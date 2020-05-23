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HaberlerAstroloji Haberleri Daha fazla iletişim ve hareket ihtiyacı!
23.05.2020 - 00:00 |

Daha fazla iletişim ve hareket ihtiyacı!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Daha fazla iletişim ve hareket ihtiyacı!
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İkizler burcundaki yeniaydan sonra, bu hafta daha fazla iletişim ve hareket ihtiyacı dikkat çekiyor. Haftanın ilk günlerinde bizi duygusal açıdan meşgul eden pek çok neden var. Sezgilerimiz de bize yeni düşünceler, kararlar getirebilir. 28’inden sonra iletişim gezegeni Merkür Yengeç’e geçerek kendi duygusal ihtiyaçlarımızı anlama ve anlatma yönünde daha aktif olabileceğimizi anlatıyor. Bu dönemde aşkta ve bizi mutlu etmesini istediğimiz konularda kafamız karışık olabilir. Karşılıklı beklentiler yüksek. Ancak hafta sonu yaklaşırken, 30 Mayıs civarında daha eleştirel ve tepkisel kılan durumların içinde olabiliriz. Düşüncelerimizi dengede tutmaya, sakin kalmaya bakmalıyız.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

24 Mayıs Pazar

Yeni haberler ve değişiklikler yeni adımlar atmamıza neden olabilir.

25 Mayıs Pazartesi

Bizi duygusal nedenlerle harekete geçiren şeyler var.

26 Mayıs Salı

Sevdiklerimize yönelik konularda daha girişimci ve hassas olabiliriz.

27 Mayıs Çarşamba

Sabah saatlerinde biraz daha sabırlı olalım. Engelleri aşacağız.

28 Mayıs Perşembe

Yaratıcı konulara zaman ayırmak için uygun bir gündeyiz.

29 Mayıs Cuma

Eksikliğini duyduğumuz konularda daha gerçekçi olmaya bakalım.

30 Mayıs Cumartesi

Evde ve ailevi konular içinde daha sabırlı ve sakin olmakta fayda var.

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Bugün

Yeniaydan sonra yakın çevrenizde daha çok hareketlilik var. Bugün ziyaretler ve konuşmalar sizi daha çok harekete geçirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde maddi konular ve harcamalar üzerinde daha çok düşünebilir, yeni planlar yapabilirsiniz. Birikimlerinizi değerlendirme yönünde fırsatlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Burcunuzdaki yeniaydan sonra şahsi alanda daha hızlı ve girişimci olabileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi anlatmakta zorluk çekmeyeceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu olmaya ve dağılmamaya özen göstermelisiniz. Kimi zaman dedikodular ya da gizli kalan şeyler karşınıza çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugünlerde sosyal konularda daha aktif olabilirsiniz. Gelecek yönünde başkalarının düşüncelerinden faydalanmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olsa da sizi meşgul eden pek çok konu olabilir. Kendinizi daha fazla ortaya koyabilirsiniz. Sorumluluklar da var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek için güzel bir gündesiniz. Olumlu haberler de gündeme gelebilir. Akıcı koşullar öne çıkmakta.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizde daha sakin ve akılcı olmaya bakın. Kimi zaman çift durumlar şüphe ve endişe kaynağı da olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Karşılıklı konularda ya da eşinizi de ilgilendiren durumların içinde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri daha iyi dinlemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zaman alabilecek işler ya da hizmetler dikkat çekebilir. Kendinize daha fazla özen göstermeye, enerjinizi doğru yönde kullanmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Genel olarak daha olumlu ve destekleyici konular var. Yeteneklerinizi ve zekanızı yaratıcı yönde kullanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Evde sizi daha hareketli kılan koşullar var. Aynı zamanda ev değişikliği ya da yakın çevrenizdekiler sizi daha çok meşgul edebilir.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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