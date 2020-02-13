Daha olumlu bakabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu kendi içimizde daha uyumlu olabileceğimizi anlatıyor. Ortaya çıkan koşullardan yararlanabiliriz. Uzaklarla ilgili işler, görüşmeler ve anlaşmalar için uygun bir zemin var. Keşfetme duygusu hayatımıza olumlu sonuçlar getirmekte. Yabancılarla görüşmeler, eğitim ve akademik konularda, medya alanında daha faydalı işler yapılabilir.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinin getirdiği imkanları iyi değerlendirebiliriz. Ancak günün geç saatlerinde, özellikle 18:00 sonrasında ortaklaşa konularda, ilişkilerimizde daha dikkatli davranmamız gerekebilir. Bu saatlerde zorlamalar kendimizi baskı altında hissetmemize neden olabilir. Günün geç saatlerinde evde ve ailevi konular içinde sınırlanma, sorumluluk ya da engeller gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Köpek Yeni gelişmeler ve adımlar söz konusu. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.