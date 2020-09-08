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08.09.2020 - 10:15 |

Çok konuşulan ama az bilinen hastalık: Varikosel

Varikoselin tedavi edilebilmesinin mümkün olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç, varikosel hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı.

Çok konuşulan ama az bilinen hastalık: Varikosel
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Varikosel erkeklerde görülen bir toplardamar hastalığıdır. Genç yaşta daha sık görülmektedir.  Bu hastalık toplumda çok yaygındır. Ortalama 4 erkekten birinde vardır. Görülme sıklığının fazla olmasına rağmen etkisi yani neden olduğu sorunlar o ölçüde fazla değildir. Birçok kişi kendisinde varikosel olduğunun bile farkında olmayabilir.  Varikosel erkeklere bağlı meydana gelen kısırlığın en sık nedenidir. Aynı zamanda erkek kısırlığının düzeltilebilir en sık nedenidir. Yani varikoselin varlığı sizi strese sokmamalıdır.  

Peki varikosel ne gibi problemlere yol açar?

Varikosel genellikle sol tarafta görülen yumurtalığın toplardamarlarındaki anormal genişleme olmasıdır. Genişleyen damarlar olunca yumurtalığın kirli kanı taşınamaz ve göllenme meydana gelmektedir. Bu durum yumurtalığın ısısının artışına yol açar. Yumurtalık ısısı çok hassastır 1 derece bile değişse sperm üretimi bozulur. İşte varikoselin bağlı olduğu şey, ısı artışı ile sperm üretiminin bozulmasıdır. Sperm hareketi azalır, sayısı ve şekilleri bozulabilir. Sperm miktarı azalabilir. Dolayısıyla çiftlerde çocuk sahibi olma ile ilgili gecikmeler görülebilir. Varikosel ayrıca yumurtalıkta küçülme, boyutunda azalma ve kozmetik olmayan görünümlere yol açabilir. Bazı hastalarda ise şiddetli ağrı meydana gelebilir.

Varikoseli olan kişilerde en sık bulgu ele gelen kitle ve anormal görünümdür. Hastalar genellikle bu durumu fark ederek doktora başvururlar. Bazı hastalarda ise yumurtalıkta ağrı olabilir ve doktora geliş sebebidir. Çocuğu olamayan bazı çiftler değerlendirilirken muayene sırasında da ortaya çıkabilir. Varikosel tanısı konan hastaya ilk yapılması gereken şey sperm analizidir. Çünkü varikosel sperm sayılarını etkileyebilir.

Varikoselin tedavisi cerrahidir. Ve cerrahi tedavi ilerlemiş varikosellerde çok daha başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Biz varikosel ameliyatını küçük bir kesi ile mikrocerrahi teknik ile yapıyoruz. Hastalar ameliyat sonrası 12. saatte taburcu oluyorlar ve 2-3 gün sonra işlerine dönebiliyor. Yani varikoselektomi ameliyatı mikro cerrahi olarak yapıldığında hasta için son derece konforlu bir ameliyat olmaktadır.

Varikosel tanısı alan ya da kendisinde varikosel olduğunu düşünen her erkek maalesef bilinçsiz şekilde internetten bilgi araştırmakta ve bu bilgileri doğru yorumlamadan hüküm vermektedir. Hastalarıma tavsiyem şudur; lütfen internetteki gereksiz bilgilerden uzak durun, hekiminizin söyledikleri dışında bir bilgiye itibar etmeyin. Akademik yayınları ve verileri lütfen hekiminiz ile yorumlayın ve en önemlisi varikoseliniz var diye panik yapıp strese girmeyin. Çünkü varikosel tedavisi olan bir hastalıktır. Mikrocerrahi teknik ile son derece başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir.

Çok konuşulan ama az bilinen hastalık: Varikosel

Doç. Dr. Mustafa Kıraç

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