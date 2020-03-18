CRP 125 Nedir? CRP 125 Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

CRP karaciğerde üretilir ve insan vücudundaki iltihaplanmayı gösterir.



CRP 125 Nedir?



CRP değerinin açılımı ise C-reaktif protein ve ultra-duyarlı C-reaktif protein olarak adlandırılmaktadır. Kan değerlerindeki CRP değerinin yüksek çıkması inflamasyonun bir göstergesidir.



CRP 125 karaciğer organında üretilen bir protein setidir. İnsan vücudunda bağışıklık sistemini etkileyecek bir enfeksiyon oluşması durumunda vücut CRP üretmektedir. Buna karşılık tıbbi bir müdahale ve genetik etkenler ise CRP miktarını düzenler. CRP değerinin yükselmesi birçok sebepten kaynaklanabilir. Vücutta oluşan bir enfeksiyon veya kanser hücresi CRP değerinin yükselmesine sebebiyet verebilir. CRP değerinin düşük olması ise büyük bir problem teşkil etmez. Peki CRP yüksekliği veya düşüklüğü sebepleri nelerdir?



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



CRP değerinin yükselmesinin birçok nedeni olabilir. CRP değerinin yüksek çıkması durumunda birçok farklı testler yapılmaktadır. Doğru teşhisin konulması için bazı testlerin yapılması gerekmektedir. CRP yüksekliği nedenleri aşağıda açıklanmıştır.



- Kalp ve damar sağlığına ilişkin sorunlarda CRP değeri yüksek çıkabilir.

- Yüksek tansiyonlu kalp hastalarında bu değer yükselebilir.

- Şeker hastaları veya tütün mamulleri kullanan hastalarda CRP değeri yüksek çıkabilmektedir.

- Yüksek kolesterol, ilerlemiş yaş ve aşırı kiloda olmak değerleri yükseltir.

- Darbe almak, yanıklar, enfeksiyon, iltihaplı eklem sorunları ve bazı kanser türleri de CRP değerinin yüksek çıkmasına sebebiyet verebilir.



CRP yüksekliğinin yanı sıra CRP değerinin düşük çıkması ise kişinin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğu anlamına gelmektedir. Hastanın vücudunda bakteri veya virüs olmadığı ve buna ilişkin herhangi bir iltihabın oluşmadığı anlamına gelmektedir. CRP düşüklüğünün nedenleri ise aşırı kilolardan kurtulmak, stressiz ve sağlıklı bir yaşam ve egzersiz nedenlerden birkaçıdır. Bunun yanı sıra statin, niyasin ve fibrat ilaçlarının kullanımı da CRP değerinin düşmesine sebebiyet verebilir.



CRP 125 Kaç Olmalı?



Vücuttaki CRP 125 değerinin düşük olması her zaman yüksek olmasından daha iyi bir durumdur. C-reaktif protein, bir litre kanın miligramında CRP olarak ölçülmektedir.

CRP değerinin sağlıklı bir kişide olması gereken normal değeri 0 ile 0,5 miligram arasıdır. Hastanın kanındaki CRP değerinin 5 ile 20 mg/L'nin üzerinde olması durumu ise yüksekliğini göstermektedir. CRP testi doktorların hastalardaki kalp hastalığı veya inme risklerini belirlemesinde yardımcı olmaktadır.