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29.05.2020 - 00:00 |

Daha iyi organize olabiliriz

Sabah saatlerinde yavaşlık ya da tam yolunda gitmeyen durumlar olabilir.

Daha iyi organize olabiliriz
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Bugün ne yapılabilir? Sabah saatlerinde yavaşlık ya da tam yolunda gitmeyen durumlar olabilir. Bu saatlerde Ay boşlukta ilerlerken olayların gidişatından pek emin olamayabiliriz. Yolculuk esnasında ya da hareket halinde sıkıntılar yaşanabilir. Saat 14:40’tan sonra Başak burcuna ilerleyen Ay düşüncelerimizi toparlamak ve yeniden harekete geçmek için daha uygun olacak.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrası zihinsel açıdan oldukça meşgul olabiliriz. Detaylar öne çıkmakta ve organize davranmak gerekebilir. Aynı zamanda sezgilerimiz bize yol gösterebilir. Kimi zaman gizli şeyler de keşfedebiliriz. Akşam saatlerinde aşkta beklentilerimizde daha gerçekçi olmamız gerekebilir. Bazı hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Baykuş     Pozitif düşüncelere yer açalım. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar da var.

 

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Bugün

Bugün başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar olabilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerde dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Akşama doğru çatışmalardan kaçının.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere ani tepki vermemeye çalışın. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekle çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Geleceğinizle ilgili çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Kişisel yeteneklerinizi kullanacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgili zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele verdiğiniz konularda kendinizi daha başarılı görebilirsiniz. İlişkiler gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerle çatışmaya girmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için çalışacaksınız. Başarılı olduğunuz konularda daha fazla mücadele verebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdan alacağınız desteklerle buna imkân bulabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için çok çalışacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizi gelecek yönünde planlamak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hırslı davranabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde daha derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat göreceğiniz zamanlardasınız. Yeni yolculuklar planlayabilir, sevdiklerinizi de dâhil edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde alternatif planlar yapmak sizi rahatlatacaktır. İletişimden kaynaklı problemlere dikkat edin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi endişe içinde tutan durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Bunlar zaman zaman size kriz çıkarabilir. Ortaklı konularla ilgili mücadele içinde olabilirsiniz. Gelecek yönünde parasal konularda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Sizi duygusal yönden bağlayan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdakilere tepkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf edebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte organize olacağınız zamanlar olabilir. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için mücadele edeceksiniz. Akşam saatlerinde zorlanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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