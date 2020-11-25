Daha samimiyiz

Bugün ne yapılabilir? Ay’ın Koç burcuna ilerlemesi ile birlikte daha hızlı ve gayretli bir hava ortaya çıkmakta. Bugün pek çok işimizi hızla ilerletmek isteyebiliriz. Işıkların uyumu da genel bir şans ve ilerlemeye işaret ediyor. Bize canlılık ve yaratıcılık getiren faaliyetlere yönelebiliriz. Kuşkusuz bu durum daha iddialı ve sabırsız davranmaya da yol açabilir.

Nelerden kaçınmalı? Dolayısı ile bugün yakın beraberliklerde huzursuzluklar söz konusu olabilir. Bencillik, acelecilik nedeni ile ortaya çıkabilecek durumlara dikkat edelim. Özellikle ilişkilerimizde önemli değerlendirmeler, kimi zaman sürtüşmeler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde soğukkanlı davranmakta fayda var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/ Baykuş Yeni bir döngü içine giriyoruz. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar olabilir.