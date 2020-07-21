Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Corona virüs mide ve bağırsak sistemini de etkiliyor! Ağrı, kusma...
21.07.2020 - 21:40 |

Corona virüs mide ve bağırsak sistemini de etkiliyor! Ağrı, kusma...

Yeni tip corona virüs enfeksiyonu yani Covid-19 hastalığı sıklıkla ateş ve öksürük şeklinde solunum sistemini etkileyen hastalıklara benzer şekilde ortaya çıkabiliyor. Ancak bununla birlikte ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilere de neden olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof.Dr. Erdem Koçak detayları paylaştı

Corona virüs mide ve bağırsak sistemini de etkiliyor! Ağrı, kusma...
ABONE OL

Bazı vakalarda tipik gastroenterit enfeksiyonu ile karışabilmektedir. Mevcut bilimsel çalışmalar ve tıbbi literatürde bildirilen vaka örneklerine göre yeni tip corona virüsün hasta insanların dışkı örneklerinden izole edildiği artık bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında bu virüsün mide ve bağırsak sisteminde çoğalabildiği ve bu yolla da insanlara bulaşarak hastalığa yol açtığını biliyoruz.

Hastalığın ilk olarak çıktığı ülke olan Çin kaynaklı bin 100 COVID-19 tanılı hastanın verilerinin değerlendirildiği bir çalışmaya göre yüzde 5 hastanın bulantı ve kusma, yüzde 4 hastanın ise sadece ishal yakınması ile hastaneye başvurduğu bildirilmiştir. Yani pratik olarak corona virüs ile enfekte olan 20 hastadan birinde kusma, 25 hastanın birinde ishal yakınması olabilir. 

Havuza girmek corona virüs enfeksiyonu açısından riskli mi?

Öncelikli olarak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden bağımsız olarak şunu ifade etmekte fayda var. Deniz suyu en temiz havuz suyundan daha sağlıklıdır. Tatilde her zaman için önceliğiniz deniz olmalıdır ancak belli kurallara uyulduğu takdirde havuza da girmekte çok büyük bir risk olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım olmaz.

Havuzlarda en önemli riskin çok kalabalık ortamlar olması nedeni ile sosyal mesafeyi koruma zorluğudur. Bir diğer risk ise kapalı ve yeterli havalandırması olmayan soyunma odalarının kullanımı ve ortak kullanılan havluların yeterli temizlenmemesi olarak özetlenebilir. 

Corona virüs mide ve bağırsak sistemini de etkiliyor Ağrı, kusma...

Havuz suyundan corona virüs bulaşır mı?

Yapılan çalışmalarla corona virüs ile enfekte hastaların hem dışkı örneklerinde hem de idrar örneklerinde virüsün tespit edilmiştir. Ancak dışkı ve idrardan izole edilen virüs miktarının solunum sisteminden izole edilene göre oldukça düşük düzeylerde olduğu gösterilmiştir. Yani teorik olarak insan idrarından veya dışkısından havuz bulaşacak virüs miktarı zaten fazla miktarda su ile karışacağından oldukça fazla miktarda seyrelmiş olacaktır. 

Havuz suyundan corona virüs bulaşma ihtimali neden düşük?

Birincisi eğer enfekte bir hastanın dışkısı veya idrarı ile kontamine olmuş yani kirlenmiş bir havuzda suyla temas eden virüs oldukça seyrelmiş olacağından virülansı azalacaktır. İkinci nokta COVID 19, solunum yolu ile bulaşan bir virüs olduğu için havuz suyundan bulaş olması için fazla miktarda havuz suyunu içmiş olmanız gerekir. Son olarak yeterince ve uygun klorlama yapılan bir havuzda klor nedeni ile corona virüsün bulaşma riskinin azaldığı varsayılmaktadır. Burada tatile gidip havuza girmek isteyenlere şu öneride bulunulabilir; havuzda su yutma riski olan küçük çocukların özellikle dışkı ve idrar ile kontamine olma ihtimali çok yüksek olan çocuk havuzlarına girmesi çok uygun bir yaklaşım olmayabilir. Eğer sosyal mesafe korunarak kişisel hijyen kurallarına riayet edilir ise uygun ve düzenli temizlik yapılan havuzlara girmekte sakınca yoktur diyebiliriz.

Gastroenterit ile Covid-19 arasında fark var mı?

Özetle ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı benzeri yakınmalar sıklıkla akut gastroenterit dediğimiz hastalıkta görülmekle birlikte corona virüs enfeksiyonunda belirtisi olabilir. Bu gibi durumlarda sosyal izolasyon kurallarına daha fazla dikkat edilmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.  

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gündeminizde aşk var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirecektir. Pozitif ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü saatlerinde zevklerinize daha da düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabahtan başlayan iyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Siz yine de kurgusal konulara karşı dikkatli olmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için yeni imkânlar söz konusu olabilir. Sosyal konular gündeminizi yorabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşamüstü keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Önünüze yeni imkânlar da çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara karşı daha istekli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz konular kriz yaratabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı özen göstermelisiniz. Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zevklere düşkünlük söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ortaklıklar konusunda hevesli bir gündesiniz. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda önünüze iyi imkânlar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günü planlayarak hareket etmenizde fayda var. Çalışma koşullarınızda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Pozitif tavrınızla çalışma arkadaşlarınızı da yönlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartıya kaçabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaVajinal akıntıların anlamı
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKVariste girişimsel tedaviler
Oğuz Kara
Oğuz KaraArtısıyla eksisiyle çoklu baro
Adil Yıldırım
Adil YıldırımGüzel bir ilişki bulma ihtimalin nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaPandemide ev kazalarında artış: 'Yanık vakaları'
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluKöpeklerde eklem hastalıkları
Melis Güvenç
Melis GüvençYağmur Karabal: "İçimdeki savaşçıyı keşfettim"
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluOzon tedavisi hakkında her şey
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
Güney Güneyan
Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
En Çok İzlenen Videolar
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs mide ve bağırsak sistemini de etkiliyor! Ağrı, kusma...

Corona virüs mide ve bağırsak sistemini de etkiliyor! Ağrı, kusma...

Oje Lekesi Nasıl Çıkar? Gömleğe, Koltuğa Ya Da Halıya Bulaşan Oje Lekesi Nasıl Temizlenir?

Oje Lekesi Nasıl Çıkar? Gömleğe, Koltuğa Ya Da Halıya Bulaşan Oje Lekesi Nasıl Temizlenir?

Kahve Lekesi Nasıl Çıkarılır? Koltuğa Ya Da Halıya Bulaşan Kahve Lekesinini Ne Geçirir?

Kahve Lekesi Nasıl Çıkarılır? Koltuğa Ya Da Halıya Bulaşan Kahve Lekesinini Ne Geçirir?

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetlere Ya Da Halıya Bulaşan Lekeyi Ne Giderir?

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetlere Ya Da Halıya Bulaşan Lekeyi Ne Giderir?

Sıradaki Haber