Daha gerçekçi olmalıyız

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında Yay burcunda güney ay düğümü ile birleşen Ay, huzursuzluk, abartı ve özellikle fikirlerde ve yabancılarla ilgili konularda sıkıntılar getirebilir. Bu saatlerde gereksiz risklere girmemek ve yolculuklarda daha özenli olmak gerekiyor. Eve, ailemize yönelik konularda da huzursuzluklar yaşayabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Saat 14:58’den itibaren Ay Oğlak burcuna ilerlemekte. Öğle sonrasında daha gerçekçi ve disiplinli hareket etmek, düşünmek durumundayız. Olaylara bakış açımızda büyük değişiklikler olabilir. Duygusal açıdan çok rahat olmasak da, daha somut ve gerçekçi davranabiliriz. Kimi zaman bazı seçimlerde bulunmak bizi zorlayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Fırtına Yeni bir döngü içindeyiz. Fırtına dönemlerinde hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Aynı zamanda derinden, gizli kalmış olan konulardan kaynaklanan durumlarla karşılaşabiliriz. İnsan psikolojisini ve derinlikleri daha iyi anlayıp, keşfedebileceğimiz bir gündeyiz.