Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Çocukluk çağı korkuları ile nasıl başa çıkılır?
08.08.2020 - 17:13 |

Çocukluk çağı korkuları ile nasıl başa çıkılır?

Çocukluk çağı korkusu ve kaygıları aileleri en zorlayan konuların başında geliyor. Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, çocukların korkularını yenmesi için onların iyi gözlenmesi gerektiğini söylerek bu konuda anne-babalara çok iş düştüğünü belirtti. İşte tavsiyeler...

Çocukluk çağı korkuları ile nasıl başa çıkılır?
ABONE OL

Çocukların korkularını yenmesinin ailenin yardımı ile olabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, "Çocukluk çağı korkuları özellikle 2-6 yaş arasında yaşanır. Bu korkular yaşa göre değişkenlik gösterebilir. 2 yaşındaki ve 5 yaşındaki çocuğun korkuları farklıdır. Bu korkuların temelini anlamak çok önemlidir. Ailelerin bu durumda çocuklarını çok iyi gözlemlemeleri lazım. Bununla birlikte çocukların korkularının da küçümsenmemesi gerekiyor. Onları yok saymadan korkuların sebeplerine birlikte çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

"Çocuklar korkuyu öğreniyor"

Çocukların korkuyu öğrendiklerini belirten Özçırak, “Doğdukları günden itibaren çocuklar ailelerini çok iyi gözlemlerler. Anne ve babanın dış dünyadaki uyaranlara verdiği tepkiler de çocuklar için korkuyu öğrenme biçimini geliştirebilir. Aileler burada sadece öğrenme veya model alma yoluyla korkuları tetikleyen tek kişiler değildir. Çocuğun korktuğu şeyin birlikte saptanması çok önemlidir.

"Korkularını somutlaştırın"

Birtakım bilgisayar oyunları da çocuklar için korkutucu olabiliyor. O yüzden çocukların tercih ettikleri şeyleri iyi takip etmek gerekiyor. Çocukların korkularını somutlaştırmak onların sorunlarıyla baş etmesinde yardımcı olacaktır. Mesela korktuğu bir nesnenin resmi çizilip komik bir hale getirilebilir” şeklinde konuştu.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken şahsi konularda daha atak ve girişimci olabilirsiniz. Ancak biraz sakın ve aceleci de olmamak gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz elde olmayan nedenlerle değişebilir. Yeniliklere daha açık olmaya bakın. Ancak gereksiz risklere de girmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha canlı, hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük uğraşlar ve ilham alabileceğiniz işler için uygun koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi göstermek ve ileri çıkmak yönünde oldukça cesur davranabilirsiniz. Sözlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Cesaret işe yarayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi anlatmak ve daha çok şey keşfetmek yönünde şanslısınız. Ayrıca uzaklar ve yabancılarla ilgili koşullar da sizi ilgilendirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aceleci düşünmemekte fayda var. Bugün hesapta olmayan bazı konular sizi huzursuz edebilir. Ancak kararsız kalmayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken biraz daha dengeli olmak ve başkalarından beklentilerinizde sabırlı olmalısınız. İlişkiler açısından dikkat çekici bir gün olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün fiziksel enerjinizi yerinde kullanmaya bakmalısınız. Duygusal açıdan sizi yoran işler gündeme gelebilir. Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça iş yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha cesur hatta aceleci şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bugün aşkta ve yaratıcı alanda yüksek enerjiler var. Müsrif olmamaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evde ve ailevi konular içinde aktif ve kararlı olmanız gerekebilir. Evde daha dengeli olmak ve yeniliklere açık olmak gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizde oldukça hareket var. Daha çok konuşma ve ziyaret gündeme gelebilir. Kardeşlerle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Harcamalarınızı daha iyi düşünmeniz gerekebilir. Yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilir ve güçlü kişilerden destekler bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat Ulusoyİçeriye Birşey Almak?
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtPolimiyalji ve fibromiyalji
Koray Atik
Koray AtikGülüş tasarımında yaprak porselen mi yoksa bonding mi yaptırmalıyım?
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazTatile Sixpack İle Çıkın
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaPopo estetiği nasıl yapılır?
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRinoplasti sonrasında iyileşme sürecini hızlandırmak için neler yapabilirsiniz?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontide ağız dışı apareyler
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Bebeğinizin ilk ekmeği: Bebek Focaccia / 7.ay
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolDudaklar
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde estetik yaptırıyor
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocukluk çağı korkuları ile nasıl başa çıkılır?

Çocukluk çağı korkuları ile nasıl başa çıkılır?

Pişirdiği mırrayı 20 yıldır sokak sokak gezerek satıyor

Pişirdiği mırrayı 20 yıldır sokak sokak gezerek satıyor

Hayalinin ötesinde kazanıyor! Kışın bile yemeye gelen var

Hayalinin ötesinde kazanıyor! Kışın bile yemeye gelen var

Tıp öğrencisi Enis Çağatay Yılmaz'dan gururlandıran başarı

Tıp öğrencisi Enis Çağatay Yılmaz'dan gururlandıran başarı

Sıradaki Haber