere bağlı olarak morarma ve çürümelerin meydana gelmesi,

Bazı kan sulandırıcı hapların kullanılıyor olması,

Pıhtılaşma sorunu ortaya çıkarabilecek böbrek, karaciğer ve hemofili gibi hastalıkların olması

Yakın zaman içinde kemoterapi tedavisi almış olmak

 Burun Kanaması Nasıl Durdurulur?

 Burnu kanayan kişinin öncelikle sakin olması sağlanmalıdır. Panik ve heyecanlı olan kişilerin kan basıncına bağlı olarak tansiyonu yükselir ve kanamanın şiddeti artabilir. Bu gibi durumlarda baş hafifçe öne doğru eğilmelidir. Çünkü baş geriye doğru eğildiği zaman kan, burundan geniz ve boğaza doğru gider. En sonunda da yutularak mideye gider.

 Kanama miktarı tam olarak anlaşılamadığı gibi bulantı ve kusmaya da neden olabilir. Bu durumda da kan ağızda tutulmamalı ve tükürülmelidir. Hastanın tansiyon sorunu var ise, ilaçlarını yutmayı unutmuş olabileceği unutulmamalı ve tansiyonu kontrol edilmelidir. Hasta olabildiğince dik oturtulmalı, yatması gerekiyorsa da mutlaka başı yüksekte tutulması gerekir. Tampon yapılarak kanamanın dinmesi beklenmelidir. Kanamanın dinmediği ya da sık tekrarlayan durumlarda da mutlaka doktora başvurulması gerekir.

 Burun Kanamasının Başlıca Nedenleri

Kaşıntıya yol açan alerji, enfeksiyonlar ve kuruluk nedeni ile burunun kaşınması ve karıştırılması

Yüksek tansiyon ve karaciğer hastalığı

Burun kırılmaları, baş ve yüz yaralanmaları

Burun eğrilikleri

Kuvvetli burun sümkürmesine bağlı olarak burun kılcal damarlarda çatlama meydana gelmesi

Uzun süre sıcakta durmak

Kanama ve pıhtılaşma sorunu olanlar ve aspirin kullanan kişilerde burun kanaması sıkça görülebilir.

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