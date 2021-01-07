Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?
07.01.2021 - 17:51 |

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Genel olarak pek çok çocukta idrar yolu enfeksiyonu görülmektedir. Bu enfeksiyon çocuklarda oldukça can sıkıcı olabilmektedir. Bu nedenle sizler için detaylı olarak çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İşte, tüm detaylar.

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?
ABONE OL

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları genelde kalıcı böbrek hasarına sebep olabileceğinden çok önemli bir konudur. Özellikle sebebi bilinmeyen ateşi olan çocuklar için idrar yolu enfeksiyonu kesinlikle araştırılmalıdır.

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?

İdrar yolu enfeksiyonu çocuk yaş grubunun da çok sık görülen enfeksiyonlarından biri olmaktadır. Erken teşhis ve de tedavisi yapılmayan çocuklar üzerinde gelecekte hipertansiyon ve ya böbrek yetmezliği gelişebilir. Ayrıca hayatın ilk bir yılının haricinde, kızlarda daha da fazla görülmektedir.

Çocuk yaşları ne kadar küçük ise o kadar fazla da risk altında olurlar. Normal şartlarda idrarlar sterildir, mikrop içermez. Ancak çocuklarda en sık bu enfeksiyonun etkeni bağırsak kökenli olan bakterilerdir ve de çoğunlukla neden olan etmen Escherichia Coli (E. Coli) adlı bakteridir.

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Belirtileri Nelerdir?

Temelde yerleşim yerine göre iki gruba ayrılırlar. Mesanede yerleşmiş ise sistit, böbrek tutulumu var ise piyelonefrit olarak tanımlanırlar. Sistit ağrılı ve de sık idrar yapma durumunda kendini gösterir. Ayrıca idrar kaçırma ve de mesane üzerinde ağrı belirtiler ile de kendini gösterebilir.

Küçük çocuklarda idrar yaparken yaşanan huzursuzluk, idrar kokusunda ve ya renginde değişiklik dikkatleri çekebilir. Akut piyelonefrit durumu ise genel olarak yüksek ateş, huzursuzluk, ishal, kusma ile birliktelik gösterebilir. Genelde çocuklarda nedeni bilinmeyen ateş durumunda mutlaka idrar yolu enfeksiyonu da araştırılmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonunda kesin tanı idrar kültürü ile beraber koyulur. Ancak bu kültür sonuçları hemen aynı gün çıkmaz.

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları Nasıl Geçer?

Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonu durumları genel olarak antibiyotik ile beraber tedavi edilir. Ateşli olan idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş hastalar, küçük bebekler ve ya ağızdan alımı bozulmuş olan genel durumu kötü hasta çocuklar hastaneye yatırılarak tedavi edilirler. 2 gün ya da 3 gün hastanede tedavisi yapılarak ateşi kontrol altına alınmakta olan ve de genel durumu düzelen çocuklarda tedavi ağızdan bir antibiyotikle 7 gün ile 10 gün arasında tamamlanmaktadır.

Tekrarlayan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının çok önemli bir bölümü de vezikoüreteral reflu hastalığı ile beraberdir. Bu mesane ile birlikte böbrekler arasındaki üreter denilen küçük borucuklara çocukların idrarının ters akımla geri yani böbreklere doğru tekrar kaçması durumudur.

Beş yaşın altında olan idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklarda araştırılması gereken bir konudur. Çünkü VUR tekrarlayan bir idrar yolu enfeksiyonuna enfeksiyon da böbreklerde skarlaşma denilen fonksiyonel doku kayıplarına sebep olur.

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Önlemler

Ülkemizde çocukluk çağında olan böbrek yetersizliklerinin en önemli sebebi idrar yolu enfeksiyonları olmaktadır. Bu yüzden de ilk kez idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olan çocuklarda ilk olarak ultrasonografi ile beraber böbrek ve ya mesane değerlendirilmelidir. Ardından tekrarlayan bu idrar yolu enfeksiyonunda VUR dışlanmalıdır. Buna ek olarak anne karnında yapılmakta olan ulrtasonografilerde saptanan böbrek ile ilgili olan bozukluklar doğumdan sonrasında mutlaka takip edilmelidir.

Sonuç olarak da çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında önlemler mutlaka alınmalı ve erken teşhis yapılmalıdır. Kalıcı böbrek hasarına sebep olabileceğinden bu konu çok önemlidir. Özellikle sebebi bilinmeyen ateşli çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları mutlaka dikkat edilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu geçirmekte olan çocuklarda VUR durumu tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olabileceğinden atlanmaması gereken bir nedendir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz.  Yaratıcığınızı kullanacağınız işlere yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde ise sanatsal aktivitelerde bulunmak sizi rahatlatacaktır. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sezgileriniz daha kuvvetli olabilir ve iç sesinizi dinlemek size iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğunuz iç sesinize kavuşmuş olacaksınız. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulara tepkisiz kalmakta fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz.  Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Bu konuda üstünüzde stres hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken dramatize etmekten kaçının. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz. Yaşadığınız olaylar da stres altında kalabilir ve dramatik tepkiler gösterebilirsiniz. Sağduyulu davranmakta fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgilenebileceğiniz keyifli zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır. Gün içinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Gün içinde karşınızdakini anlamaya çalışmak için farkındalığınızı yüksek tutmanızda fayda var. İletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde işlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin. Akşam saatleri sezgilerinizi kullanarak akışta kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Mehmet Murat Altan
    Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
    Tülin Açıkbaş
    Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
    Ezgi Kasapoğlu
    Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
    Alp Türkalp
    Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kist Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kistin Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

    Kist Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kistin Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

    Kız Bebek Belirtileri Nelerdir? Hamilelikte Bebeğin Kız Olacağına Dair İşaretler

    Kız Bebek Belirtileri Nelerdir? Hamilelikte Bebeğin Kız Olacağına Dair İşaretler

    Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Kalp Damar Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

    Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Kalp Damar Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

    İlerlemiş Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir? İleri Derece Boyun Fıtığı Tedavi Yöntemleri

    İlerlemiş Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir? İleri Derece Boyun Fıtığı Tedavi Yöntemleri

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet