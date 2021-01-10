D Vitamin Eksikliği Belirtileri Nelerdir? D Vitamini Eksikliği Sonucu Oluşan Hastalıklar

D vitamini eksikliğinde pek çok belirti aynı anda ortaya çıkabilir. D vitamini vücutta depolanabilen vitaminlerden birisidir. D vitaminin ana kaynağı güneş olarak bilinmektedir. D vitamini vücudun en fazla ihtiyaç duyduğu vitaminlerden birisidir. D vitaminini yoğun miktarda almak için mutlaka güneş altında kalmak gerekmektedir. Ayrıca d vitamini içeren gıdalar da tüketilebilir.



D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?



1) Yorgunluk ve Bitkinlik



D vitamini eksikliğinin en büyük belirtilerinden birisi olarak yorgunluk görülmektedir. D vitamini eksikliği şikayeti yaşayanlar gün boyunca kendini yorgun hissedebilir. Ayrıca bu yorgunluk herhangi bir egzersize bağlı olmadan da ortaya çıkabilmektedir. Bu yorgunluk tüm vücuda yayılmıştır. Gündelik hayatı da oldukça etkilemektedir. Gün boyunca sürekli olarak yorgun hissediyorsanız d vitamini eksikliğinden şüphelenebilirsiniz.



2) Kemik Ağrısı



Kemik ağrısı da tipik olarak d vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. D vitamini eksikliği yaşandığında kemiklerde ve tüm vücuda yayılan bir ağrı söz konusudur. Bu ağrı haftalarca hatta bazen aylarca sürebilmektedir. Sürekli olarak kemiklerinizde bir ağrı söz konusu ise en yakın zamanda bir uzman hekime görülmeyi ihmal etmeyin. D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı durumlarda ise hekimin tavsiyeleri ile bu belirtilere yönelik tedavi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.



3) Depresyon



Depresyon durumu da d vitamini eksikliğini işaret edebilir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen sonuçlara göre, d vitaminin dozunun az olduğu durumlarda depresyon eğilimi gözlemlenmiştir. D vitamini eksikliği çok olan kişiler depresyona daha çok yatkındır. Depresyonda olan bir kişiye yeterli miktarda d vitamini takviyesi yapıldığında ise depresif durumunun ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı eğer depresif bir durumu söz konusu ise d vitamini eksikliği şüphelenilebilir.



4) Geç Yara İyileşmesi



Vücutta yer alan darbeye ya da düşmeye bağlı olan yaralarda iyileşme süreci hızlıdır. D vitamini eksikliği olan kişilerde ise bu yaralar oldukça geç iyileşir. Yaralar uzun haftalar boyunca kalabilir. Bundan dolayı bu eksiklikten şüphelenilebilir. D vitaminin doğrudan yaraların iyileşmesini sağladığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda ayak ülserine sahip olan bir kişi d vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak yaralarının geç iyileştiği tespit edilmiştir. Bu kişiye yeterli miktarda d vitamin verildiği zaman ise ayak ülseri yaralarında hızlıca bir iyileşme gözlemlenmiştir.



5) Kas Ağrısı

Kas ağrısı da önemli bir d vitamini eksikliği olarak görülmektedir. Kas ağrısı tıp dilinde miyalji olarak adlandırılmaktadır. Genellikle vücuttaki d vitaminin azlığından dolayı meydana gelir. Yapılan araştırmalar sonucunda d vitamini dozajı vücutta az olan kişilerde kas ağrıları gibi tipik ağrılar gözlemlenmiştir. Bu ağrı ise giderek kronik bir hal de alabilmektedir. Kan değerlerinin ölçülmesi ile birlikte d vitamini eksikliğinden dolayı kas ağrısının olup olmadığı tespit edilmektedir.



6) Sık Hastalanmak



D vitamini kişinin vücut direncini arttırır. Eksikliği durumunda bağışıklık sistemi de zayıflamaktadır. Bunun sonucunda ise sık hastalanma meydana gelir. Vücut hastalıkları oldukça geç atlatır ve sıkça hastalanır. Bundan dolayı d vitamini eksikliği doktorunuz tarafından düşünülebilir. D vitamini eksikliğinde ayrıca sık hastalanmanın yanı sıra bir takım enfeksiyon hastalıkları da ortaya çıkabilmektedir. Enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkması vücudun dengesini bozabilir. D vitamini ise vücutta enfeksiyon oluşabilecek faktörlerle vücut içerisinde savaşması ile bilinen bir vitamindir. Bundan dolayı eksikliği hemen tedavi edilmelidir.



D Vitamini Eksikliği Sonucu Oluşan Hastalıklar



1) Yüksek Tansiyon



Vücutta d vitamini eksikliği sonucunda yüksek tansiyon görülür. Yüksek tansiyon hipertansiyon olarak da bilinmektedir. D vitamini eksikliği olan kişilerde bu tarz tansiyon hastalıkları görülür. Yeterli düzeyde d vitamini takviyesi sonucunda ise yüksek tansiyon dengelenmektedir.



2) Raşitzm



Raşitzm d vitamini eksikliğinden kaynaklanan ve özellikle çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Raşitzm kemik eğriliği olarak bilinmektedir. Özellikle çocuklarda yeterli miktarda d vitamini alınmadığı takdirde raşitzm ortaya çıkar. Raşitzm vücut iskelet sistemini etkileyen önemli bir hastalıktır. Bundan dolayı çcouklarda d vitamininin yeterli miktarda alınması son derecede önemlidir.



3) Bağışıklık Sistemi Zayıflaması



D vitamini doğrudan bağışıklık sistemini güçlendirir. Bundan dolayı bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından d vitamini alınması yeterli olmalıdır. Vücutta bağışıklık sisteminin çökmesi d vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktadır.



D Vitamini Eksikliği Neden Olur?



D vitamini eksikliği pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. D vitamini eksikliğinin en büyük nedenlerinden birisi olarak yeterli miktarda güneş ışığına çıkmaması olarak bilinir. Güneş ışığı yoğun miktarda d vitamini saçar. Bundan dolayı gün boyunca yeterli miktarda güneş ışığına maruz kalarak d vitamini depolayabilirsiniz. D vitamini eksikliğinden biri olarak yeterince güneşin altında kalmamak olarak görülmektedir.



Yapılan bir takım araştırmalarda da koyu tenli olan kişiler de daha az d vitamini yer almaktadır. Eğer koyu tenli iseniz d vitamini eksikliği yaşayabilirsiniz. D vitamini ayrıca yaşa bağlı olarak da gelişebilmektedir. Özellikle yaşlanınca cilt iyice incelmektedir. Bunun sonucunda da d vitamini ortaya çıkmaktadır. Ayrıca d vitamini üretimi de oldukça azalır. Bundan dolayı yaşlı kişilerde d vitamini eksikliği şüphelenilebilir ve sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir.



Gün boyu kapalı alanlarda kalan kişiler de d vitamini eksikliği olabilmektedir. Özellikle gün ışığı görmeyen yerlerde çalışmak ve zamanının büyük bir bölümünü buralarda geçiren kişiler de d vitamini eksikliği sıkça görülür.