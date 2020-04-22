Dabıl Kumaş Nedir? Dabıl Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezler parçalarından bir tanesi de dabıl kumaşlardır. Dabıl kumaşların asıl adı ise double kumaşlardır. Günümüzde okunuşundan dolayı telaffuz edilen kelime kullanılmaktadır.



Dabıl (Double) Kumaş Nedir?



Dabıl kumaş, çift taraflı kullanım sağlayan ve iki yüzü de farklı renklerden üretilmiş olan kumaşlara denmektedir. Bu kumaşın çift yönlü kullanımı olduğundan dolayı kış ve sonbahar aylarında giyim sektöründe de oldukça fazla kullanılmaktadır.



Dabıl kumaşlar birkaç maddenin birleştirilmesi ile elde edilmektedir. Bu sebeple ürün özellikleri incelenirken kullanılan ham maddeye dikkat edilmesi gereklidir. Ülkemizde, double (çift) kelimesinin okunuşu dabıl olduğundan dolayı kumaşa da dabıl adı verilmiştir.



Dabıl Kumaş Özellikleri Nelerdir?



- Dabıl kumaşlar desenli olarak üretilebilmektedir.

- İki tarafı da kullanılabildiği için çok yönlüdür.

- Kumaşın üretiminde kullanılan likranın oranına göre esnekliği değişmektedir.

- Dabıl kumaşların kalınlık ve inceliklerine gör 4 mevsim kullanıma uygundur.

- dabıl kumaşları kullanım amaçlarına ve sektöre göre farklı şekilde oluşturma seçenekleri mevcuttur.

- Üretiminde kullanılan ham maddenin cinsine göre özellikleri değişmektedir.

- Bu kumaşların iyi derecede ısıyı tutabilme özelliğine sahip olan modelleri vardır.

- Dabıl kumaşların birçok modelinde su geçirmeme özelliği vardır.