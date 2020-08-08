Çocukluk çağı korkuları ile nasıl başa çıkılır?

Çocukların korkularını yenmesinin ailenin yardımı ile olabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, "Çocukluk çağı korkuları özellikle 2-6 yaş arasında yaşanır. Bu korkular yaşa göre değişkenlik gösterebilir. 2 yaşındaki ve 5 yaşındaki çocuğun korkuları farklıdır. Bu korkuların temelini anlamak çok önemlidir. Ailelerin bu durumda çocuklarını çok iyi gözlemlemeleri lazım. Bununla birlikte çocukların korkularının da küçümsenmemesi gerekiyor. Onları yok saymadan korkuların sebeplerine birlikte çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

"Çocuklar korkuyu öğreniyor"

Çocukların korkuyu öğrendiklerini belirten Özçırak, “Doğdukları günden itibaren çocuklar ailelerini çok iyi gözlemlerler. Anne ve babanın dış dünyadaki uyaranlara verdiği tepkiler de çocuklar için korkuyu öğrenme biçimini geliştirebilir. Aileler burada sadece öğrenme veya model alma yoluyla korkuları tetikleyen tek kişiler değildir. Çocuğun korktuğu şeyin birlikte saptanması çok önemlidir.

"Korkularını somutlaştırın"

Birtakım bilgisayar oyunları da çocuklar için korkutucu olabiliyor. O yüzden çocukların tercih ettikleri şeyleri iyi takip etmek gerekiyor. Çocukların korkularını somutlaştırmak onların sorunlarıyla baş etmesinde yardımcı olacaktır. Mesela korktuğu bir nesnenin resmi çizilip komik bir hale getirilebilir” şeklinde konuştu.