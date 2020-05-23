Daha fazla iletişim ve hareket ihtiyacı!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
İkizler burcundaki yeniaydan sonra, bu hafta daha fazla iletişim ve hareket ihtiyacı dikkat çekiyor. Haftanın ilk günlerinde bizi duygusal açıdan meşgul eden pek çok neden var. Sezgilerimiz de bize yeni düşünceler, kararlar getirebilir. 28’inden sonra iletişim gezegeni Merkür Yengeç’e geçerek kendi duygusal ihtiyaçlarımızı anlama ve anlatma yönünde daha aktif olabileceğimizi anlatıyor. Bu dönemde aşkta ve bizi mutlu etmesini istediğimiz konularda kafamız karışık olabilir. Karşılıklı beklentiler yüksek. Ancak hafta sonu yaklaşırken, 30 Mayıs civarında daha eleştirel ve tepkisel kılan durumların içinde olabiliriz. Düşüncelerimizi dengede tutmaya, sakin kalmaya bakmalıyız.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
24 Mayıs Pazar
Yeni haberler ve değişiklikler yeni adımlar atmamıza neden olabilir.
25 Mayıs Pazartesi
Bizi duygusal nedenlerle harekete geçiren şeyler var.
26 Mayıs Salı
Sevdiklerimize yönelik konularda daha girişimci ve hassas olabiliriz.
27 Mayıs Çarşamba
Sabah saatlerinde biraz daha sabırlı olalım. Engelleri aşacağız.
28 Mayıs Perşembe
Yaratıcı konulara zaman ayırmak için uygun bir gündeyiz.
29 Mayıs Cuma
Eksikliğini duyduğumuz konularda daha gerçekçi olmaya bakalım.
30 Mayıs Cumartesi
Evde ve ailevi konular içinde daha sabırlı ve sakin olmakta fayda var.