Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Çölyak Hastalığı Nedir, Nasıl Anlaşılır? Çölyak Hastalığı Ölümcül Müdür?
14.02.2021 - 16:46 |

Çölyak Hastalığı Nedir, Nasıl Anlaşılır? Çölyak Hastalığı Ölümcül Müdür?

Çölyak hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? Çölyak hastalığı ölümcül müdür? Çölyak hastaları nelere dikkat etmelidir? Sorularınızı tüm ayrıntılarıyla birlikte detayları derledik.

Çölyak Hastalığı Nedir, Nasıl Anlaşılır? Çölyak Hastalığı Ölümcül Müdür?
ABONE OL

Gluten intoleransı olarak da adlandırılan çölyak hastalığı, immünolojik yapıya sahip kronik bir bağırsak hastalığıdır. Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın bir kişide glüten tüketimi ile tetiklenir.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Gluten, buğday ununun veya diğer tahılların protein kısmıdır, özellikle arpa ve çavdar (yulaf çoğu hasta tarafından tolere edilir). Hastalığa neden olan glüten proteinleri buğday ve kılçıksız buğday gliadinleri, buğdaya benzer bir tahıl, çavdar sekalinleri ve arpanın hordeinidir.

Hastalığı olan kişilerde glüten yutulması, glüten proteinlerine karşı antikorların üretilmesiyle anormal bir bağışıklık tepkisine neden olur; bu, bağırsak villuslarının hücrelerinde, bağırsaktaki besinlerin, vitaminlerin ve minerallerin çoğunun emilmesine izin veren küçük yapılarda iltihaplı bir reaksiyon yaratır. Tamamen yok oluncaya kadar gidebilen bağırsak villusundaki bu hasar (villöz atrofi) besinlerin emilimini bozar ve normal beslenmeye rağmen yetersiz beslenmeye neden olabilir.

Çölyak Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Hastalık esas olarak Avrupa'da ve Akdeniz çevresinde görülmektedir; Öte yandan, Asya veya Sahra altı Afrika'da nadirdir. Gluten intoleransının kesin nedenleri bilinmemektedir, ancak hastalığın çevresel ve genetik faktörleri içerdiğini biliyoruz. Bu nedenle, HLA sisteminin (HLA DQ8 ve HLADQ2) belirli genlerinin varlığında bulunan hastalığa genetik bir yatkınlık vardır. Bu genler hastaların% 95'inden fazlasında mevcuttur.

Semptomlar ve şiddeti kişiden kişiye büyük farklılıklar göstermektedir. Bu hastalık için pozitif tanı alan bazı kişilerde hiçbir belirti göze çarpmaz. Buna sessiz çölyak hastalığı denir. Genel olarak, sindirim sorunları en yaygın olanıdır, ancak bazen yoktur. 

Bazen kabızlık ile değişen kronik ishal, tekrarlayan karın ağrısı, kusmalar, bodur büyüme veya kısa boy, gecikmiş ergenlik, anemi, iştahsızlık, ruh hali değişimleri ve sinirlilik, yorgunluk, diş minesindeki anormallikler, kemik ve eklem ağrısı hastalığın belirtileridir. 

Çölyak Hastalığı Ölümcül müdür?

Glüten intoleransının gelişmesi için olmazsa olmaz bir koşul olan bu genetik yatkınlıktan, halen bilinmeyen bir olay, hastalığın bağışıklık sürecini tetikler. Tetikleyici faktörler arasında viral bağırsak enfeksiyonları, glüten giriş yaşı ve alınan glüten dozunun yanı sıra rol oynar.

Bu nedenle, bebeklerin diyetine glutenin girme tarihi, diğer şeylerin yanı sıra, İsveç'te sağlık yetkililerinden sonra meydana gelen gerçek bir çölyak hastalığı salgınının ardından son yıllarda yeniden gözden geçirildi. yaşamın ilk haftalarında önerilen tahıl tüketimi; erken tahıl tüketimini azaltmak için yeni öneriler yayınlandığında bu salgın sona erdi. Beslenme alışkanlıkları düzenlendikten sonra hastalar sağlıklı bir biçimde hayatına devam edebilir. 

Gluten duyarlılığının nedenleri hakkında bilgi eksikliğinden dolayı, şu anda bunu önleyecek araçlara sahip değiliz.

Çölyak Hastalığından En Çok Kim Etkilenir?

Çölyak hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir. Yetişkinlikte olabileceği gibi, diyetlerine tahılların girmesinden sonra 6 aylıktan küçük çocuklarda görünebilir. Kadınlar 2 ila 3 kat daha erkeklere oranla etkilenmektedir.

Yakın akrabalarında çölyak hastalığı olan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir. Hastalık lupus, tip 1 diyabet, romatoid artrit ve Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün hastalığı olan kişilerde daha yaygın görünmektedir. Trizomi 21 (Down sendromu) olan kişilerde de daha yaygındır.

Çölyak hastalığınız olduğunu düşünüyorsanız, glütensiz bir diyete başlamadan önce bir doktora danışmalısınız. Bazı hastalıkların glüten duyarlılığıyla karıştırılabilecek semptomları vardır ve bu diyetin tıbbi tavsiye olmadan benimsenmesi teşhisi daha da zorlaştırabilir.

Çölyak hastalığının kesin tedavisi yoktur. Tek olası tedavi glutensiz yaşam boyu diyettir. Yaşam boyu glütensiz bir diyet benimsemek genellikle semptomları tamamen ortadan kaldırabilir, eksiklikleri tedavi edebilir ve olası komplikasyonları önleyebilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sevdiklerinizle görüşmek ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla daha çok diyalog kurabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Balık burcunda ilerlerken yeni fikirler, eğitsel uğraşlar hayatınıza farklı şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve bedeninize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıt burcunuzda yer alan Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Başkalarından beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün konuşmalar, hareket ve iletişim açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer parasal konular üzerinde düşünüyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, aradığınız desteklerde daha çok dalgalanma, dağılma olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanDEHB ve Ergoterapi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiSağlığa Bütünsel Yaklaşım
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDişleriniz için Sevgililer Günü ipuçları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluYılın en önemli teması
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSevgililer Günü ve Juno: Juno'nun bulunduğu burçlara göre eş tercihi
Asuman Korugan
Asuman KoruganKendinden alışveriş yap
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİlişkilerde diyalog kurmanın önemi
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıCilt sağlığını arttıran süper gıdalar
Lale Kaya
Lale KayaCovid-19 saç dökülmesine neden olur mu?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göz Kapağı Ameliyatı Neden Yaptırılır? Göz Kapağı Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Göz Kapağı Ameliyatı Neden Yaptırılır? Göz Kapağı Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Kas Yırtılması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kas Yırtılması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kas Yırtılması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kas Yırtılması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kalça Kemiği Ağrısı Neyin Habercisi?

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kalça Kemiği Ağrısı Neyin Habercisi?

Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet