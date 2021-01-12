D vitamini eksikliğine ne iyi gelir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini eksikliğine ne iyi gelir? D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini nasıl kesilmektedir? D vitamini için güneşlenmek yeterli olur mu? D vitamini hangi vitaminle daha çabuk etkileşerek fayda oluşturmaktadır? D vitamini kimlerde eksik olur? D vitamini eksikliğine iyi gelen besinler ve nelerin iyi geldiği hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
D vitamini eksikliği bebeklik çağlarından itibaren kişiyi olumsuz etkileyen ve birçok hastalıkta neden haline gelen bir vitamin eksikliği olmaktadır. D vitamini eksikliğinde ileri yaşlar da kemik erimeleri gözükürken çocuklarda raşitizm gibi kemik eğrilikleri görülmektedir. D vitamininde en doğal kaynak güneş olmaktadır. Belirli aralıklarla güneşe çıkmak D vitamini eksikliğinde faydalı olmaktadır.
D vitamini eksilmesine ne fayda etmektedir?
D vitamini eksikliğinde en doğal fayda sağlayabilen güneş ışığı olmaktadır. D vitamini eksikliği olan kişilerin bol bol güneşlenmesi oldukça faydalı olmaktadır. D vitamini eksikliği yüksek derecede olan kişiler için bu eksikliği gidermek amacıyla vitamin kompleksi alınmalıdır.
Uzun vadede D vitamini değerlerinin normal olabilmesi için beslenme koşulları ona göre belirlenmelidir. D vitamini eksikliğinde C vitamini alınması da D vitaminlerini bağlayıcı olduğundan destek vermektedir.
D vitamin düzeyi düşük kişilerin sağlıklı beslenmelerine rağmen D vitamini eksikliğine maruz kalmalarının sebebi ise alınan D vitamini yüksek besinlerin bağırsaklarda ve midede emilimi gerçekleşmeden dışarı atılmaları ile olmaktadır.
D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini birçok besinde bulunmaktadır. Öyleyse D vitamini eksikliğine ne iyi gelir:
-Süt ve süt ürünleri (tereyağı, peynir, yoğurt)
-Balıklar (somon balığı, istiridye, uskumru)
-Yumurta, balık yağı, patates, karaciğer, maydanoz, mantar, yulaf gibi gıdalar en doğal hallerinde fazla işlem görmeden tüketildiklerinde D vitamini eksikliğinde kullanılmaktadır.
D vitamini eksikliği kimlerde daha çok görülmektedir?
D vitamini eksikliği görülmesi yaşam şartlarının yanında beslenme koşulları ve yaş ile de alakalı bir durumdur. Yaş ilerledikçe kemikler için gerekli olan D vitamini yetersiz olabilmektedir.
D vitamin özellikle güneşten uzak kalan ve D vitamini eksik beslenen çocuklarda da görülmektedir. Yaşlıların ve çocukların D vitamini eksikliğinin yanında şiddetli hastalık geçiren kişilerin de D vitamini düzeyleri düşebilmektedir. D vitamini eksikliğinin en önemli belirtisi halsizlik olarak kendini göstermektedir.
Aşırı kilo alan kişilerde bağırsak tembelliği olan kişilerde D vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. D vitamini posalı gıdaların tercih edilmesiyle da daha çok alınabilen bir vitamin olmaktadır. Beslenmeye dikkat edilmesinin yanında kalıtsal bir rahatsızlık olup olmadığına bakılarak D vitaminin eksiklik nedenleri bulunabilmektedir.