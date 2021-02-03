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03.02.2021 - 12:17 |

Çocuklarda görülen yumurtalık kistleri kanser riski oluşturur mu?

Kadın üreme sisteminin bir parçası olan yumurtalıklarda kist olarak isimlendirilen içi sıvı dolu kese gelişebilir. Yumurtalık kistleri anne karnından başlayarak her yaşta görülebiliyor. Çocuklarda da görülen yumurtalık kistleri kansere neden olur mu? Nasıl belirti verir? Cerrahi yönteme ne zaman başvurulur? Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. İlker Kahramanoğlu, ergenlik dönemindeki çocuklarda görülen yumurtalık kistleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Çocuklarda görülen yumurtalık kistleri kanser riski oluşturur mu?
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Yumurtalık kistlerinin sık görülen jinekolojik sorunlar arasında yer aldığını söyleyen Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. İlker Kahramanoğlu, “Bir kadının hayatı boyunca yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat olma riski yüzde 5 ila 10’dur. Anne karnından başlayarak yaşlılık dönemine kadar her yaşta birçok tipte yumurtalık kisti bulunabilir" açıklamasında bulundu.

Ergenlik dönemindeki çocuklarda üreme dönemindeki kadınlarla kıyasladığında daha az sıklıkla yumurtalık kisti görüldüğünü belirten Doç.Dr. İlker Kahramanoğlu, "İlk âdet döngüsü ve 18 yaş arası dönem, basit ve kompleks kistlerin oluşumunun oldukça sık olduğu bir süreçtir. Bu yaş grubunda tespit edilen yumurtalık kistlerindeki kötü huylu tümör ihtimali göz önünde tutulmalıdır” uyarısında bulundu.

Pelvik ağrı, karın içi ağrı, kabızlık, kusma görülüyor

Yumurtalık kistlerinin nasıl belirti verdiği sorunu yanıtlayan Doç.Dr. Kahramanoğlu, “Ergenlik dönemindeki çocuklarda var olan yumurtalık kistleri, farklı semptomlarla ortaya çıkabilir. Birçok hastada belirtisiz seyrederken bazı durumlarda; kasık ağrısı, âdet düzensizliği, üriner sistem sorunları ya da kabızlık gibi şikayetlere neden olabilir.” dedi. Yumurtalık kistinin dönmesi ya da yırtılması durumunda ise hastaların, karın içi ağrı, bulantı ve kusma gibi şikâyetlerle başvurduklarını sözlerine ekledi.

Kitlenin içeriği kanser riskini belirliyor

Ergenlik dönemindeki çocuklarda şüphelenilen yumurtalık kistlerinin yüzde 10’undan azında kötü huylu tümörlerin bulunduğunu bildiren İlker Kahramanoğlu, kistlerin tanısı hakkında ise şunları kaydetti: “Yumurtalık kistlerinin tanısı için ilk tercih edilecek metot ultrasonografidir.

Şüpheli durumlarda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi ek radyolojik incelemelerin yanı sıra gerektiğinde iç organlar laparoskopik yöntemle incelenebilir. Ultrasonda 9 cm üzerindeki katı içerikli kitlelerin kötü huylu olma riski  yüzde 69’dur. Tümörlerin büyük ve sert olması kötü huylu olma ihtimalini güçlendirir" diye ifade etti.

Ne zaman ameliyat düşünülür?

Yumurtalık kistleri nedeniyle cerrahinin nadiren gerektiğini, cerrahiye; kötü huylu tümör şüphesi, yumurtalık dönmesi ya da kistin patlaması gibi durumlarda başvurulabildiğini dile getiren Kahramanoğlu, kötü huylu tümörler konusunda da oran vererek "Pediatrik hastalar da dahil edilecek olursa cerrahi işlem uygulanan 18 yaş altı hastalarda kötü huylu tümör oranı yüzde 7-25’tir” diye belirtti.

Hastanın hormonal sağlığı dikkate alınmalı

Yumurtalık kisti olan ergenlik dönemindeki hastalarda erken ve doğru tanının yanı sıra bu hastaların yönetiminin oldukça önemli olduğunu söyleyen Kahramanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Çocukluk ve ergenlik çağı hastalarda, yumurtalık kistlerini çoğu zaman ameliyat etmeden takip edebiliyoruz.

İyi huylu fonksiyonel kistlerin çoğu, 2 ila 8 haftada gerilemektedir. Bu yaş grubunda, yumurtalıklara dokunmak amacıyla ameliyatı en son seçenek olarak değerlendiririz.

Kanserden şüphelenildiğinde uygun evreleme yapmanın yanı sıra cerrah, yumurtalık korunmasının risklerini ve faydalarını dengelemeli ve gelecekteki doğurganlık ve hormonal sağlık için en iyi seçenekleri bulmalıdır.

 

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