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16.01.2021 - 21:00 |

D Vitamini Nedir? Hangi Besinlerde Ve Yiyeceklerde D Vitamini Var?

D vitamini; hem çocukların hem de yetişkinlerin sağlığı açısından gerekli olan vitaminlerin içerisinde bulunmaktadır. D vitaminin eksikliğinde hem çocuklarda hem de yetişkin bireylerde türlü sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Bu yüzden vitamin düzeylerinin normal seviyede olması oldukça önemlidir. Peki, d vitamini nelerde var? D vitamini nedir? Hangi besinlerde ve yiyeceklerde D vitamini bulunur? İşte, tüm detaylar.

D Vitamini Nedir? Hangi Besinlerde Ve Yiyeceklerde D Vitamini Var?
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D vitamini; yağ içerisinde çözünen bir vitamin çeşididir. Güneş ışığı vitamini şeklinde de isimlendirilen D vitamini, insan vücudu açısından oldukça gereklidir. D vitamini; kas ve kemiklerin korunmasına, kalsiyumun emilmesine katkıda bulunmaktadır.

D Vitamini Nedir?

İnsan vücudunun D vitamini gereksinimi karşılayan en önemli kaynak güneş ışığıdır. Deri, güneş ışınlarını sentezleyip, D vitaminine dönüştürmektedir. Uzmanların bahar ve yaz mevsimlerinde; yüz, bacaklar ve kollar güneş ışığı görecek şekilde gün içerisinde 20 dakika boyunca güneşlenmeyi tavsiye etmektedir. D vitamini; diş ve kemik gelişimi açısından oldukça gereklidir. Kemikler, gereksinimi olan fosforu ve kalsiyumu D vitamini ile alabilmektedir. Günlük D vitamini gereksiniminin uzmanlara göre 1000 ünite olduğu belirtilmiştir. Bu ise; gün içerisinde 20 dakika güneşlenmeye tekabül eder. Yeteri kadar kalsiyum alınsa da yeteri kadar D vitamini alınmıyorsa, dişler ve kemikler bu kalsiyumdan yalnız başına yararlanamaz.

D vitamini eksikliği; çocuklarda raşitizm oluşmasına, ilerleyen yaşlarda kemik erimesine yani osteoporoza neden olur. D vitamini çok fazla alındığı zaman kanda kalsiyum birikmesi olur. Kalp, böbrek taşları ve böbrek yetmezliği ise gereğinden fazla D vitamini alınması neticesinde beliren rahatsızlıklardan birkaçıdır.

Hangi Besinlerde ve Yiyeceklerde D Vitamini Var?

D vitamini; balık türleri içerisinde bilhassa ton balığı, yumurta, süt, mantar ve tahıllı besinlerde bulunmaktadır. Tereyağı, yoğurt, peynir, kefir gibi gıdaların içerisinde D vitamini bulunmaktadır. Beslenme yolu ile alınan D vitamini böbreklerde ve karaciğerde aktif hale getirilerek, etkisini aktif haliyle gösterir.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri

D vitamini eksikliğinden ötürü dolaylı veya dolaysız şekilde vücudu olumsuz etkiler. Semptomları bireyden bireye farklılık göstermektedir. D vitamini eksikliği belirtileri bulunan bireylerin kan tahlili yaptırması oldukça önemlidir. En fazla görülen belirtileri ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Devamlı yorgun hissetme halleri,
- Genel anlamda vücut ağrıları,
- Saçların normalden fazla dökülmesi,
- Üşüme, ısınmama,
- Kemiklerin yapısında bozulma,
- Kasların güçsüz hale gelmesi,
- Depresyon,
- Değişken ruh halleri,
- Eklem ağrıları,
- Uykusuzluk,
- Gözlerin altında morarma,
- Denge sorunları olarak sıralanabilir.

D Vitamini Eksikliğinde Ortaya Çıkacak Problemler Nelerdir?

Yetersiz şekilde güneş ışını alma ve doğal gıdalarda az miktarda D vitamininin bulunması, D vitamini eksikliğinin sık bir şekilde görülme nedenlerindendir. Yetersiz bir şekilde D vitamininin alınması sonucunda oluşabilecek sorunlar;

- Günün her saatinde kronik yorgunluk hissi oluşabilir.
- Osteomalasia adlı ve erişkin dönemlerde görülen bir kemik hastalığı oraya çıkabilir.
- Kemik metabolizması gelişimi durur.
- D vitamini eksikliği; kemik hastalıklarına neden olur. Bununla beraber kas ve kemik ağrısı yaşanabilir, kemiklerin kırılma olasılığı daha yüksek olur.
- D vitamini bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına destek olur. Bununla beraber D vitamini eksikliğinde rahatsızlıklara mücadele etmek daha zor bir hal alabilir.
- Uyku bozuklukları yaşanabilir.
- Alzheimer rahatsızlığına zemin hazırlanabilir.
- Bebeklerde ve çocuklarda yeteri kadar D vitamininin alınmaması; büyümenin gecikmesine, iskelet deformiteleri ve kas güçsüzlüğüne sebep olan raşitizme neden olabilir.

D vitamini eksikliği sonucunda oluşabilecek rahatsızlıklar, bu şekilde sıralanabilir. Bu yüzden günlük D vitamini ihtiyacının karşılanması oldukça önemlidir.

 

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