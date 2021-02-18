D Vitamini Eksikliği Bulunanlar Ne Yemeli? Hangi Besinlerde D Vitamini Bulunur?

Kişilerin D vitamini ihtiyacının belirlemek için doktora başvurması gerekir. Yapılan testlerin sonucunda ise duruma göre D vitamini takviyesi alınabilir.

D Vitamini Eksikliği Bulunanlar Ne Yemeli?

D vitamini vücut tarafından üretilebilen bir vitamindir. Fakat vücut tarafından yeteri derecede üretilmezse bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Vücut gerekli vitamini almazsa hastalıklara karşı savunmasız olacaktır. Bu durumda vitaminler vücut için büyük önem taşımaktadır. Ama vitamin kullanımı öncesi doktora danışmak faydalı olacaktır. Düzensiz ve yetersiz beslenen kişilerde vitamin eksikliğine daha çok rastlanmaktadır.

Değişen yaşam koşulları insanı güneşten mahrum bırakmıştır. Ayrıca güneşin zararlı ışınları nedeniyle güneşlenme alışkanlığı da giderek azalmaktadır. Kullanılan güneş yağları da güneşten alınan D vitamininin etkisini azaltmaktadır. Ama direk güneş ışığına ihtiyaç vardır. D vitamini eksikliği bağışıklık sistemi sorunlarından, kanser vakalarına kadar pek çok hastalığa neden olabilir. D vitamini eksikliği ne yemeli dendiğinde süt, yoğurt gibi gıdalar sofradan eksik edilmemelidir.

D vitaminin Faydaları Nelerdir?

Kalsiyum dengesini düzenler ve kemik sağlığına etki eder. Osteoporoz ile mücadele eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklarla mücadele etmeye yardımcı olur.

Astım, MS gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

Kanser hücrelerinin çoğalmasına engel olabilir.

Cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kalp sağlığının korunmasında önemlidir.

Depresyona karşı savaşır.

Diyabet tedavisinde etkilidir.

D vitamini Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

D vitamini iki ayrı kaynaktan elde edilebilir. Besinler ve güneş D vitamini kaynağıdır. D vitamini eksikliği belirtisi şunlardır;

Eklem ve kas ağrısı

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Halsizlik

Depresyon hali

Saç dökülmesi ve tırnak zayıflığı

Normalden fazla üşüme hali

Hangi Besinlerde D Vitamini Bulunur?

D vitamini kaynakları oldukça fazladır. D vitaminini doğal kaynaklardan elde etmek birinci tercih olmalıdır. Bu şekilde yeteri kadar D vitamini alınamıyorsa, doktor tavsiyesi doğrultusunda vitamin takviyesi mümkün olabilir. D vitamini kaynakları şunlardır;

Güneş ışınları

Süt, yoğurt, kefir, hakiki tereyağı, ayran

Yumurta

Brokoli, maydanoz

Yağlı balıklar (somon, uskumru)

Fındık

Yulaf

Ton balığı

D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Vücut için gerekli bir vitamindir. Ama aşırı tüketimi kişi için zararlı olabilir. D vitaminin akşam alınması durumunda uyku düzenini etkilemesi söz konusudur. Bu nedenle sabah kahvaltıdan sonra tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır.