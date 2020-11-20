Daha pozitif düşünebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Saka burcuna ilerleyen Ay son iki güne göre daha özgür ve mantıklı hareket edebileceğimizi gösteriyor. Gruplar ve sosyal konularda daha fazla ilerleme ve işbirliği söz konusu. Gelecek yönünde yeni ve ilginç fikirler var. Duygusal açıdan çok yumuşak olmasak da, başkaları için daha çok şey yapabiliriz. Tek başına değil, gruplar içinde düşünmek yararlı olacak.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatlerinde düşüncelerimizde haklı olsak dahi, biraz esneklik göstermek ve belirli fikirlere takılı kalmamak, inatçılık etmemek yerinde olacak. Bu saatlerde sürprizler yeni imkanlar da getirebilir. Bugün aşkta ve duygusal alanda bazı mesafeler ya da soğukluklar yaşanabilir. Daha pozitif düşünmeye ihtiyacımız olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Maymun Eksik olan şeyleri tamamlamak ve daha iyi organize olmak gerekiyor. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günü. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.