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02.02.2021 - 15:34 |

Çocuklarda öfke ateşini söndürecek terapi tadında hikayeler

Gözümüz, saçımız gibi bizi biz yapan özelliklerimizden olan duygular, bazen daha iyi hissetmemizi sağlayıp hayatımızı güzelleştirirken bazen de kötü hissettirebiliyor. Yetişkinlerin bile zorlandığı duygu yönetimi konusunda çocukların ve gençlerin bu durumla baş etmeleri için ailelere önemli bir görev düşüyor. Bu kapsamda anne babalara rehber niteliği taşıyan çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan öfke duygusuna değinen Sosyolog ve Yazar Ayşegül Bayındır’ın kaleme aldığı “Öfke Ateşini Söndüren Ejderha” isimli kitap ‘Acayip Kitaplar’ etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Çocuklarda öfke ateşini söndürecek terapi tadında hikayeler
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Olay ve durumlara tepki vermemizi sağlayan bir işleve sahip olan doğuştan gelen ve sonradan öğrenilen duygularla baş etmek hayatımızda önemli bir konumda bulunuyor. Bu durumun yönetiminde yetişkinler dahi zorlanırken çocukların bu sorunlarla en sağlıklı şekilde baş edebilecek kişiler olarak yetiştirmek ailelerin en büyük görevleri arasında yer alıyor. Bu bilinç ile yola çıkan Sosyolog ve Yazar Ayşegül Bayındır, sade bir anlatım ile kaleme aldığı anne babaların başucu kitabı olma niteliği taşıyan “Öfke Ateşini Söndüren Ejderha” ‘Acayip Kitaplar’  etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Ailelerin de Okuması Gerekiyor

Bir önceki kitabı 'Masal Tadında Bebek Yemekleri' kitabıyla büyük beğeni toplayan Bayındır, bu sefer çocukları ve ebeveynleri 'öfke ateşlerini söndürecekleri' terapi tadında bir maceraya çağırıyor. Bayındır ”Geleceği inşa edecek çocukların sağlıklı yetişebilmesi için önce ebeveynlerin kendini yetiştirmesi gerekiyor. Bu yüzden terapi tadındaki öykü kitaplarını çocuklarla birlikte ebeveynlerin veya çocuklardan sorumlu kişilerin de okuması gerekiyor. Böylelikle kitaptaki yöntemleri uygulamaya çalışan çocuklarına da yardımcı olabilirler” dedi.

Kitabın konusuna gelince…  Bugünlerde herkes zaman zaman öfkeleniyor. Hatta bazen öfkesine hâkim olamayıp sonradan pişman olacağı şeyler de yapıyor. Ancak takdir edersiniz ki hiç kimsenin öfkesi bir ejderhanınki kadar yakıcı değildir. İlk kitabın başkarakteri Ira öfkesini kontrol etmekte zorlanan genç bir ejderha. Ancak sevdiklerine ve çevresine zarar vermeye başlayan öfkesini dizginleme zamanının geldiğini düşünüyor. Öfke ateşini söndüreceği bu terapi macerası tüm kitap severleri bekliyor.

 

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