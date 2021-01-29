Çocuklarda mide bulantısı ve kusmaya ne iyi gelir? Kusan çocuğa ne yedirilir?

Birçok farklı nedenden dolayı çocuklarda mide bulantısı ile beraber kusma söz konusu olabilir. Sindirim sistemine yabancı madde girmesi, aşırı beslenme, mide enfeksiyonu ya da bu zehirlenme gibi birçok neden ön plana çıkar. Böyle durumlarda en yakın zamanda doktora gitmek doğru karar olacaktır. Aynı zamanda ele alınacak bazı tedavi yöntemleri ile mide bulantısı ve kusmayı gidermek mümkün.



Çocuklarda mide bulantısı ve kusmaya ne iyi gelir?



Aileler çocuğun mide bulantısına ne iyi gelir sorusunu internet üzerinde çok sık araştırıyor. Çocuklarda mide bulantısı ve kusma farklı hastalıklar ya da gıda zehirlenmesine bağlı olarak meydana gelebiliyor. Genel olarak kusma ile devam eden mide bulantısı kendi kendine geçerken aynı zamanda kronik bir durum yaratabilmektedir. Tabii bu konuda kullanılabilecek birçok farklı doğal yöntem bulunur.



- Nane limon

- Tuzlu çubuk kraker

- Beyaz leblebi

- Zencefil

- Hindistan cevizi suyu

- Tuzlu ayran

- Haşlanmış olan patates

- Gözü kapalı bir şekilde uzanıp dinlenmek



Bu gibi doğal yöntemleri kullanmak suretiyle mide bulantısını çok daha kısa bir süre içerisinde yok etmek mümkün. Özellikle mide bulantısı ile kusmanın yanı sıra ateşin de meydana gelebileceği bu soruna karşı, zamanında ve erken tedavi çok önemlidir.



Kusan çocuğa ne yedirilir?



Mide bulantısı ile beraber kusma söz konusu olduğunda çocuklara özellikle tuzlu yiyecekler verilir. Böylece midedeki denge yeniden yakalanır ve yukarı doğru gelecek olan besinler için vücut normal hale gelir. Özellikle tuzlu ayran, tuzlu çubuk kraker ya da nane limon ile beraber haşlanmış patates gibi birçok besin kaynağı kullanmak mümkün. Çocuğun tüketmesi ile beraber kısa süre içerisinde mide bulantısı ve kusma geçecektir.



Mide bulantısı ve kusan çocuklar için tedavi yöntemi



Mide bulantısı ve kusma çocuklarda genel olarak bir virüs sebep olur. Böyle durumlarda doğal yöntemlerin yanı sıra, özellikle doktor kontrolü altında ilaç takviyesi sorunu giderir. Ayrıca çocuk kusma yaşadığı zaman yüksek oranda su kaybı meydana geldiği için, düzenli ve bol bol su tüketmesi en önemli hususlar içerisinde yer alır. Bu gibi yöntemler ele alınarak çocuklarda mide bulantısı ve arkasından gelen kusmayı önlemek mümkün.