Dağınıklık var

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 18:33’te Saka burcundan Balık burcuna ilerliyor. Gün içinde dağılabileceğimiz, niyetlerimizin çok net olmadığı koşullar içinde olabiliriz. Aceleci ve önyargılı davranmamalıyız. Kısıtlamalardan sonra hayal kuracağımız şeyler istiyoruz. Yenilik arayışındayız ancak hassasiyetler de çok.

Nelerden kaçınmalı? Ay bugün sabah 10:17’den 18:33’e kadar boşlukta kalacak. Kısaca günün önemli bir bölümünde sürprizler ya da hesapta olmayan ancak bizi dağıtabilecek koşullar içinde olabiliriz. Akşam saatlerinde sezgilerimiz bize çok yeni bilgiler ve farkındalıklar getirebilir. Bugünlerde düşüncelerimizde derinleşebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Çakmaktaşı Önemli sonuçlar ve değerlendirmeler içindeyiz. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından uygun şartlar bulabiliriz. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.