Çömlek Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Çömlek Nasıl Yapılır?

Genellikle doğrudan insanların toprak ve çamur ile iletişimi olduğu için çömlek yapımı oldukça faydalı görülmektedir. Fakat bireyler her işte olduğu gibi çömlek yapımı içinde kuralları unutmaması gerekir



Çömlek Yapımı Malzemeleri



Bireyler çömlek yapımı işlemine başlamadan önce gerekli malzemeleri ve eşyaları toplamasında fayda vardır. Özellikle bu malzemelerin eksiksiz olarak bir araya getirmesinde fayda olacaktır. Aksi takdirde çömlek yapımı için gerekli elemanlar olmaması olur ve bileşenin hasarlı olmasına yol açılır. Bunun için çömlek yapımında gerekli olan malzemeler şunlardır.

● Birinci çömleğin birleşenlerini meydana getirildiği çamur hamuru

● Çömleğe şekil verilmesi için lazım olan çevirme standı

● Su

● Eldiven

● Bıçak

● Mala



Çömlek Yapımı Nasıl Yapılır?



Bireyler yukarıda sayılan çömlek yapımı için oldukça önemli olan tüm malzemeleri bir araya getirmesinde sonra yapım işlemi gerçekleşecektir. Bunun için çömlek yapımı esnasında tüm aşamaları dikkatli takip edilmesinde fayda vardır. Çömlek yapımı için gerekli olan tüm aşamalar aşağıda verilmiştir.

● Birinci aşama çömlek yapımı için gerekli olan çamur hamurunu yaklaşık yarım saat az miktar su ile yoğrulmasıdır.

● İkinci aşama kulak memesi kıvamında gelen çömlek yapımı için gerekli olan çamur hamurunu standa uygun şeklide tam ortaya yerleştirmektir.

● Üçüncü aşama standı yavaş yavaş çevirip gerekli işlemleri gerçekleştirmek için iki elimiz de ıslatmaktır.

● Dördüncü aşama standın çevrilmesi ile ıslatılan çömlek hamuruna şekil vermektir.

● Beşinci aşamada gerekli şekil verildikten sonra çömlek hamuru kurumaya terk edilmelidir.

● Altıncı aşama yaklaşık altı gün boyunca sıcak ve oldukça güneş alan bir ortamda bekletilmesi ile çömlek yapımı işlemi tamamlanmış olmaktadır. Bu aşamadan sonra bir su yardımı ile çömleğin güvenilirliğini test etmenizde fayda olduğu bilinmektedir.