Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları genelde kalıcı böbrek hasarına sebep olabileceğinden çok önemli bir konudur. Özellikle sebebi bilinmeyen ateşi olan çocuklar için idrar yolu enfeksiyonu kesinlikle araştırılmalıdır.



Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?



İdrar yolu enfeksiyonu çocuk yaş grubunun da çok sık görülen enfeksiyonlarından biri olmaktadır. Erken teşhis ve de tedavisi yapılmayan çocuklar üzerinde gelecekte hipertansiyon ve ya böbrek yetmezliği gelişebilir. Ayrıca hayatın ilk bir yılının haricinde, kızlarda daha da fazla görülmektedir.



Çocuk yaşları ne kadar küçük ise o kadar fazla da risk altında olurlar. Normal şartlarda idrarlar sterildir, mikrop içermez. Ancak çocuklarda en sık bu enfeksiyonun etkeni bağırsak kökenli olan bakterilerdir ve de çoğunlukla neden olan etmen Escherichia Coli (E. Coli) adlı bakteridir.



Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Belirtileri Nelerdir?



Temelde yerleşim yerine göre iki gruba ayrılırlar. Mesanede yerleşmiş ise sistit, böbrek tutulumu var ise piyelonefrit olarak tanımlanırlar. Sistit ağrılı ve de sık idrar yapma durumunda kendini gösterir. Ayrıca idrar kaçırma ve de mesane üzerinde ağrı belirtiler ile de kendini gösterebilir.



Küçük çocuklarda idrar yaparken yaşanan huzursuzluk, idrar kokusunda ve ya renginde değişiklik dikkatleri çekebilir. Akut piyelonefrit durumu ise genel olarak yüksek ateş, huzursuzluk, ishal, kusma ile birliktelik gösterebilir. Genelde çocuklarda nedeni bilinmeyen ateş durumunda mutlaka idrar yolu enfeksiyonu da araştırılmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonunda kesin tanı idrar kültürü ile beraber koyulur. Ancak bu kültür sonuçları hemen aynı gün çıkmaz.



Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları Nasıl Geçer?



Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonu durumları genel olarak antibiyotik ile beraber tedavi edilir. Ateşli olan idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş hastalar, küçük bebekler ve ya ağızdan alımı bozulmuş olan genel durumu kötü hasta çocuklar hastaneye yatırılarak tedavi edilirler. 2 gün ya da 3 gün hastanede tedavisi yapılarak ateşi kontrol altına alınmakta olan ve de genel durumu düzelen çocuklarda tedavi ağızdan bir antibiyotikle 7 gün ile 10 gün arasında tamamlanmaktadır.



Tekrarlayan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının çok önemli bir bölümü de vezikoüreteral reflu hastalığı ile beraberdir. Bu mesane ile birlikte böbrekler arasındaki üreter denilen küçük borucuklara çocukların idrarının ters akımla geri yani böbreklere doğru tekrar kaçması durumudur.



Beş yaşın altında olan idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklarda araştırılması gereken bir konudur. Çünkü VUR tekrarlayan bir idrar yolu enfeksiyonuna enfeksiyon da böbreklerde skarlaşma denilen fonksiyonel doku kayıplarına sebep olur.



Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Önlemler



Ülkemizde çocukluk çağında olan böbrek yetersizliklerinin en önemli sebebi idrar yolu enfeksiyonları olmaktadır. Bu yüzden de ilk kez idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olan çocuklarda ilk olarak ultrasonografi ile beraber böbrek ve ya mesane değerlendirilmelidir. Ardından tekrarlayan bu idrar yolu enfeksiyonunda VUR dışlanmalıdır. Buna ek olarak anne karnında yapılmakta olan ulrtasonografilerde saptanan böbrek ile ilgili olan bozukluklar doğumdan sonrasında mutlaka takip edilmelidir.



Sonuç olarak da çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında önlemler mutlaka alınmalı ve erken teşhis yapılmalıdır. Kalıcı böbrek hasarına sebep olabileceğinden bu konu çok önemlidir. Özellikle sebebi bilinmeyen ateşli çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları mutlaka dikkat edilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu geçirmekte olan çocuklarda VUR durumu tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olabileceğinden atlanmaması gereken bir nedendir.