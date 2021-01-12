D vitamini eksikliğine ne iyi gelir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

D vitamini eksikliği bebeklik çağlarından itibaren kişiyi olumsuz etkileyen ve birçok hastalıkta neden haline gelen bir vitamin eksikliği olmaktadır. D vitamini eksikliğinde ileri yaşlar da kemik erimeleri gözükürken çocuklarda raşitizm gibi kemik eğrilikleri görülmektedir. D vitamininde en doğal kaynak güneş olmaktadır. Belirli aralıklarla güneşe çıkmak D vitamini eksikliğinde faydalı olmaktadır.



D vitamini eksilmesine ne fayda etmektedir?



D vitamini eksikliğinde en doğal fayda sağlayabilen güneş ışığı olmaktadır. D vitamini eksikliği olan kişilerin bol bol güneşlenmesi oldukça faydalı olmaktadır. D vitamini eksikliği yüksek derecede olan kişiler için bu eksikliği gidermek amacıyla vitamin kompleksi alınmalıdır.



Uzun vadede D vitamini değerlerinin normal olabilmesi için beslenme koşulları ona göre belirlenmelidir. D vitamini eksikliğinde C vitamini alınması da D vitaminlerini bağlayıcı olduğundan destek vermektedir.



D vitamin düzeyi düşük kişilerin sağlıklı beslenmelerine rağmen D vitamini eksikliğine maruz kalmalarının sebebi ise alınan D vitamini yüksek besinlerin bağırsaklarda ve midede emilimi gerçekleşmeden dışarı atılmaları ile olmaktadır.



D vitamini hangi besinlerde bulunur?



D vitamini birçok besinde bulunmaktadır. Öyleyse D vitamini eksikliğine ne iyi gelir:

-Süt ve süt ürünleri (tereyağı, peynir, yoğurt)

-Balıklar (somon balığı, istiridye, uskumru)

-Yumurta, balık yağı, patates, karaciğer, maydanoz, mantar, yulaf gibi gıdalar en doğal hallerinde fazla işlem görmeden tüketildiklerinde D vitamini eksikliğinde kullanılmaktadır.



D vitamini eksikliği kimlerde daha çok görülmektedir?



D vitamini eksikliği görülmesi yaşam şartlarının yanında beslenme koşulları ve yaş ile de alakalı bir durumdur. Yaş ilerledikçe kemikler için gerekli olan D vitamini yetersiz olabilmektedir.



D vitamin özellikle güneşten uzak kalan ve D vitamini eksik beslenen çocuklarda da görülmektedir. Yaşlıların ve çocukların D vitamini eksikliğinin yanında şiddetli hastalık geçiren kişilerin de D vitamini düzeyleri düşebilmektedir. D vitamini eksikliğinin en önemli belirtisi halsizlik olarak kendini göstermektedir.



Aşırı kilo alan kişilerde bağırsak tembelliği olan kişilerde D vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. D vitamini posalı gıdaların tercih edilmesiyle da daha çok alınabilen bir vitamin olmaktadır. Beslenmeye dikkat edilmesinin yanında kalıtsal bir rahatsızlık olup olmadığına bakılarak D vitaminin eksiklik nedenleri bulunabilmektedir.