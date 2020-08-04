Daha hızlı ve daha derin bir yöntem ile ''hücre yenileme''

Genç görünme ve yaş alırken doğru adımlarla ilerleme isteği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de estetik cerrahiye olan ilgiyi artırıyor. Teknoloji de tüm hızıyla bu alandaki yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Proionik radyofrekans sistemi ile doğal güzellik arayanlar için estetik alanında yenilikçi bir yöntem geliştirildi. Cildin derinlerine ulaşarak hücre yenileme işlevini gören proionik radyofrekanslı 'Deep Care' yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.



Cihazın ürettiği proionik radyofrekans, vücutta belirli alanlarda güvenli ve kademeli olarak sıcaklığı artırıyor. İyonların hücre zarı boyunca doğru hareketini sağlayan belirli bir frekansta çalışıyor. Vücutta yağ azaltma ve doku rejenerasyonuna yol açan biyolojik tepkileri tetikliyor. Isı ile etkileşim sağlanması sonrası damar genişliyor ve kan dolaşımı artıyor. Hücre zarındaki kanalların açılmasıyla iyon dengesi düzenleniyor ve böylece hücre zarında iyileşme oluyor.









Hangi tedavilerde kullanılır?

Bu yöntem deri sıkılaştırmada, anti-aging ve kırışıklık karşıtı işlemlerde, yüz ve vücut zayıflatmada, yüz ve vücut kaldırmada, selülit gidermede, kas-iskelet sistemi yaralanmalarında, dokunun ameliyat öncesi hazırlığında ve ameliyat sonrası yara/doku iyileşmesinde kullanılabiliyor.

İşlem sırasında ağrı ve acı hissi oluyor mu?

Tedavi sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı veya acı olmuyor. Ancak yine de hassas hastalar için cihazın ayarlanabilir değerleri mevcut.



Kaç seans uygulanıyor?

Seans sayısı hastanın ihtiyacına göre doktor tarafından belirleniyor. Ortalama 3 ile 5 seans arası öneriliyor.