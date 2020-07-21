Corona virüs mide ve bağırsak sistemini de etkiliyor! Ağrı, kusma...

Bazı vakalarda tipik gastroenterit enfeksiyonu ile karışabilmektedir. Mevcut bilimsel çalışmalar ve tıbbi literatürde bildirilen vaka örneklerine göre yeni tip corona virüsün hasta insanların dışkı örneklerinden izole edildiği artık bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında bu virüsün mide ve bağırsak sisteminde çoğalabildiği ve bu yolla da insanlara bulaşarak hastalığa yol açtığını biliyoruz.

Hastalığın ilk olarak çıktığı ülke olan Çin kaynaklı bin 100 COVID-19 tanılı hastanın verilerinin değerlendirildiği bir çalışmaya göre yüzde 5 hastanın bulantı ve kusma, yüzde 4 hastanın ise sadece ishal yakınması ile hastaneye başvurduğu bildirilmiştir. Yani pratik olarak corona virüs ile enfekte olan 20 hastadan birinde kusma, 25 hastanın birinde ishal yakınması olabilir.

Havuza girmek corona virüs enfeksiyonu açısından riskli mi?

Öncelikli olarak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden bağımsız olarak şunu ifade etmekte fayda var. Deniz suyu en temiz havuz suyundan daha sağlıklıdır. Tatilde her zaman için önceliğiniz deniz olmalıdır ancak belli kurallara uyulduğu takdirde havuza da girmekte çok büyük bir risk olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım olmaz.

Havuzlarda en önemli riskin çok kalabalık ortamlar olması nedeni ile sosyal mesafeyi koruma zorluğudur. Bir diğer risk ise kapalı ve yeterli havalandırması olmayan soyunma odalarının kullanımı ve ortak kullanılan havluların yeterli temizlenmemesi olarak özetlenebilir.





Havuz suyundan corona virüs bulaşır mı?

Yapılan çalışmalarla corona virüs ile enfekte hastaların hem dışkı örneklerinde hem de idrar örneklerinde virüsün tespit edilmiştir. Ancak dışkı ve idrardan izole edilen virüs miktarının solunum sisteminden izole edilene göre oldukça düşük düzeylerde olduğu gösterilmiştir. Yani teorik olarak insan idrarından veya dışkısından havuz bulaşacak virüs miktarı zaten fazla miktarda su ile karışacağından oldukça fazla miktarda seyrelmiş olacaktır.

Havuz suyundan corona virüs bulaşma ihtimali neden düşük?

Birincisi eğer enfekte bir hastanın dışkısı veya idrarı ile kontamine olmuş yani kirlenmiş bir havuzda suyla temas eden virüs oldukça seyrelmiş olacağından virülansı azalacaktır. İkinci nokta COVID 19, solunum yolu ile bulaşan bir virüs olduğu için havuz suyundan bulaş olması için fazla miktarda havuz suyunu içmiş olmanız gerekir. Son olarak yeterince ve uygun klorlama yapılan bir havuzda klor nedeni ile corona virüsün bulaşma riskinin azaldığı varsayılmaktadır. Burada tatile gidip havuza girmek isteyenlere şu öneride bulunulabilir; havuzda su yutma riski olan küçük çocukların özellikle dışkı ve idrar ile kontamine olma ihtimali çok yüksek olan çocuk havuzlarına girmesi çok uygun bir yaklaşım olmayabilir. Eğer sosyal mesafe korunarak kişisel hijyen kurallarına riayet edilir ise uygun ve düzenli temizlik yapılan havuzlara girmekte sakınca yoktur diyebiliriz.

Gastroenterit ile Covid-19 arasında fark var mı?

Özetle ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı benzeri yakınmalar sıklıkla akut gastroenterit dediğimiz hastalıkta görülmekle birlikte corona virüs enfeksiyonunda belirtisi olabilir. Bu gibi durumlarda sosyal izolasyon kurallarına daha fazla dikkat edilmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.