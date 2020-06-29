Coronaya karşı çocuklarınızın bağışıklık sistemi ne kadar güçlü?

Corona virüse karşı yetişkinler gardını alsa da hem çocukların konunun ehemmiyetini tam olarak anlayamaması hem de bağışıklık sisteminin daha hassas olması dolayısıyla mutlaka ebeveynlerin müdahalesi gereklidir. Peki, çocukların bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı paylaştı.

Yeterli besleme şart

Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar korona virüs başta olmak üzere diğer mikroorganizma ve hastalıklara karşı savunmasız hale gelir. Çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıf olmasının temel sebebi ise yetersiz beslenmesidir. Bu noktada bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılan beslenme hatalarını düzeltmek şarttır. Bunun için dengeli bir beslenme programı oluşturmalı, her besin grubundan azar azar yenmesi sağlanmalıdır. Öğün kesinlikle atlanmamalı, kahvaltıda iyi beslenmesi sağlanmalı, ara öğünlerde meyve tüketmeleri sağlanmalıdır.

Yemeklere yulaf eklenebilir

Bağışıklık güçlendirme konusunda oldukça iddialı olan yulafı çocuklarınızın yemeklerine ekleyebilirsiniz. Yulaf kepeği çözünebilir lif olan beta-glukan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır. Aynı zamanda bağırsakların çalışmasını sağlar. Tek başına çok lezzetli olmayan bu besinleri sağlıklı atıştırmalıklarda kullanabilirsiniz. Ayrıca yoğurda eklenerek tüketilebilir.

Anadolu’nun propolisinden faydalanın

Arıların kovan içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesini sağlayan propolis, doğal bir mucizedir. Bu noktada iki yaşından büyük çocuklarınız için doğal propolisi tercih edebilirsiniz. Propolisin içerisinde yoğun olarak bulunan flavanoitler, çok güçlü antioksidanlar olup bağışıklık sistemini destekler ve vücut direncinin yükseltilmesini sağlar.

Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmasını sağlayın

Bu hassas dönemde abur cuburlardan olabildiğince uzak durmasını sağlayın. Çünkü bu gıdalar çocukların bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu noktada hazır paketli gıdaların ve yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin zararlarını çocuğunuza sabırla anlatın. Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar olarak ceviz, fındık ve badem verin.

Bağışıklık sistemi dostu; kefir

Kefir hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça faydalı bir besindir. Günde 1 çay bardağı doğal kefir tüketimi bağışıklık sisteminin desteklenmesi için oldukça önemlidir. Mayalanırken oluşan prebiyotik ve probiyotik bakteriler bağırsaklardaki yararlı mikroorganizmaları artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocukların sade kefirin tadını sevmediği durumlarda içerisine bir miktar meyve püresi ilave edilerek tadı lezzetlendirilebilir.