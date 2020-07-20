Covid-19 anne-babaların psikolojisini de vurdu!

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri "Covid-19 Pandemisinin Aile Yaşantısına Yansımaları" başlıklı araştırmayı yayınladı. Boğaziçi Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mine Göl Güven, aynı bölümden araştırmacı Vuslat Şeker, Öğrenme Bilimleri Programı’ndan araştırmacılar Gizem Alvan, Fetiye Erbil, Merve Özgünlü ve bağımsız araştırmacı Bahar Uzunkök tarafından gerçekleştirilen araştırma, karantina sürecinde ebeveynlerin psikolojik sağlıklarının olumsuz yönde etkilendiğini ortaya koydu.



Üç rapor olarak kamuoyu ile paylaşılması hedeflenen araştırmanın ilk raporunda katılımcı ebeveynlere ve çocuklarına dair temel demografik bilgiler, ebeveynlerin yaşam alanlarına dair bilgiler, Covid-19 salgını kısıtlamaları ile birlikte ebeveynlerin çalışma durumlarındaki değişim ve evde çalışma deneyimleri , ebeveynlerin ve aile üyelerinin sağlık durumları ve Covid-19 salgınından ne ölçüde etkilendikleri ele alındı. Araştırmaya Türkiye’nin 39 kentinden 323 ebeveyn katıldı.



Duygu durumunda olumsuzluklar öne çıktı



Katılımcı ebeveynlerin 3’te biri karantina sürecinde bir dizi rahatsız edici duygu yaşadıklarını belirttir. Ebeveynlerin %30’u olumlu duygular yaşamadığını, %32’si durumlara aşırı tepki verme eğiliminde olduklarını, %34’ü bazen tedirgin hissettiklerini, %32’si bir işi yapmalarını engelleyen her şeye karşı hoşgörüsüz olduklarını ve %32’si alıngan 15 olduklarını hissettiklerini ifade etti. Katılımcıların bir kısmı ise nefes almada sıkıntı yaşama, ağızda kuruluk, titreme, kalbin hızlı atması gibi fiziksel sorunlar yaşadığını belirtti. Covid-19 öncesinde katılımcıların %67’si kendini rahat hissettiğini, %82’si kendini işe yarar hissettiğini, %68’i kendini diğer insanlara yakın hissettiğini, %73’ü problemlerle iyi başa çıkabildiğini ve %75’i gelecekle ilgili iyimser düşündüğünü ifade ederken ebeveynlerin Covid-19 sonrası duygu durumlarında olumsuzluklar yaşadıkları belirlendi.



Karantina kurallarına uyuldu



Ebeveynlere Covid-19 kısıtlamaları esnasında ne ölçüde evde kaldıklarını, hangi sebeplerle dışarı çıktıklarını, dışarı çıktıklarında aldıkları önlemleri, kişisel korunma ve hijyen davranışlarındaki değişimlerle ilgili de sorular soruldu. Ebeveynlerin Covid-19 kısıtlamaları esnasında alınması gereken önlemlere büyük oranda uyduğu, evde kalma uyarılarını dikkate alıp genellikle zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmadığı, kişisel hijyenlerini korumak için dikkatli oldukları gözlendi. Alınan önlemler arasında en çok maske takmak (%85), elleri sık yıkamak (%79), sosyal mesafeyi korumak (%67), dışarıdan alınanları dezenfekte etmek (%60) olarak sıralandı.

Halk yeterli tedbir almadı



Araştırmada ebeveynlerin Covid-19’un yayılmasını önleme ve salgından korunmayı sağlamada yetkililerin önerilerine kendilerinin, çocuklarının ve halkın ne ölçüde uydukları da soruldu. Katılımcılar önlem alma ve korunma konusunda da kendilerini en tedbirli bulduklarını, çocuklarının biraz daha az tedbirli olduğunu ve en az tedbir alanın da halk olduğunu düşündüklerini ifade etti.

İki ebeveynden birinin çocuğu online eğitim alamadı

Araştırmaya katılan ebeveynlerden 4-12 yaş aralığında birden fazla çocukları var ise, en küçük çocuklarını düşünerek soruları cevaplamaları istendi. Yaş ortalaması 6 olan bu çocukların %48’inin cinsiyeti erkek, %52’si kız olarak belirtildi. Katılımcı ebeveynlerin % 95’i çocuklarının özel bir gereksinimi olmadığını ifade ederken, % 5’i çocuklarında özel gereksinimler olduğunu belirtti. Bu gereksinimler arasında; zihinsel ve fiziksel gereksinimler, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, disleksi, konuşma bozuklukları ve Down Sendromu bulunduğu görüldü. Katılımcıların %5’i çocuklarının salgından önce özel eğitim aldığını belirtti. Bu durumda olan yaklaşık iki ebeveynden biri (%40) çocuğunun Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle bu eğitimini online alamadığını belirtti.

Katılımcı ebeveynlerin %56’sı Covid-19 kısıtlamaları esnasında çalışmalarını evden yürüttüğünü, ifade ederken evde çalışmanın zor olduğunu ifade edenlerin oranı %26 oldu.