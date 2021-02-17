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17.02.2021 - 18:32 |

D Vitamini Eksikliği Tanı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır? D Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar?

D vitamini, güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur. Peki D vitamini eksikliği tanı ve tedavisi nasıl yapılır? D vitamini eksikliği nelere yol açar? İşte, merak edilen tüm detaylar...

D Vitamini Eksikliği Tanı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır? D Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar?
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D vitamini iskelet büyümesi ve sağlıklı olmak için gerekli bir elementtir. D vitamini eksikliği, kemik kırılganlığının (osteoporoz) ve bazı kanserlerin doğrulanması gereken birkaç araştırmaya göre nedeni olabilir.

D Vitamini Eksikliği Tanısı Nasıl Yapılır?

D vitamini eksikliğinden her iki kişiden yaklaşık biri etkilenecek Dünya çapında yaklaşık bir milyar insanın etkileneceği tahmin ediliyor. Eksiklik durumunda ağızdan D vitamini takviyesi yapılmalıdır.

Bir vitamini gövdesi, genellikle gıda veya çevre tarafından sağlanan gerekli bir besin maddesidir. D vitamini, diğer vitaminlerin aksine, güneşe maruz kaldıktan sonra vücut tarafından kısmen üretilir. Bu üretim ciltte güneş ışınlarının, özellikle ultraviyole B ışınlarının etkisi altında gerçekleşir. D vitamini üretimi için günde ortalama 15 ila 30 dakika doğrudan maruz kalmanın sürdüğü tahmin edilmektedir. Yağlı balıklar ve yumurta sarısı gibi yiyeceklerde de bulunur. Kökenine göre iki tür D vitamini vardır.

Yiyeceklerden (bazı balıklardan) ve güneşe maruz kalmadan gelen kolekalsiferol veya D3 vitamini ve yalnızca gıdalardan (bitki kökenli) gelen ergokalsiferol veya D2 vitamini.

Yorgunluk, kas güçsüzlüğü, kuru cilt veya kramplar gibi belirli semptomlar bir eksikliğe işaret edebilir. Ancak spesifik olmadıkları için tanı koymak için laboratuar testleri gereklidir. Ve işte burada işler karmaşıklaşıyor. Sadece belirli ve çok pahalı bir kan testi D vitamini eksikliğini teşhis edebilir. Çünkü kan testleri yetersizlik ve eksiklik arasında karar vermeyi mümkün kılmamaktadır. Sadece kütle spektrofotometrisi ile birleştirilmiş sıvı kromatografi kesin oranı belirler.

Bu nedenle, özellikle kışın ve güneşe asla maruz kalmayan kişilerde (bebekler, yaşlılar) dikkatli olmak önemlidir.

D Vitamini Eksikliği Ne Demek?

Sonbahar geldiğinde, sıcaklıklar düşer ve günler kısalır, bizi genellikle yorgun ve enerjisiz bırakır. Yaz aylarında iyi bir güneş dozundan yararlanmakta fayda var. Kış aylarındaysa vücudunuz daha az güneş alır ve dolayısıyla daha az D vitamini alır. Bu düşük oranın temel nedeni, çok az sayıda yiyeceğin gerçekten yüksek düzeyde D vitamini içermesidir.

D vitamini ayrıca güneş hormonu olarak da adlandırılır. Bu yağda çözünen vitamin, diğerlerinin hepsinde olmayan bir özelliğe sahiptir, vücut tarafından üretilebilir.

Yeterli D vitamini almak, vücudunuzun yeterli miktarda kalsiyum alması için önemlidir. İçindeki bir eksiklik genellikle kalsiyum eksikliğine neden olur. Gerçekten de D vitamini seviyesinin çok düşük olması, kalsiyumun asimile edilmeden atılmasına neden olur.

D vitamini kesinlikle çeşitli bileşikler için genel bir terimdir. D3 vitamini ve D2 vitamini en iyi bilinen bileşikler arasındadır. D2 vitamini bitki kaynaklarında bulunur. Bitki kökenli gıdalarda eser miktarda D2 vitamini öncüsü bulunur. D vitamini öncelikle karaciğerde depolanır. D2 vitamini ve D3 vitamini vücutta aktif değildir. Her iki form da karaciğer ve böbrekler tarafından metabolize edilerek aktif D vitamini veya kalsitriol adı verilen bir forma dönüştürülmelidir.

D Vitamini Eksikliği Tedavisi Nasıl Koyulur?

D vitamini eksikliğinin yönetimi, D vitamini takviyesine dayanır ve reçete edilen doz, hastanın yaşına ve eksikliğin ciddiyetine bağlıdır. Güneşe maruz kalma, D vitamini yönünden zengin besinlerin tüketimi, gıda takviyelerinin kullanımı önemlidir.

Yaşlılarda D vitamini takviyesi, düşme ve kalça kırıklarını yaklaşık% 30 oranında azaltabilir.
Uzun süreli D vitamini alımı hiçbir risk oluşturmaz, ancak yetersizliği ve sonuçlarını önleme ve zaten mevcut olan herhangi bir eksikliği düzeltme avantajına sahiptir. D vitamini günlük veya haftalık olarak alınabilir, ancak her zaman bir yemek veya atıştırmalıkla birlikte alınabilir.

D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminizdeki, kaslarınızdaki veya hücrelerinizin bölünmesindeki belirli süreçlerin en iyi şekilde çalışmasını engeller. Genel performansınızı etkileyebilir. Önleyici bir önlem olarak, D vitamini bazlı takviyelere dönebilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel sağlığınız için size yeterli miktarda D vitamini sağlamak için günde birkaç damla D3 + YAĞ yeterlidir.

D Vitamini Eksikliği Nelere Sebep Olur?

D vitamini güneş ışığı sayesinde vücudumuz tarafından % 80 üretilir. Ancak kışın, günün değişim saatleri ile kötü hava koşulları arasında vücut güneş ışınlarına çok daha az maruz kalır.

Tüm bu D vitaminleri, kandaki içeriğini düzenleyerek, bağırsağın kalsiyum ve bir mineral olan fosforu emme yeteneğini uyarır. Ayrıca yorgunlukla savaşmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurlar. Eksik, enerjik olmak daha zor hale gelir.

D vitamini, kas kütlesinin korunmasında önemli bir rol oynar. Bir Fransız çalışması, eksikliğin sarkopeniye, kas gücünde ve kütlede anormal bir azalmaya yol açabileceğini ortaya koyuyor.
Yaşlılarda bu eksiklikler genellikle kas kaybıyla ilişkilendirilir.

Kış mevsimi genellikle ışık eksikliğiyle bağlantılıdır. Araştırmacılara göre, D vitamini eksikliği ile depresyon arasında bir bağlantı var. 25 depresif hasta üzerinde yapılan bir Avusturya çalışması, sağlıklı bireylere göre daha düşük D vitamini seviyeleri bildirdiklerini gösterdi. Bilim adamları, hormonun dopamin ve serotonini sentezleyen nöronları koruduğuna inanıyor. Beynin düzgün çalışması için iki nörotransmiter gereklidir. Anormal derecede kuru cilt, D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Bu, cilt ve dokuların hidrasyonunda rol oynar. Ayrıca bazı cilt hastalıklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

D vitamini eksikliğinden kaynaklanan kuruluk da eklem yağlanmasını etkileyebilir. Bir eksiklik, kırılgan kemiklere neden olur. Kemik gücü kaybı, kırıkların fazlalığı, eklem ağrısı bir eksikliğe bağlanabilir.

Çocuklar raşitizme eğilimli olabilir.  Raşitizm, büyüme ve gelişme gecikmelerinin yanı sıra uyku bozuklukları olarak ortaya çıkan büyüyen kemik hastalığıdır.

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