Daha iyi organize olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Sabah saatlerinde yavaşlık ya da tam yolunda gitmeyen durumlar olabilir. Bu saatlerde Ay boşlukta ilerlerken olayların gidişatından pek emin olamayabiliriz. Yolculuk esnasında ya da hareket halinde sıkıntılar yaşanabilir. Saat 14:40’tan sonra Başak burcuna ilerleyen Ay düşüncelerimizi toparlamak ve yeniden harekete geçmek için daha uygun olacak.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrası zihinsel açıdan oldukça meşgul olabiliriz. Detaylar öne çıkmakta ve organize davranmak gerekebilir. Aynı zamanda sezgilerimiz bize yol gösterebilir. Kimi zaman gizli şeyler de keşfedebiliriz. Akşam saatlerinde aşkta beklentilerimizde daha gerçekçi olmamız gerekebilir. Bazı hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Baykuş Pozitif düşüncelere yer açalım. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar da var.