D Vitamini Nedir? Hangi Besinlerde Ve Yiyeceklerde D Vitamini Var?

D vitamini; yağ içerisinde çözünen bir vitamin çeşididir. Güneş ışığı vitamini şeklinde de isimlendirilen D vitamini, insan vücudu açısından oldukça gereklidir. D vitamini; kas ve kemiklerin korunmasına, kalsiyumun emilmesine katkıda bulunmaktadır.



D Vitamini Nedir?



İnsan vücudunun D vitamini gereksinimi karşılayan en önemli kaynak güneş ışığıdır. Deri, güneş ışınlarını sentezleyip, D vitaminine dönüştürmektedir. Uzmanların bahar ve yaz mevsimlerinde; yüz, bacaklar ve kollar güneş ışığı görecek şekilde gün içerisinde 20 dakika boyunca güneşlenmeyi tavsiye etmektedir. D vitamini; diş ve kemik gelişimi açısından oldukça gereklidir. Kemikler, gereksinimi olan fosforu ve kalsiyumu D vitamini ile alabilmektedir. Günlük D vitamini gereksiniminin uzmanlara göre 1000 ünite olduğu belirtilmiştir. Bu ise; gün içerisinde 20 dakika güneşlenmeye tekabül eder. Yeteri kadar kalsiyum alınsa da yeteri kadar D vitamini alınmıyorsa, dişler ve kemikler bu kalsiyumdan yalnız başına yararlanamaz.



D vitamini eksikliği; çocuklarda raşitizm oluşmasına, ilerleyen yaşlarda kemik erimesine yani osteoporoza neden olur. D vitamini çok fazla alındığı zaman kanda kalsiyum birikmesi olur. Kalp, böbrek taşları ve böbrek yetmezliği ise gereğinden fazla D vitamini alınması neticesinde beliren rahatsızlıklardan birkaçıdır.



Hangi Besinlerde ve Yiyeceklerde D Vitamini Var?



D vitamini; balık türleri içerisinde bilhassa ton balığı, yumurta, süt, mantar ve tahıllı besinlerde bulunmaktadır. Tereyağı, yoğurt, peynir, kefir gibi gıdaların içerisinde D vitamini bulunmaktadır. Beslenme yolu ile alınan D vitamini böbreklerde ve karaciğerde aktif hale getirilerek, etkisini aktif haliyle gösterir.



D Vitamini Eksikliği Belirtileri



D vitamini eksikliğinden ötürü dolaylı veya dolaysız şekilde vücudu olumsuz etkiler. Semptomları bireyden bireye farklılık göstermektedir. D vitamini eksikliği belirtileri bulunan bireylerin kan tahlili yaptırması oldukça önemlidir. En fazla görülen belirtileri ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;



- Devamlı yorgun hissetme halleri,

- Genel anlamda vücut ağrıları,

- Saçların normalden fazla dökülmesi,

- Üşüme, ısınmama,

- Kemiklerin yapısında bozulma,

- Kasların güçsüz hale gelmesi,

- Depresyon,

- Değişken ruh halleri,

- Eklem ağrıları,

- Uykusuzluk,

- Gözlerin altında morarma,

- Denge sorunları olarak sıralanabilir.



D Vitamini Eksikliğinde Ortaya Çıkacak Problemler Nelerdir?



Yetersiz şekilde güneş ışını alma ve doğal gıdalarda az miktarda D vitamininin bulunması, D vitamini eksikliğinin sık bir şekilde görülme nedenlerindendir. Yetersiz bir şekilde D vitamininin alınması sonucunda oluşabilecek sorunlar;



- Günün her saatinde kronik yorgunluk hissi oluşabilir.

- Osteomalasia adlı ve erişkin dönemlerde görülen bir kemik hastalığı oraya çıkabilir.

- Kemik metabolizması gelişimi durur.

- D vitamini eksikliği; kemik hastalıklarına neden olur. Bununla beraber kas ve kemik ağrısı yaşanabilir, kemiklerin kırılma olasılığı daha yüksek olur.

- D vitamini bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına destek olur. Bununla beraber D vitamini eksikliğinde rahatsızlıklara mücadele etmek daha zor bir hal alabilir.

- Uyku bozuklukları yaşanabilir.

- Alzheimer rahatsızlığına zemin hazırlanabilir.

- Bebeklerde ve çocuklarda yeteri kadar D vitamininin alınmaması; büyümenin gecikmesine, iskelet deformiteleri ve kas güçsüzlüğüne sebep olan raşitizme neden olabilir.



D vitamini eksikliği sonucunda oluşabilecek rahatsızlıklar, bu şekilde sıralanabilir. Bu yüzden günlük D vitamini ihtiyacının karşılanması oldukça önemlidir.