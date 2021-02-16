D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? D3 Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?

D vitamini besinler yoluyla alınabildiği gibi güneşten de alınır. Tıp literatüründe ise kalsiferol olarak belirtilen bir vitamindir.



D3 Vitamini Nedir?



D vitamini yağda çözünme özelliğine sahip bir vitamindir. Bu vitamin yağ dokuda ve karaciğerde depolanmaktadır. İki ayrı tipi vardır. D2 ve D3 olarak bilinir. D vitamini eksikliği vücutta ciddi sorunlara yol açabilir. Günümüzde çalışma koşulları nedeniyle D vitamini eksikliği giderek artmaktadır. Kişiler kapalı mekânlarda çok uzun süre kalmakta ve gün ışığını çok az görmektedir. Bu da D3 vitamini eksikliğine yol açmaktadır. D3 vitamini D2 den daha önemli bir vitamindir.



D3 vitamini vücutta doğal yollara üretilir. Tüketilen gıdalar, güneş ışıklarını kullanarak D3 vitaminini üretirler. Ama eksikliği söz konusu olduğunda dışarıdan takviye söz konusu olabilir. Pek çok noktada insan için önemli bir vitamindir.



D3 Vitamini Ne İşe Yarar?



D3 vitamini eksikliğinde kişilerin psikolojik olarak dengeleri bozulabilir. Depresyona girme eğilimleri artar. Duygu durumları hızlı bir şekilde değişebilir. Çocuklarda kemik oluşumu üzerinde oldukça etkilidir. Güneş ışığından mahrum kalan çocukların kemikleri sağlıklı gelişmeyebilir. Ayrıca yetişkinlerde kemik ağrıları görülme ihtimali vardır.



D3 vitamini metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar. Böylece bağışıklık sistemi üzerinde de önemli etkileri olduğu yapılan çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır. Vücudun pek çok noktasında çok önemli işlevleri olan bir vitamin türüdür. Hipertansiyon hastalarında olumlu etkileri vardır. Kanser oluşumunun önüne geçmekte etkili olabilir.



D3 Vitamini Alınmasının Sebepleri



D3 vitamininin alınmaması sonucunda zaman içerisinde bazı etkiler yaşanabilir. Kişilerin yaşam içindeki aktivitelerini etkileyecek sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kemik gelişiminin yetersiz olması

Ruh sağlığının olumsuz etkilenmesi

Kanser riski

Bağışıklığın zayıflaması

D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?



D3 vitamini eksikliği bazı belirtiler ile kendini göstermektedir. Bu vitaminin eksikliği tüm vücudu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle eksikliği durumunda hem yaşam şeklini değiştirmek hem de beslenme şeklini değiştirmek gerekebilir. D3 vitamini eksikliği her yaş grubu için sorun teşkil edebilir. D3 vitamininin eksikliği durumunda görülen belirtiler şunlardır;

Kronik yorgunluk

Kemik ağrıları

Saçların zayıflaması ve dökülmesi

Nedensiz depresyon hali

Gözaltında morluk oluşması

Uyku düzensizlikleri

Kilo verememek

Normalden fazla üşüme hali

D3 Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?



D3 vitamini eksikliği ile ilgili tespiti yapmak için öncelikle bir doktora başvurmak gerekmektedir. Yapılan tetkikler ve test sonucunda D3 vitamini oranınızı öğrenmeniz mümkün olacaktır. Eksik olması durumunda da tedaviye başlanır. Beslenme şekli değiştirilerek D3 değerlerini yükseltmek mümkün olabilir. Tıbbi ilaçlar ile de vücuda D3 takviyesi sağlamak mümkündür. Bazı doğal yollardan da bu durum çözümlenebilir.



Güneş ışınları sayesinde D3 vitamini aktive edilmektedir. Ama güneş ışınlarının zararı düşünüldüğünde bu konuda dikkatli olunması gerekir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde çok uzun süre güneş altında kalınmamalıdır. D3 vitamin destekleri ile vitamin eksikliğini gidermek mümkün olur. Doktora danışarak sizin için en uygun olan vitamini alabilirsiniz.



Beslenme desteği ile D3 vitamini alım oranını arttırmakta mümkün olur. Özellikle süt, süt ürünleri ve et ile beslenerek D3 vitamini oranını arttırabilirsiniz. İlaç takviyesi olarak alınacaksa genelde günlük 600 IU tavsiye edilen orandır. 70 yaşından sonra ise bu oran arttırılabilir.