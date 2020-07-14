Daha pratik ve becerikli olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Boğa burcunda Uranüs’le birleşiyor. Düşüncelerimizi daha pratik hale getirmeye bakalım. Farklı ve ilginç bir yaklaşım geliştirebiliriz. İş konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba içindeyiz. Zekamızı, yeteneklerimizi uygulamaya koymak için bazı fırsatlar elde edebiliriz. Bugün fikir ve inanç düzeyinde daha dengeli kalmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Güneş-Jüpiter karşıtlığı ya fazla iyimserlik ya da kendimize inanç ve görüşlerimizde sınırları aşan bir durum olabileceğini gösteriyor. Özellikle işte başkalarından beklentilerimizde daha dikkatli olalım. İnançlarımız, bakış açımız yüzünden ters düştüğümüz durumlar söz konusu olabilir. Güçlü kişilerle yüzleşebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/ Rüzgar Yapıcı konulara odaklanalım. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gün. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.