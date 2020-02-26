Çok hızlı davranabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Koç burcunda büyürken, Merkür de Mars’la açı içerisinde. Bu görünümler ani olaylara, hızlı gelişmelere işaret etmekte. Yeni haberler nedeni ile artan bir iletişim içindeyiz. Düşüncelerimizi daha çabuk ve inandırıcı şekilde ifade edebiliriz. Ancak kazalara da dikkat edelim. İlişkiler söz konusu olduğunda daha bilinçli davranmak gerekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün ortaklı işlerde daha bilinçli olmalıyız. Sırf kazanmak uğruna harekete geçmek ve tolerans göstermemek, ortaklaşa konuları zorlayabilir. Liderlik ya da tek başına hareket etmek isteği öne çıkıyor. Özellikle günün ilk yarısında,11:00 civarında aceleci davranmamak ve bir kez daha düşünerek konuşmak yararlı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Gece Yeni bir dönem başlamakta. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Gece günündeyiz. Kendi iç dünyamıza, sezgilerimize kulak vermek durumundayız. Bugün düşüncelerimizde daha esnek olmaya özen gösterelim. Aşırı önyargılar ilişkilerimize ve hedeflerimize engeller çıkartabilir.