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22.01.2021 - 15:13 |

Çocuklarda Kulak Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Çocuğun Kulak Ağrısı Kesin Çözümler...

Çocuklarda kulak ağrısı neden olur, çocuklarda kulak ağrısı ne iyi gelir nasıl geçer? Çocuğun kulak ağrısı kesin çözümler nelerdir? Bu sorular ve çok daha fazlasına sizler için derledik.

Çocuklarda Kulak Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Çocuğun Kulak Ağrısı Kesin Çözümler...
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 Bir çocukta orta kulak iltihabı olduğunda, kulak zarının arkasında sıvı (irin) toplanır. Bu, kulak zarında iltihaplanmaya ve baskıya neden olur ve bu da daha sonra şişkin hale gelir.

 Çocuklarda Kulak Ağrısı Nasıl Geçer?

 5 yaşın altındaki çocuklarda kulak ağrısına neredeyse her zaman orta kulakta akut bir iltihap olan kulak zarı arkasındaki boşluk neden olan otitis neden olur. 1 yaşın altındaki çocukların neredeyse yarısı ve 3 yaşın altındaki çocukların% 80'i en az bir kez bundan muzdariptir. Çocukların% 10 ila 20'si hayatlarının ilk yıllarında en az 3 akut orta kulak iltihabına sahiptir. İlk enfeksiyon sırasında çocuk ne kadar küçükse, birkaç kez kapma riski o kadar artar. 5 yaşın üzerindeki çocuklarda bu iltihaplanma daha nadirdir.

 Kulak ağrısına bademcik iltihabı veya dış kulak iltihabı, yabancı cisim varlığı, diş hastalığı gibi başka enfeksiyonlar da neden olabilir.

 Çocuk kendini çok hasta hissetmiyorsa veya ateşi yüksek değilse, doktor kulak enfeksiyonunun kendiliğinden iyileşmediğinden emin olmak için muhtemelen 24 ila 48 saat (1 ila 2 gün) bekleyecektir.

 Çocuğun durumu düzelmezse veya kötüleşirse, doktora geri dönmelisiniz. Çocuğunuzun doktoru aşağıdaki durumlarda antibiyotik yazacaktır.

 Çocuklarda Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir?

 Çocuğunuza doktor tarafından reçete edilen antibiyotik tedavisini verin ve çocuğunuz kendini daha iyi hissetse bile sonuna kadar devam edin. Tedaviyi bitmeden durdurmak, çocuğunuzun antibiyotiklere direnç geliştirme şansını artırır. Doktor tarafından reçete edilenler dışında herhangi bir kulak damlası kullanmayın. Çocuğunuzun ağrısını azaltmak için etkilenen kulağa sıcak kompres uygulayın

 Tedavi sırasında çocuğunuzun kulaklarına su kaçının. Bu nedenle banyo yaparken yıkanmamalı veya başını suya sokmamalıdır. Duşta yıkamayı tercih ederse, kulaklarına su girmemesine dikkat etmelidir.

 Çocuğun Kulak Ağrısı Kesin Çözümler

 Yüzdükten veya banyodan sonra, çocuğunuzun kulaklarının çardağının içinde iyice kurulayın, ancak onu yönlendirmeyin. Ayrıca çocuğunuzu, kulaklarından olabildiğince fazla su almak için başını her iki tarafa doğru eğmeye teşvik edebilirsiniz.

 Çocuğunuza parmağını, pamuklu çubuğu, sabunu, şampuanı veya başka herhangi bir nesneyi kulaklarına sokmamasını öğretin, çünkü bunlar dış kulak kanalını tahriş edebilir ve hatta yaralayabilir.

 Kulak enfeksiyonlarının ağrısı, iltihaplanmanın yanı sıra kulak zarına salgıların uyguladığı baskıdan kaynaklanır. Ayrıca, çocuklar uzanırken daha çok acı çekerler çünkü kulak zarı üzerindeki baskı o zaman daha fazladır. Yatağın altına bir yastık kaydırarak yatağın başını kaldırın, baskı ortadan kalksın.

 Bazen salgıların kulak zarına uyguladığı baskının kulak zarı delecek kadar güçlü olması mümkündür. Daha sonra kulaktan bir akıntı olur. Ağrı bundan sonra büyük ölçüde azalır. Tedavi esasen aynı kalır.

 2 yaşından küçük bir çocuğa antibiyotik verilmesi gerekecektir. İki günlük tedaviden sonra kendini daha iyi hissedecek, ancak enfeksiyonu iyileştirmek, nüksetmeyi önlemek ve antibiyotik direncini önlemek için sürdürülmelidir.

 Öte yandan çocuğunuz 2 yaşın üzerindeyse ve çok hasta değilse doktor ona rahatsızlığa karşı ilaç vermeyi önerebilir ve belirtiler devam ederse sonraki günlerde onu muayene eder. Bu yaşta çoğu kulak enfeksiyonu kendiliğinden iyileşir.

 Çocuklar Kulak Ağrısından Nasıl Korunur?

 En yaygın olanı, enfeksiyon geçtikten sonra orta kulakta sıvı kalmasıdır. Bu durum geçici işitme kaybına neden olabilir. Genellikle, sıvı yardım almadan boşaltılır. Bu nedenle, bu komplikasyonu erken teşhis etmek için otitis atağından bir ila iki ay sonra tekrar bir doktora görünmek önemlidir.

 Yüzdükten sonra, kulakları kurutmak için damlalar da kullanabilirsiniz. 1/3 su bardağı sirke ve 2/3 su bardağı tuvalet ispirtosu karıştırarak da kendi damlalarınızı yapabilirsiniz. Yüzdükten sonra her kulağa bu solüsyondan 4 damla damlatın. İyi bakılmamış bir yüzme havuzunda veya kirli suda yüzmekten kaçının.

 Çocuğunuzun kulağına birkaç damla yağ (zeytin, mineral veya başka) damlatabilirsiniz. Yağ, suyun kanallardan kaymasına izin verecek ve balmumu tapalarını yumuşatacaktır.

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