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13.02.2020 - 00:00 |

Daha olumlu bakabiliriz

Bugün ışıkların uyumu kendi içimizde daha uyumlu olabileceğimizi anlatıyor.

Daha olumlu bakabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu kendi içimizde daha uyumlu olabileceğimizi anlatıyor. Ortaya çıkan koşullardan yararlanabiliriz. Uzaklarla ilgili işler, görüşmeler ve anlaşmalar için uygun bir zemin var. Keşfetme duygusu hayatımıza olumlu sonuçlar getirmekte. Yabancılarla görüşmeler, eğitim ve akademik konularda, medya alanında daha faydalı işler yapılabilir. 

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinin getirdiği imkanları iyi değerlendirebiliriz. Ancak günün geç saatlerinde, özellikle 18:00 sonrasında ortaklaşa konularda, ilişkilerimizde daha dikkatli davranmamız gerekebilir. Bu saatlerde zorlamalar kendimizi baskı altında hissetmemize neden olabilir. Günün geç saatlerinde evde ve ailevi konular içinde sınırlanma, sorumluluk ya da engeller gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Köpek   Yeni gelişmeler ve adımlar söz konusu. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Sabah saatlerinde eşinizle birlikte hızlı bir iletişim içine girebilirsiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Anlaşmalarda dikkatli olmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde daha eğlenceli programlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Beraber çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha kolay riskler alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde yazışma ve konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinizle ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde görüşmeler de yoğunluk olabilir. Ticari konularla ilgili anlaşmalar gündeme gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle hafiflemiş hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Ticari konular gündeme gelebilir. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle planlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanıza yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde rahatlatıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşmeler içinde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde hızlı ve kendiliğinden akan iletişim söz konusu. İş hayatınızda alacağınız destekler sizin daha rahat ilerlemenize neden olacaktır. Mesleki gruplar ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde aşk ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Keyif alacağınız ortamlarda olmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşacak. Sağlam temeller atmak isteyeceksiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde görüşmelerin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar var. Keşfetmek ve anlamlandırmak için yolculuklar planlayabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdaki kişilerle düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelecektir. Akşama doğru keyifli konular söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kriz yaratan koşullar oluşabilir. Sabah saatlerinde hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir. Yeni ortamlara girebilirsiniz.Devamını Oku

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